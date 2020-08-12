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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 11:37,

Son dakika haberi: Yunanistan'ın skandal adımı ifşa oldu

Oruç Reis Doğu Akdeniz'deki ilerleyişini sürdürüyor. Türkiye hedefine kararlı bir şekilde ilerlerken Yunanistan'ın engelleme senaryoları bir bir suya düşmeye başladı. Oruç Reis sismik arama yapacağı sularda yoluna devam ederken Türk - Yunan gerginliği de devam ediyor, karşılıklı açıklamalar geliyor.

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Yunanistan'da, ana muhalefetteki Syrzia Partisinin iktidarı döneminde Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Apostolakis, "Hiçbir tarafın, Yunanistan'ın meselesi yüzünden Türkiye ile ilişkilerini bozmayacağını" söyledi.

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Apostolakis, Yunan Mega televizyonunda Doğu Akdeniz'deki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atina'nın, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte "büyük olasılıkla yalnız kalacağını" dile getiren Apostolakis, "Bizim meselemiz yüzünden herhangi bir tarafın Türkiye ile ilişkilerini bozması ya da bir çatışmaya girmesi olası değil." ifadesini kullandı.

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Apostolakis, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri "son derece ciddi ve kritik" şeklinde niteleyerek, "Sanırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istediğini elde etmek için ihtiyaç duyduğu sürece bölgede kalacak. Şu an Avrupa ve ABD'den gelen baskılar hafif." dedi.

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Olası bir çatışmanın iki tarafın çıkarlarıyla da bağdaşmayacağının altını çizen Apostolakis, "Ankara'nın, Yunanistan'ı ikili tüm konular hakkında müzakere masasına çekmek istediği" değerlendirmesini yaptı.

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Türkiye, Oruç Reis’in yapacağı sismik araştırma faaliyetleri için Akdeniz’de yeni bir Navtex ilanında bulundu. Navtex ilanının ardından ise Yunanistan'da Oruç Reis paniği başladı. Yunanistan'ın Meis adası kıyılarına Yunan fırkateyni yanaştırıldı. Yunan basını alarm haline geçildiğini iddia ederken sadece fırkateynlerin değil Yunan jetlerinin de kalkışa hazır bekletildiğini yazdı.

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Türkiye ise geri adım atmadı ve Yunanlara verilen cevap her defasında, “Türk kıta sahanlığı içindeyiz” şeklinde oldu.Peki Akdeniz'de sular ısınırken ve Türkiye - Yunanistan gerginliği büyürken süreç nasıl devam edecek? Doğu Akdeniz gerginliği, Oruç Reis ve Türk - Yunan gerginliğine dair tüm merak edilen gelişmeleri ve sürecin ne şekilde ilerleyeceğini, konunun uzmanları Prof. Dr. Salim Gökçen ve Doç. Dr. Savaş Biçer Hürriyet için yanıtladı...

7GERGİNLİK YUNANİSTANIN ESERİ
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'GERGİNLİK YUNANİSTAN'IN ESERİ'

Prof. Dr. Salim Gökçen koyu özetlerken şu ifadeleri kullandı: "Doğu Akdeniz’de bugün yaşanan gerginliğe tamamen Yunanistan’ın “Ege, Yunan Denizidir” anlayışı getirmiştir. Haksız ve hukuksuz bir yaklaşım ile Türkiye’yi Anadolu kozasına hapsetme girişimi olan Yunanistan’ın bu tavrı maalesef ne NATO ne de AB tarafından engellenmemekte sadece olacaklar takip edilmektedir."

8DURUM NASIL ORTAYA ÇIKTI
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DURUM NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Prof. Gökçen Doğu Akdeniz'deki gerginliğin ortaya çıkışını da şu şekilde özetledi: "Aslında Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmaları yeni bir durum değildir. Kıbrıs Rum Yönetimi, 2002'den itibaren Doğu Akdeniz'de Mısır, Lübnan, Suriye ve İsrail gibi ülkeler ile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmaları yapmaya başlamıştı. Türkiye ise bu anlaşmaların Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'nin haklarını çiğnediği gerekçesiyle konuyu BM'ye taşımış ve kendi münhasır ekonomik bölge haritalarını BM nezdinde onaylatmıştı. Türkiye'nin BM nezdinde itirazlarına rağmen Kıbrıs, 2007'nin başında 13 adet arama sahası ilan etti ve büyük petrol şirketlerine ruhsat verme aşamasına geçti.

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Buna karşılık olarak Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi ekonomik bölgesinde, Kıbrıs adasının kuzeyi ve doğusunda belirlediği bölgelerde TPAO'ya arama ruhsatları verdi. Kıbrıs'ın 13 parselinden 1, 4, 5, 6 ve 7 no'lu parsellerin bir bölümü Türkiye'nin TPAO'ya ruhsat verdiği bloklarla kesişiyordu."

