Son dakika haberler: 40 yıllık örgüt bitirildi! Nefes kesen görüntüler: Türkiye'deki 1 numaralı isimdi

Terörist Okutulmuş ile birlikte öldürülen 'Muharrem' kod adlı terörist Ferdi Tosun'un ise 26 Mayıs 2016 tarihinde Ovacık Zeynep Tepe bölgesinde icra edilen operasyon sırasında çıkan çatışmada 2 askerin yaralanması, bir askerin şehit edilmesi olayı ile 24 Kasım 2016 tarihinde Hozat Ali Boğazı bölgesinde icra edilen operasyonda 2 askerin şehit edilmesi olayına karıştığı öğrenildi.