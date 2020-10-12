Son dakika haberi: Yürek yakan anlar! Dünya Azerbaycan'a ağlıyor
Azerbaycan ve Ermenistan arasında ilan edilen insani ateşkese rağmen Ermenistan ordusu sivillere yönelik hain saldırılarına devam etmiş ve yine sivilleri hedef almıştı. Ermenistan'ın Gence kentine düzenlediği hain saldırılarda hayatını kaybedenler toprağa verilirken o anların yürek yakan görüntülerini haber ajansları dünyaya duyurdu.
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Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmalar 27 Eylül'de başlamış, Rusya'nın devreye girmesiyle birlikte cumartesi günü yerel saatle 12.00'da insani ateşkes ilan edilmişti.
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İki taraf da ateşkes kararını kabul etmiş, Ermenistan ordusu ise dakikalar içinde ateşkesi bozarak sivillere yönelik hain saldırılarına devam etmişti.
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Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı.
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Azerbaycan Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan tarafından fırlatılan füzelerin, Gence kentinde sivillerin oturduğu konutlara isabet ettiği belirtildi. Saldırının şiddetiyle yıkılan evlerin enkazında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, ölenlerden 4'ünün kadın, yaralılardan ise 16'sının kadın, 6'sının çocuk olduğu aktarıldı.
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Azerbaycan'da bugün Gence'deki Ermeni saldırılarında hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze töreninde yürek dağlayan anlar yaşandı.
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Cenazede yaşanan büyük acıyı dünyadan haber ajansları an an fotoğraflayarak yaşanan büyük insanlık dramını tüm dünyaya duyurdu.
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Gence'de hayatını kaybeden siviller için Ermenistan'ın bombalarıyla yıkılan evlerin çevresinde de anma töreni düzenlendi.
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Gence halkı enkaz altında kalan eşyaları ve oyuncakları toplayarak gözyaşı döktü.
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Gence halkı, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan çocuklar için, füzenin düştüğü yere enkaz altından çıkarılan çocuk oyuncakları ve karanfiller bırakarak olayı kınadı.
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Saldırı sırasında yaralanan 3 yaşındaki Meryem de enkaza karanfil bırakanlar arasındaydı.
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Öte yandan Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı Direktörü Gazanfer Ahmedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ve Gence Valisi Niyazi Bayramov ile birlikte dün Ermenistan'ın vurduğu sivillere ait mesken önüne gelen ülkedeki yabancı diplomatik misyonların temsilcilerine açıklamalarda bulundu.
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Sivillerin yaşadığı binaya isabet ederek büyük bir yıkıma sebebiyet veren füzenin kalıntıları üzerinde yaptıkları çalışmaların sonuçlarına değinen Ahmedov, "Kalıntılarından elde ettiğimiz veriler, saldırının Elbrus füzesiyle gerçekleştirdiğini gösteriyor. Saldırıda kullanılan Elbrus füzesini uzunluğu 11-14 metre, 700 kilogram patlayıcı barındırıp menzili 300 kilometredir." bilgilerini verdi.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise bugün yaptığı açıklamada, Ermenistan ile görüşmelerin ne zaman başlayacağını bilmediğini ancak Türkiye’nin de görüşmelere katılmasını istediklerini söyledi.
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Rusya ise Aliyev'in bu çağrısını reddetti.
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'ın geleceğiyle ilgili yürütülen görüşmelere Türkiye'nin de katılması önerisini reddetti.
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Öte yandan Savunma Bakanı Hulusi Akar, telefonda görüştüğü Rus mevkidaşı Sergey Shoigu'ya "Ermenistan güçlerinin işgal ettikleri Azeri topraklarından derhal çıkarılmaları ve sivillere yönelik saldırılara son vermeleri gerektiğini" söyledi.