Son dakika haberler: 14 yaşında koronavirüs kurbanı! Bakan Koca'dan fotoğraflı uyarı

Kendisinin de aşının gönüllü uygulamalarına katıldığını hatırlatan Prof. Dr. Gerek, “Aşının 1’inci ve 2’nci dozları yapıldı. Bu aşıdan dolayı da herhangi bir yan etki hissetmedim. Güvenlik marjının yüksek olduğunu düşündüğümüz bir aşıdır. Bu çalışmalar tamamlandığı zaman aşının olası yan etkileri varsa, bunları ortadan kaldırmak suretiyle yaygın kullanıma sokulacaktır” ifadelerini kullandı.