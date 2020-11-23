Dünya hurriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 21:15 | 23 Kasım 2020 - 21:15

Son Dakika Haberler: ABD'den tüyler ürperten görüntüler geldi.. Cesetler kamyonlarda saklanıyor.. O kareler dünya gündemine bomba gibi düştü

Son Dakika... Koronavirüs salgını tüm dünyaya diz çöktürmüş durumdayken herkes aşı çalışmalarından gelecek iyi haberlere kilitlenmiş durumda. Gelen son dakika haberine göre, virüsten en çok etkilenen ve salgının kontrolden çıktığı ABD'den gelen fotoğraflar ise dünyayı bir kez daha dehşete düşürdü. Koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden ABD vatandaşlarının aylardır hala kamyonlarda bekletildiği ortaya çıktı.