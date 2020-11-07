ANKARA - DHA - İHA - Çetin AYDIN - Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL - Fotoğraflar: AA-DHA-İHA
Haber Giriş: 07 Kasım 2020 - 07:00 |
Son dakika haberler: 14 yaşında koronavirüs kurbanı! Bakan Koca'dan fotoğraflı uyarı
Bir süredir koronavirüs vakalarının hızla arttığı İstanbul’da çalışmalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün de hastaneleri ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Koca, İstiklal Caddesi’nde yürüyen kalabalığın fotoğrafını da ‘Hastalık yayılıyor’ başlığıyla paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın İstanbul mesaisi devam ediyor.
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Bakan Koca dün salgına karşı mücadelenin önemli merkezleri olan Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece devlet hastanelerini ziyaret ederek incelemede bulundu.
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Koca, Twitter'dan da koronavirüs salgınıyla ilgili paylaşım yaptı.
İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde yürüyen kalabalığın fotoğrafını paylaşan Bakan Koca, 'Hastalık yayılıyor' uyarısında bulundu.
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14 YAŞINDA KORONA KURBANI
Sakarya’nın Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi’nde astım-bronşit hastası Semir Şair, geçen hafta pazartesi günü rahatsızlanınca Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Semir tedaviye alındı.
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CADDE VE SOKAK KARANTİNASI
Salgın sadece İstanbul’da değil yurt genelinde de etkisini arttırarak devam ediyor.
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Hatay’ın Antakya ilçesi Kaymakamı Mustafa Harputlu başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakalarının sık görüldüğü bazı mahallelerde karantina uygulanması kararı aldı.
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Karar doğrultusunda Saraykent, Ovakent, Gazi, Esenlik, Gazi, Akevler, Akasya, Odabaşı, Altınçay mahallelerinde bazı sokak ve caddeler ile Madenboyu Mahallesi’nde 3 ev, 14 gün boyunca karantinaya alındı.
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SAMSUN’DA ‘KRİTİK EŞİK’ UYARISI
Samsun Sağlık Müdürlüğü de kentte vaka sayılarının yeniden artışa geçtiğini duyurdu.
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Özellikle Atakum ve Terme ilçelerinde ciddi bir artış olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Doktor Muhammet Ali Oruç, son iki hafta itibarıyla vaka sayılarının yüzde 40 arttığına dikkat çekti.
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Samsun için ‘Kritik eşikteyiz’ uyarısı yapan Oruç, herkesi kurallara uymaya davet etti.
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İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ DENETİMDE: ‘İNŞALLAH ATLATACAĞIZ’
Koronavirüsün hızla yayıldığı İstanbul’da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı.
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Sultanahmet’teki denetimlere katılan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, başta restoran ve kafeler olmak üzere tüm esnafı maske, mesafe, hijyen ve kapanma saatleri konusunda uyararak, “İstanbul emniyeti tam kapasite koronavirüsle mücadeleye devam ediyor. Daha yoğun denetim yapacağız. İstanbullular olarak bu salgını atlatacağız inşallah” dedi.
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SANAYİDE MESAİYE KORONA AYARLAMASI
Kadıköy Bağdat Caddesi’ne kurulan denetim noktasında da vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadığı denetlendi.
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İstanbul Valiliği de organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarında mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00-16.00 olarak düzenlendiğini duyurdu.
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Mesai saati başlangıcının 07.00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışmalarda bitiş saatlerini belirleme yetkisi firmalara bırakıldı.
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KARALAR KORONA POZİTİF
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.
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Karalar, “Genel durumum iyi. Tedbir amaçlı gözetime aldılar doktor arkadaşlarımız, biraz da ısrar ederek. Genel durumum iyi. Bir sıkıntı yok. Lütfen siz de kendinize iyi bakın, kendinizi iyi koruyun. En kısa sürede tekrar buluşmak dileğiyle” diye konuştu.
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Semir Şair, 3 gün sonra doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. (Ramiz Kaan OKTAR / DHA)
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‘ÇEKYAT VERİN, SABAHA KADAR TEST YAPALIM’
Samsun’da ilk COVID-19 vakasının görüldüğü mart ayından günümüze kadar 200 bini aşkın PCR testi yapıldı.
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İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda, alanında uzman 19 kişi çalışıyor.
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Kamuda 7, özelde 4 olmak üzere 11 PCR cihazıyla Türkiye’nin en etkin test merkezlerinden biri olan Samsun’da, günlük 5 bin kapasiteye kadar korona testi yapma imkânı bulunuyor.
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Samsun İl Sağlık Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Muhammet Ali Oruç, laboratuvar personelinin gece gündüz demeden nasıl çalıştıklarını şu sözlerle anlatıyor:
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“Bu personellerle ilgili bir örnek vermek istiyorum. Pandeminin ilk başlangıç döneminde burada çalışan bir biyolog arkadaşımıza bir isteğiniz var mı diye sormuştuk. ‘Buraya bir çekyat koyun. Gece kalır sabaha kadar test yaparız’ demişlerdi.
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Sağlık çalışanlarımızın bu işin mutfak kısmı olan laboratuvarda bu şekilde cansiperane ve fedakârca çalışmaları bizleri gerçekten çok mutlu etti.”
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PROF. DR. MUSTAFA GEREK: İKİ DOZ ÇİN AŞISI OLDUM
Türkiye’de faz-3 çalışmaları süren Çin aşısının gönüllü uygulamalarına katılan Prof. Dr. Mustafa Gerek, 5 milyon dozluk aşının ilk uygulama alanının, bulaştırmada en önde yer alan çalışma hayatındaki genç bireylere yapılacağını söyledi.
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Kendisinin de aşının gönüllü uygulamalarına katıldığını hatırlatan Prof. Dr. Gerek, “Aşının 1’inci ve 2’nci dozları yapıldı. Bu aşıdan dolayı da herhangi bir yan etki hissetmedim. Güvenlik marjının yüksek olduğunu düşündüğümüz bir aşıdır. Bu çalışmalar tamamlandığı zaman aşının olası yan etkileri varsa, bunları ortadan kaldırmak suretiyle yaygın kullanıma sokulacaktır” ifadelerini kullandı.