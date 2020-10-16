Son dakika haberler: ABD Başkanı Trump canlı yayına katıldı, elinin üzerindeki detay tartışma yarattı
Koronavirüse yakalanarak dünya gündeminin ilk sırasına yerleşen ABD Başkanı Donald Trump katıldığı canlı yayında yaklaşan seçimle ve gündemle ilgili soruları cevapladı. Trump'ın açıklamaları tartışma yaratırken elinin üzerindeki detay ise kafalarda soru işaretleri bıraktı.
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Koronavirüse yakalanmasıyla dünya gündeminin bir numarası olan ve hakkındaki söylentiler hala devam eden ABD Başkanı Donald Trump dün akşam katıldığı canlı yayınla yeniden tartışılıyor.
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Koronavirüsü yendiğini açıklayan ve seçim mitinglerine tam gaz devam eden Trump canlı yayında seçmenlerin sorularını yanıtladı.
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ELİNDEKİ BANT DİKKAT ÇEKİYOR
Koronavirüs tedavisinin bittiğini açıklayan Trump'ın sağ elinin üzerinde hastaneden çıktığı günden beri yer alan bandaj ise soru işareti yaratmaya devam ediyor. Genellikle damar yoluyla ilaç alınması durumunda elin üzendeki iğne girişinin olduğu yere yapıştırılan bu bantların Trump'ın sağ elinden hiç eksik olmaması 'sağlık sorunları devam mı ediyor?' tartışmasına neden oluyor.
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Trump'ın koronavirüse yakalandıktan sonra Dexamethasone, Remdesivir ve Regeneron tarafından geliştirilen bir antikor kokteyli aldığı açıklanmıştı. Bu tedavi yönteminin uygulandığı dünyadaki tek kişinin ABD başkanı olduğu biliniyor.
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GERÇEKTEN İYİLEŞMEDİ Mİ?
Ancak Trump'ın iyileştiğini söylemesine rağmen elinde neden sürekli bant olduğu ve neden damar yoluyla ilaç ya da serum benzeri ilaçlar aldığı tartışma yaratmaya devam ediyor.
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Trump, salgının başından beri koronavirüsü ciddiye almamakla, maske takmamakla eleştirilmişti. Başkan, sosyal mesafe kurallarına uymadığı kalabalık mitinglere ve toplantılara katıldıktan sonra hem kendisi hem de Beyaz Saray'daki birçok kişinin koronavirüse yakalanmasıyla dünyayı şoke etmişti.
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3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine sayılı günler kala Miami'deki Perez Sanat Müzesi'nden yapılan NBC canlı yayınında izleyicilerin ve sunucu Savannah Guthrie'nin sorularını yanıtladı.
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'HATIRLAMIYORUM' DEDİ
Trump akşamki canlı yayında, Demokrat rakibi Joe Biden ile 29 Eylül'de yaptığı canlı yayın tartışmasından kısa süre sonra Kovid-19'a yakalanmasıyla akla gelen, "Trump, canlı yayına çıkmadan virüs testi yaptırmadı mı?" sorusunu da yanıtladı. Doktorlarının kendini düzenli kontrol ettiğini vurgulayan Trump, "O canlı yayından önce test yaptırmış da olabilirim, yaptırmamış da. Şu anda hatırlamıyorum." dedi.
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ABD Başkanı Donald Trump, NBC canlı yayınında seçmenlerin iç politikayla ilgili sorularını yanıtlarken Demokrat başkan adayı Joe Biden ile 29 Eylül'de gerçekleştirdiği canlı yayın tartışması öncesi Kovid-19 testi yaptırıp yaptırmadığını hatırlamadığını söyledi.Sunucu Guthrie ile Trump arasında zaman zaman yaşanan gerginlik programa damga vurdu.
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Kovid-19 hastalık sürecini anlatan Trump, "İlk zamanlar biraz ateşim vardı. Sanırım ciğerlerim de enfekte olmuştu. Doktorlar riske atmak istemedi ve hastaneye gittik. Burada bana antikor kokteyli verdiler. Kısa sürede kendimi iyi hissettim." diye konuştu.
