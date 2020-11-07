Son Dakika Haberler: ABD seçim sonuçlarında son dakika... Son durumu tüm dünyaya duyurdular: ABD'nin yeni başkanı belli oldu

'YARDIMA HAZIRIZ' MESAJI Obama mesajının devamında, "Bu, net bir şablonu olmayan yegâne makam. Bu nedenle bilmiyorum ki vereceğim herhangi bir tavsiye faydalı olr mu? Yine de geçen sekiz yıldan bazı düşüncelerimi sunmama izin verin" ifadelerini kullanmıştı.Trump'a üç tavsiye veren ve akabinde birçok olay ve sorumluluk sağanağı altında dostlarına ve ailesine vakit ayırmasını salık veren Obama, son olarak da ellerinden geleni yardımı yapmaya hazır olduklarını belirtmişti.