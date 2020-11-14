Son dakika haberler: ABD'den tepki çeken koronavirüs kararı: Hasta olsanız da çalışın!
Dünyada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayıları her geçen gün artmaya devam ederken sağlık çalışanlarıyla ilgili alınan bir karar büyük tepkiye yol açtı. Koronavirüs vakalarında yaşanan artış hem yetkilileri hem de ülke halkını korkutmaya devam ederken bir valinin yaptığı 'Koronavirüs hastası olan hemşireler çalışmaya devam edebilir' açıklaması öfke yarattı.
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 309 bin 408, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 53 milyon 746 bin 944’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 37 milyon 523 bin 973’e ulaştı.
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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 11 milyon 64 bin 364 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 249 bin 975’e ulaştığı bildirildi.
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Salgından en ağır şekilde etkilenen ABD'de bir valinin yaptığı açıklama sabırları taşırdı. Açıklamaya koronavirüs savaşında ilk günden beri ön cephede yer alan sağlık çalışanları da halk da öfkeli!
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ABD’nin Kuzey Dakota eyaleti valisi Doug Burgum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, isteğe bağlı olarak, semptom göstermeyen ancak koronavirüs (Kovid-19) taşıyan hemşirelerin, hasta bakmaya devam edebileceklerini belirtti. Söz konusu karara hemşireler tepki gösterdi.
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ABD’nin Kuzey Dakota eyaleti valisi Doug Burgum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sağlık sistemimiz çok büyük bir baskı altında. Kpvid-19 nedeniyle hastaneye yatışlar artık Kuzey Dakota'daki mevcut hastaneye yatışların yüzde 14'ünü oluşturuyor ve hastaneler önümüzdeki haftalarda ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya."
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"Yayılmayı yavaşlatmak için herkesin yardımına ihtiyacımız var. Hastanelerin talep ettiği üzere, bir Devlet Sağlık Görevlisi emri, CDC tarafından tavsiye edildiği gibi önlemler alındığı sürece, Kovid pozitif sağlık çalışanlarının, hasta bakmaya devam edebilecektir” dedi.
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HEMŞİRELERDEN TEPKİ
Hemşireler, hastanelerin hasta hemşireleri işe gelmeye zorlayabileceğini veya pozitif çıkan ve çalışmayı reddedenlere ‘misilleme’ yapabileceğini söyleyerek karara tepki gösterdi.
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Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) tarafından yapılan açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 400 hemşire COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve diğerleri de enfekte oldu, hastaneye kaldırıldı. Bu kabul edilemez. Hayatlarını ve kendi ailelerinin sağlığını riske atan hemşireler ve sağlık çalışanları daha iyisini hak ediyor” ifadeleri kullanıldı.
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UZMANLAR SALGININ GİDİŞATINDAN ENDİŞELİ
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 10 milyonun üstüne çıktığı ABD'de, günlük pozitif vaka sayısının yakın zamanda 200 bini aşabileceği iddia edildi.
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Ülkede günlerce üst üste 100 binin üzerinde seyreden Kovid-19 vakaları hakkında açıklamalarda bulunan Minnesota Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma ve Politika Merkezi Direktörü Michael Osterholm, "Ülkede vakaların önemli ölçüde arttığını izliyoruz. Önümüzdeki haftalarda günde 200 binden fazla yeni vaka görmemiz beni şaşırtmayacaktır. " ifadelerini kullanmıştı.
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CNN televizyonuna konuşan Osterholm, geçtiğimiz hafta ülkedeki günlük vaka ortalamasının 119 bin 238 olduğunu belirterek “Bu ortalama eylül ortasındaki rakamların üç katına eşit.” dedi.
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Endişe verici olan durumun sadece enfeksiyon sayısı olmadığını vurgulayan Michael Osterholm, geçtiğimiz pazartesi günü ülke çapında günlük hastaneye yatış sayısının da 59 bin 200'e ulaştığını kaydetti.
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Bu rakamın 15 Nisan'da hastaneye yatışlarda zirvenin görüldüğü 59 bin 940'tan çok uzak olmadığı gerçeğinin altını çizen Osterholm, geçen hafta aralıksız 5 gün boyunca, Kovid-19'dan ölenlerin ortalamasının binin üzerinde gerçekleştiğini ve bu rakamların da çok daha yükselebileceğini söyledi.
Son dakika haberine göre; ABD'de Beyaz Saray'ın ve başkanların güvenliğinden sorumlu Gizli Servis biriminde çalışan 130 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ya da virüse yakalanan kişilerle temas ettikleri için kendilerini karantinaya aldıkları iddia edildi.
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Yaklaşık 130 Gizli Servis elemanının virüs ile temas ettiğini aktaran kaynaklar, bazı kişilerin doğrudan virüse yakalandığını bazılarının da virüse yakalanan kişilerle yakın temaslı oldukları için kendilerini karantinaya aldığını belirtti.
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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı nisan ayına kadar tüm Amerikalılara yetecek kadar aşıları olacağını belirterek ikinci bir karantinaya gitmeyeceklerini açıklamıştı.
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Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısı çalışmalarına yönelik başlatılan "Warp Speed Operasyonu" hakkında bilgi verdi. Son 9 ayda virüse karşı ülke tarihindeki en büyük seferberliği ilan ettiklerini belirten Trump, "Biz rekor sürelerde tedavi ve aşı geliştirilmesi konusunda öncülük ediyoruz. Tarihimizde bu kadar hızlı bir şey gerçekleşmemişti." dedi.
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İKİNCİ KARANTİNA OLMAYACAK
Trump "Sağlıklı Amerikalılar işlerine, çocuklar okullarına dönerken, savunmasız nüfusu da koruyabiliriz. Biz ikinci bir karantinaya gitmeyeceğiz. Yönetim (seçimler) konusunda gelecekte ne olur bilmiyoruz, zaman gösterecektir. Ancak benim yönetimim ikinci bir karantina uygulamayacak. Tedavinin, sorundan daha kötü olmasına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.
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Trump, aşıya güvenmediklerini söyleyen New York Valisi Andrew Cuomo'ya da yüklenerek "Ne yazık ki New York Valisi bize aşıyı dağıtmamız için izin verene kadar bu eyalete aşı dağıtamayacağız. Birçok insanın aşıyı istediğini biliyorum ama Vali izin vermiyor." ifadelerini kullandı.
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BIDEN'DAN TRUMP'A MESAJ
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise 20 Ocak 2021'e kadar başkanlık koltuğuna oturamayacağını hatırlatarak Donald Trump yönetiminden, ülkede hızla artan yeni tip koronavirüs vakalarına karşı acil harekete geçilmesini istedi.
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Biden, Kovid-19 ile mücadele için oluşturduğu ekibiyle bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, artan vakalar nedeniyle sağlık çalışanları ve hastanelerin giderek büyüyen bir baskıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.