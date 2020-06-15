MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: 9 kurtaran hareket! Osman Hoca yapılması gerekenleri yazdı
GeriGündem Son dakika haberler: 9 kurtaran hareket! Osman Hoca yapılması gerekenleri yazdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
OSMAN MÜFTÜOĞLU
Haber Giriş: 15 Haziran 2020 - 07:05,

Son dakika haberler: 9 kurtaran hareket! Osman Hoca yapılması gerekenleri yazdı

Sokaklara yeniden hayat geldi. Ekonomi tıkır tıkır işliyor ama vaka sayısı da artmaya başladı. Osman Hoca vakalarda artışa yol açan kusurlu hareketleri ve buna karşı yapılması gerekenleri yazdı.

Osman MÜFTÜOĞLU
Osman MÜFTÜOĞLU
osmanmuftuoglu55@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Osman MÜFTÜOĞLU
Osman MÜFTÜOĞLU
osmanmuftuoglu55@gmail.com
1
Abone Olgoogle-news

İşte koronavirüsten korunmak için yapmamız gerekenler ve yapmamamız gerekenler...

21) AÇIKTA BULUŞUN
Abone Olgoogle-news

1) AÇIKTA BULUŞUN

Gruplar halinde sosyalleşebilirsiniz. En fazla 10-15 kişi ve açık alanda. Kapalı mekânda, mesafesiz ve maskesiz olmaz.

32) MESAFEYE DİKKAT
Abone Olgoogle-news

2) MESAFEYE DİKKAT

Restoranlara, kafelere giderseniz açık alanları tercih edin. Eğer maskesizseniz sosyal mesafe kuralını ihlal etmeyin.

43) SİZ BENİ DİNLEYİN
Abone Olgoogle-news

3) SİZ BENİ DİNLEYİN

Sağlık sorununuz olabilir. Ama gelin beni dinleyin, çok acil değilse, doktora ve hastaneye gitmeyi bir süre erteleyin.

54) TATİL NASIL OLMALI
Abone Olgoogle-news

4) TATİL NASIL OLMALI

Uzun süreli seyahatleri de bu ara pek düşünmeyin. Yurtdışına gitmeyin. Kısa süreli ve güvenceli tatil planları yapın.

65) UÇAĞI TERCİH EDİN
Abone Olgoogle-news

5) UÇAĞI TERCİH EDİN

Seyahatlerde uçağı tercih edin. Katı hijyenik kurallar uyguladıkları için otobüs ve trenden çok daha güvenlidir.

76) BİSİKLET OLABİLİR
Abone Olgoogle-news

6) BİSİKLET OLABİLİR

Kişisel veya kiralık özel araçlardan faydalanmayı da düşünün. Şehir içinde imkânınız varsa bisikleti tercihi edin.

87) KALABALIKTAN KAÇIN
Abone Olgoogle-news

7) KALABALIKTAN KAÇIN

Konser, sinema, tiyatro gibi kalabalık yerlerden, parklar, oyun bahçeleri, plajlar ve kalabalık sokaklardan uzak durun.

98) BOL BOL YÜRÜYÜN
Abone Olgoogle-news

8) BOL BOL YÜRÜYÜN

Kısa mesafelerde toplu taşımayı değil yürümeyi tercih edin. Mecbur olmadıkça asansörleri değil, merdivenleri kullanın.

109) EVİNİZDE ÇALIŞIN
Abone Olgoogle-news

9) EVİNİZDE ÇALIŞIN

Herkesin bu imkânı olmayabilir. Ama işiniz evden çalışmaya uygunsa, bunu bir süre daha uygulamaya devam edin.

11YİNE MODA SAHİLİ NE MASKE VAR NE MESAFE
Abone Olgoogle-news

YİNE MODA SAHİLİ NE MASKE VAR NE MESAFE

Sağlık Bakanı Koca’nın önceki akşam vakalardaki artışa dikkati çektiği dakikalarda, İstanbul’da Moda sahilinde maske takmayan, mesafeye uymayan büyük bir kalabalık toplandı.

12
Abone Olgoogle-news
Osman MÜFTÜOĞLU
Osman MÜFTÜOĞLU
osmanmuftuoglu55@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi