Son dakika haberi: ABD'yi şoke eden gelişme! Bir ilk yaşandı
ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan büyük protesto eylemleri ülkenin dört bir yanına yayılmıştı. Portland şehri ise adeta 2 aydan fazladır kuşatma altındaydı. Eylemciler ve güvenlik güçleri arasında yaşanan gerilimde hükümet geri adım attı ve federal güvenlik güçlerini şehirden çekme kararı aldı.
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ABD'de mayıs ayında polis şiddeti sonucu ölen siyahi George Floyd'un ardından başlayan gösteriler aylardır durulmadan devam ediyor.
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Sokağa inen binlerce ABD'li ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlemiş, zaman zaman bu gösterilerde tansiyon yükselirken güvenlik güçleri ve göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştı.
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Özellikle Portland eyaletinde yaşanan büyük eylemler sırasında federal güvenlik güçlerinin devreye girmesi büyük tartışmalara yol açmıştı.
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62 gündür protestoların sürdüğü ABD'nin Oregon eyaletindeki Portland'da federal güvenlik güçlerinin bir kısmı artık şehirden çekilmeye hazırlanıyor.
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Washington, yerel polisin federal binaları koruması gerektiği, bu yüzden çekilmenin koşullu olacağını belirtti.
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"Siyahların Hayatı Önemlidir" kampanyasına destek amacıyla yapılan protestolara ABD Başkanı Trump'ın görevlendirdiği federal kuvvetlerin müdahale etmesi gerilimi artırmıştı.
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Federal güçler çok sayıda annenin bir araya gelerek düzenlediği bir eyleme de bazı binalara saldıran sopalı kişilerin eylemlerine de benzer bir şekilde müdahale etmişti.
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Artan gerilime en büyük tepkiyi ise kentin belediye başkanı koymuştu.
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Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler "Durumu tırmandırıyorlar" diyerek bu güçlerin şehirden çekilmesini istemişti.
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Mayıs ayından bu yana Portland'da geceleri polis şiddetinin protesto edildiği gösteriler yapılmaya devam ediliyor.
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Federal hükümet Portland'da düzeni sağlamaya çalıştığını söyleyerek İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na bağlı asker ve polis gücü yollamıştı.
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Fakat Belediye Başkanı Wheeler yaptığı açıklamada, kentte onlarca belki de yüzlerce asker bulunduğunu ve bunların varlığının daha fazla şiddete yol açtığını söyledi.
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Wheeler "Burada istenmiyorlar. Biz asker gönderilmesini istemedik. Gerçek şu ki, gitmelerini istiyoruz" diye konuştu.
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Oregon Valisi Kate Brown da Portland Belediye Başkanı Wheeler gibi düşünüyor. Vali Brown daha önce yaptığı açıklamada kente merkezden güvenlik gücü gönderilmesini "Donald Trump yönetimince sahnelenen bir siyasi tiyatro" diye nitelemişti.
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Brown MSNBC televizyonuna, federal hükümetten askerleri çekmesini istediğini söylemiş ve "Zor bir durumu daha da tırmandırıyorsunuz" dediğini aktarmıştı.
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Vali ve Belediye Başkanı'nın bu açıklamalarından önce Oregon eyaleti başsavcısı federal hükümet hakkında, "göstericileri yasa dışı bir şekilde gözaltına almak"tan davacı olmuştu.
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ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar ise Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına ait denetim organlarını, bu iki bakanlığın protestoculara karşı zor kullanımını meşrulaştırmak için olağanüstü hal yetkilerini kötüye kullanıp kullanmadıklarını soruşturmaya çağırdı.
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ABD başkanı Trump ise dinmeyen eylemlerden ve büyük şehirlerdeki suç oranlarının artışından Demokrat vali ve belediye başkanlarının yeterince önlem almamasını sorumlu tutuyor.
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Göstericilerin iyi niyetli olmadığını düşünen Trump, bu eylemlerle ülkeyi karıştırma amacını taşıdıklarını söylediği protestocuları vandallıkla suçlamıştı.
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Kamu mallarına, özellikle de tarihi önemi olan heykellere yapılan saldırıların cezasız kalmayacağını söyleyen ABD başkanı, bunu yapan eylemcileri 10 yıla vara hapis cezalarıyla tehdit etmişti.
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Eylemciler ise eylemlerinin barışçıl olduğunu, sadece güvenlik görevlilerin sert müdahalelerine karşılık verdiklerini savunuyorlar.
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Hükümetin federal güçlerin Portland'dan çekilme kararı vermiş olmasıysa eylemcilerden ve onları destekleyen ABD halkı tarafından sevinçle karşılandı ve büyük destek buldu...