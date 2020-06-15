Son dakika haberler: 9 kurtaran hareket! Osman Hoca yapılması gerekenleri yazdı

İşte koronavirüsten korunmak için yapmamız gerekenler ve yapmamamız gerekenler...Gruplar halinde sosyalleşebilirsiniz. En fazla 10-15 kişi ve açık alanda. Kapalı mekânda, mesafesiz ve maskesiz olmaz.Restoranlara, kafelere giderseniz açık alanları tercih edin. Eğer maskesizseniz sosyal mesafe kuralını ihlal etmeyin.Sağlık sorununuz olabilir. Ama gelin beni dinleyin, çok acil değilse, doktora ve hastaneye gitmeyi bir süre erteleyin.Uzun süreli seyahatleri de bu ara pek düşünmeyin. Yurtdışına gitmeyin. Kısa süreli ve güvenceli tatil planları yapın.Seyahatlerde uçağı tercih edin. Katı hijyenik kurallar uyguladıkları için otobüs ve trenden çok daha güvenlidir.Kişisel veya kiralık özel araçlardan faydalanmayı da düşünün. Şehir içinde imkânınız varsa bisikleti tercihi edin.Konser, sinema, tiyatro gibi kalabalık yerlerden, parklar, oyun bahçeleri, plajlar ve kalabalık sokaklardan uzak durun.Kısa mesafelerde toplu taşımayı değil yürümeyi tercih edin. Mecbur olmadıkça asansörleri değil, merdivenleri kullanın.Herkesin bu imkânı olmayabilir. Ama işiniz evden çalışmaya uygunsa, bunu bir süre daha uygulamaya devam edin.Sağlık Bakanı Koca’nın önceki akşam vakalardaki artışa dikkati çektiği dakikalarda, İstanbul’da Moda sahilinde maske takmayan, mesafeye uymayan büyük bir kalabalık toplandı.