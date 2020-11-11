Son dakika haberi: Zeliha Cevdet Uysal çifti bulundu mu? Dinar'dan kötü haber geldi

Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin arama çalışmaları sona erdi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 16 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri rögarda bulundu. Yaşlı çiftin tanınmaz haldeki cansız bedenlerini çocukları teşhis etti.



Dinar ilçesi Pınarlı köyünde yaklaşık 16 gün önce evlerinden kaybolan ve kaçırıldıkları düşürülen Cevdet ile Zeliha Uysal'ın köye yaklaşık 600 metre uzaklıktaki sulama kanallarının rögarında ölü olarak bulundu. Öldürüldükleri öne sürülen yaşlı çiftin cansız bedenleri Dinar Devlet Hastanesi’ne getirildi. Jandarmanın olay yerindeki inceleme çalışmaları sürüyor.