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SÜREKLİ BURNUNU SİLMESİ DİKKAT ÇEKTİ
Trump, maske takmadığı için getirilen eleştirilere de "Maske takan kişiler de hastalığa yakalanıyor." yanıtını verdi. Sunucu Guthrie'nin "Sürü bağışıklığını bir strateji olarak destekliyor musunuz?" sorusu üzerine ise Trump, "Çare, sorunun kendisinden daha kötü olmamalı. Bizim izlediğimiz yol doğruydu." yorumunu yaptı.
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'HER ZAMAN BEYAZ IRKÇILIĞI KINADIM'
Biden ile 29 Eylül'deki tartışmada beyaz ırkçılığı doğrudan kınamadığı için eleştirilen Trump, "Her zaman beyaz ırkçılığı kınadım, yine kınıyorum. Bunun yanında Antifa'yı da kınıyorum." diye konuştu. Trump, aşırı sağcı komplo teorileri hareketi QAnon'u kınayıp kınamayacağının sorulması üzerine de "Ben bu grup hakkında hiçbir şey bilmiyorum." dedi.
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'BARIŞÇIL GEÇİŞ SÜRECİ İSTİYORUM'
Biden'ın başkanlık seçimlerini kazanması durumunda "barışçıl bir geçiş süreci" sağlayıp sağlamayacağına ilişkin Trump, "Adil bir seçim istiyorum. Barışçıl geçiş sürecine gelince kesinlikle bunu da istiyorum ancak buna gerek duyacağımızı sanmıyorum çünkü seçimleri ben kazanacağım." görüşünü paylaştı.
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Trump'ın, El Kaide elebaşı Usame Bin Ladin'in ölümüyle ilgili bir paylaşımı retweet etmesine ilişkin, "Ben sadece retweet ettim. Kararı insanlar versin." demesi üzerine Guthrie, "İşte bunu anlamıyorum. Siz başkansınız. Herhangi birinin istediğini retweet edebilecek amcası değilsiniz." tepkisini gösterdi.
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Guthrie'nin "Kovid-19 teşvik paketiyle ilgili duruşunuzu sürekli değiştiriyorsunuz?" sözleri üzerine Trump, "Hayatınızda hiç müzakere kelimesini duydunuz mu? Şu anda müzakereler yapıyoruz." diye konuştu.
Trump, vergi kayıtlarının basına sızmasıyla ilgili olarak da "New York Times muhabirleri vergi kayıtlarımı ele geçirmişse bu kişiler hapsi boylamalı." dedi.
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Ayrıca Trump, "Vergi kayıtlarımı yayımlamaktan mutluluk duyarım." ifadesini kullandı.
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Yüksek Mahkeme Yargıcı Amy Barrett'in, seçim sonuçlarının Yüksek Mahkemeye taşınması durumunda kendisini desteklemesini bekleyip beklemediğine ilişkin ise Trump, "Bu, tamamen Barrett'ın kendi kararı. Bunu ne Barrett ile ne de başka bir Yüksek Mahkeme yargıcıyla görüşmedim." dedi.
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ABD Başkanı Trump'ın Kovid-19'a yakalanıp hastanede yatmasıyla başlayan tartışmalar, Trump'ın en az 10 gün izolasyona girme zorunluluğuna bağlı olarak ikinci canlı yayın tartışmasının nasıl gerçekleştirileceği konusuna odaklanmıştı.
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Başkan adayları arasındaki canlı yayın tartışmalarını organize eden Başkanlık Münazaraları Komisyonunun (CPD), "2'nci tartışma sanal ortamda yapılsın" önerisi, Trump cephesinde kabul görmemiş, Biden tarafı ise Trump'ın halen virüs taşıma ihtimali dolayısıyla fiziksel bir münazaraya karşı olduğunu açıklamıştı.
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CPD, 9 Ekim'de yazılı açıklamayla, 15 Ekim için planlanan ikinci canlı yayın tartışmasının yapılmayacağını duyurmuştu. Son gelişmelerin ardından ABD'de 3'üncü ve son başkanlık canlı yayın tartışması, 22 Ekim'de Tennessee eyaletinin Nashville kentinde yapılacak.