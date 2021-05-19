Son dakika haberler: 51. bölgede neler yaşanıyor? ABD'li pilotlar tarafından doğrulandı.. Obama'dan UFO itirafı..
Eski ABD Başkanı Barack Obama son dönemde gündemden düşmeyen UFO görüntüleri ile ilgili ezber bozan açıklamalarda bulundu.
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Son dönemde sızan görüntüler ile gündemde olan UFO'lar ile ilgili bir açıklama da eski ABD Başkanı Barack Obama'dan geldi.
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The Late Late Show'a konuşan Obama, hükümetin açıklayamayacağı UFO gözlemleri olduğunu doğruladı.
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Obama gelen bir soru üzerine şu cevabı verdi; 'Tam olarak ne olduklarını bilmiyoruz' Obama bu konu hakkında açıklayamayacağı şeyler olduğunun da altını çizdi.
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Obama'ya 51'inci Bölge ve orada uzaylı varlıklarının saklandığı yönündeki iddialar da soruldu.
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Eski başkan, uzaylıların ve uzay gemilerinin gizli bir deposu olduğuna dair uzun süredir devam eden söylentileri şaka yollu bir şekilde reddetti.
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Obama sözlerine şöyle devam etti; 'İşin doğrusu şu; gökyüzünde nesnelerin görüntüleri ve kayıtları var ve biz onların tam olarak ne olduklarını bilmiyoruz.'
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ABD'Lİ PİLOTLARDAN UFO AÇIKLAMASI
ABD’nin ünlü haber programlarından 60 Minutes'e konuk olan eski ABD pilotları Yarbay Dave Fravor ve Teğmen Komutan Alex Dietrich, 2004 yılında görev sırasında UFO gördüklerini öne sürmüştü.
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Eski bir F/A-18F pilotu olan Dietrich o gün gördükleri nesne ile ilgili bugüne kadar kamuoyuna bilgilendirme yapılmadığının altını çizmişti.
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14 Kasım 2004'te San Diego'nun yaklaşık 160 kilometre güneybatısında eğitim uçuşu yapan Fravor ve Dietrich, söz konusu cismin bir saniyeden daha az bir sürede yaklaşık 25 kilometre alçalabildiği bilgisini de vermişti.
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Fravor ve Dietrich, söz konusu cisim ile ilgili 'Elimizdeki veriler ile onu sınıflandıramadık' demişti.Pilotlar ayrıca kendilerinden sonra bölgeye gönderilen diğer bir devriye ekibi tarafından söz konusu nesnenin kızılötesi videosunun çekildiğini de iddia etmişti.
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Dietrich, gelen bir soruya 'Kendimizi savunacak hiçbir şeye sahip değildik. Bu yüzden oldukça savunmasız hissettim. Sonra bu cisim bir anda kaybolduğunda kafam oldukça karıştı' cevabını vermişti.
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PENTAGON DOĞRULAMIŞTI
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçtiğimiz haftalarda sızdırılan ve piramit şeklinde UFO görüntüsünün donanma personeli tarafından çekildiğini doğrulamıştı.
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Pentagon, geçtiğimiz dönemde UFO görüntülerini araştıracak yeni bir gözlem birimi de kurmuştu.
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Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü ekibin resmi adının Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu olduğu açıklamıştı.