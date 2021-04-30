Son dakika haberler...29 Nisan Koronavirüs tablosunda son durum: İl il Türkiye corona virüs vaka sayısı yayınlandı - Covid 19 hasta, iyileşen ve vefat bilgisi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan illerin grafiğini duyurdu. . Bakan Koca'nın paylaştığı grafiklere göre geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun oldu.



Günlük koronavirüs tablosunda ise Türkiye'nin vaka sayısı belli oldu. Son açıklanan tabloya göre, ağır hasta 3 bin 581 oldu. 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti.