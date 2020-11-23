Son Dakika Haberler: ABD'den tüyler ürperten görüntüler geldi.. Cesetler kamyonlarda saklanıyor.. O kareler dünya gündemine bomba gibi düştü
Son Dakika... Koronavirüs salgını tüm dünyaya diz çöktürmüş durumdayken herkes aşı çalışmalarından gelecek iyi haberlere kilitlenmiş durumda. Gelen son dakika haberine göre, virüsten en çok etkilenen ve salgının kontrolden çıktığı ABD'den gelen fotoğraflar ise dünyayı bir kez daha dehşete düşürdü. Koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden ABD vatandaşlarının aylardır hala kamyonlarda bekletildiği ortaya çıktı.
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ABD'den gelen bu fotoğraf ülkede yaşanan koronavirüs kabusunun boyutlarının büyüklüğünü bir kez daha ortaya çıkardı.
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Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya ve can almaya devam ederken ABD salgından en çok etkilenen ülke olmayı sürdürüyor. Wall Street Journal'ın New York'la ilgili haberi ise dünya gündemine bomba gibi düştü.
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Dünyada Kovid-19 vakası sayısı 59 milyonu aştı. Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 394 bin 240 kişi yaşamını yitirdi, 40 milyon 792 bin kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
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En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 12 milyon 588 bin 661 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 262 bin 696 kişi hayatını kaybetti.
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Ülkede vaka sayıları hızla artmaya devam ederken sıkı virüs önlemlerine dönülmeye de başladı. New York 4 bin 213 can kaybıyla en ağır bilançonun yaşandığı eyalet olarak ilk sırada yer alıyor, eyaletteki vaka sayısı ise 628 bini geçti.
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İlkbaharda ABD'nin New York kentine koronavirüs ölümlerinin ilk dalgası sırasında afet morgu kurulmuştu. Soğutuculu kamyonların arkasında halen yaklaşık 700 cesedin tutulduğu ortaya çıktı.
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Yetkililer, cesetlerin çoğunun düzgün bir cenaze törenine parası yetmeyen veya akrabalarının bulunamadığı insanlar olduğunu söyledi ve cesetlerin Nisan ayından beri durduğunu itiraf etti.
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İddiaya göre, adli tabip, koronavirüs pandemisi sırasında meydana gelen ölümlerdeki artışla başa çıkacak donanıma sahip değildi.
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ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesi, skandalı ortaya çıkararak Brooklyn sahili boyunca park edilmiş donduruculu beyaz kamyon filosunda yaklaşık 650 cesedin hala saklandığını duyurdu.
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Derme çatma morglar, New York şehri koronavirüs savaşının ortasındayken vakalar ve ölümler hızla artmasıyla baş etmeye çalışırken Nisan ayında kurulmuştu.
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1 Nisan tarihinde, New York'ta 83 binden fazla enfeksiyon ve sadece bin 941 ölüm kayıtlara geçmişti. O zamanlar Vali Andrew Cuomo, ventilatör kullanan hastaların cihazdan çıkma ihtimalinin yalnızca yüzde 20 olduğunu açıklamıştı.
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Adli tabipten yetkililer, The Journal'a yapılan açıklamada, hayatını kaybeden yaklaşık 230 kişinin akrabalarını bulmakta zorlandıklarını söyledi.
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Yetkililer akrabalarla başarılı bir şekilde temasa geçse bile, cesetler bu kez de maddi nedenlerden dolayı dondurucu kamyonlarda kaldı.
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Adli soruşturma müdür yardımcısı Aden Naka, The Journal'a verdiği demeçte, departmanın günde yaklaşık 20 ölümü yönetecek şekilde kurulduğunu söyledi. Ancak pandemi döneminde kentte her gün yaklaşık 200 kişi hayatını kaybediyor.
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ABD'nin New York eyaletinde, Covid-19 salgını vakalarında görülen hızlı yükseliş dolayısıyla yeniden iş saatlerine kısıtlama getirildi, ev toplantıları 10 kişi ile sınırlandırıldı.
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de yeni kısıtlamalar hayata geçiriliyor.
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New York Valisi Andrew Cuomo, artan koronavirüs vakaları nedeniyle eyaletteki bar, restoran ve spor salonlarının Cuma gününden itibaren saat 22.00 itibariyle kapatılması kararı aldıklarını aktardı.