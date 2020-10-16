Son dakika haberler: ABD Başkanı Trump canlı yayına katıldı, elinin üzerindeki detay tartışma yarattı

'HER ZAMAN BEYAZ IRKÇILIĞI KINADIM' Biden ile 29 Eylül'deki tartışmada beyaz ırkçılığı doğrudan kınamadığı için eleştirilen Trump, "Her zaman beyaz ırkçılığı kınadım, yine kınıyorum. Bunun yanında Antifa'yı da kınıyorum." diye konuştu. Trump, aşırı sağcı komplo teorileri hareketi QAnon'u kınayıp kınamayacağının sorulması üzerine de "Ben bu grup hakkında hiçbir şey bilmiyorum." dedi.