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"3 no'lu parsel ise Kuzey Kıbrıs'ın TPAO'ya verdiği ayrıcalıklı alan ile çakışıyordu. Arama ruhsatları ile ilgili yaşanan çatışma, Yunanistan ile gerginliğin ortaya çıkmasına yol açtı.

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Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginliğin boyutu, 2010'dan itibaren Doğu Akdeniz'de zengin hidrokarbon yataklarının keşfedilmesi ve uluslararası büyük enerji şirketlerinin bölgeye akın etmesiyle birlikte daha da arttı. Amerikan, İtalyan ve Fransız şirketleri bu doğrultuda Kıbrıs Rum Yönetimi ile anlaşmalar yaparak bölgede arama faaliyetlerine başladılar. Türkiye de Kıbrıs Rum Yönetiminin bu hareketine karşı sondaj gemisi Fatih'i ve Yavuz’u Türk savaş gemilerinin himayesinde Akdeniz'e çıkararak kendi kıta sahanlığında kalan bölgelerde doğalgaz arama faaliyetlerine başladı.

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Bütün bunların ardından Türkiye, 27 Kasım 2019’da Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanlarını Sınırlandırma anlaşması ile Yunanistan’ın Girit, Karpathos ve Rodos adalarının güneyinde kalan bölgeyi kıta sahanlığı kapsamında gördüğünü ilan etmiş ve bu anlaşmayı BM’ye kaydettirmişti.

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Atina ise bu anlaşmanın uluslararası hukukta bir geçerliliği olmadığını savunarak Türkiye’nin ortaya koyduğu haritanın Yunanistan’ın egemenlik haklarını çiğnediğini ilan etmişti. Avrupa Birliği (AB) de Yunanistan’ın açıklamalarını desteklemiş, Türkiye’nin, "yasa dışı" olarak tanımladığı hidrokarbon çalışmalarını durdurmasını talep etmişti.

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Ancak son dönemde Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye’ye karşı Doğu Akdeniz’deki hakimiyet alanlarını kendi lehlerine kullanma çabaları ve Türkiye’yi başta AB olmak üzere uluslararası platformlarda köşeye sıkıştırma girişimleri, Ankara’nın tepkisini çekti. Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını görmezden gelen Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşı pozisyonunu sertleştirdi.

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21 Temmuz 2020’de Türkiye bu defa "denizcilere duyuru" anlamına gelen ilk NAVTEX’ini yayınlayarak, Oruç Reis araştırma gemisinin BM’ye bildirilen kıta sahanlığı sınırları ve 2012 yılında TPAO’ya verilen ruhsat sahaları içinde kalan bölgede sismik araştırmalar yapacağını ilan etti. Bunun üzerine Yunanistan da harekete geçerek, korsan bir NAVTEX ilanında bulundu. Ardından savaş gemilerini bölgeye göndererek ortamın ısınmasına neden oldu.

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Bölgede sıcak bir çatışmanın ortaya çıkma ihtimali üzerine 22 Temmuz’da AB Dönem Başkanı sıfatıyla Almanya Başbakanı Angela Merkel devreye girerek müzakere yapılması teklifinde bulundu. Bunun üzerine Türkiye NAVTEX ilanını 3-4 haftalığına geri çektiğini ilan etti.

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Bu sırada Yunanistan, müzakere sözünde durmayarak Mısır ile bir Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması imzaladı. Yunanistan ile Mısır'ın yapmış olduğu anlaşmanın, Türkiye ile Libya'nın anlaşma bölgesi ile çakışması bölgede gerginliğin yeniden tırmanmasına yol açtı."

18YUNANİSTAN KENDİ GÖRÜŞLERİNİ DE ÇÜRÜTTÜ
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'YUNANİSTAN KENDİ GÖRÜŞLERİNİ DE ÇÜRÜTTÜ'

Gökçen yaşanan gerginlikle ilgili gözden kaçmaması gereken en önemli hususlardan birini şöyle aktarıyor: "Yaşanan bu gerginliklerin içinde gözden kaçan bir husus vardır ki, o da Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de yapmış olduğu Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmalarında adaların kıta sahanlığının kısıtlanabileceği anlayışını savunulmasıdır. Oysa Yunanistan Türkiye’nin bu yöndeki girişimlerine adaların kıta sahanlığını öne sürerek karşı çıkmaktadır. Yunanistan Türkiye’ye karşı aksi bir uygulama ile yapmış olduğu anlaşmalara ters düşmekte ve aslında bu şekilde kendi görüşlerini de çürütmektedir."

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"Yunanistan-Mısır Anlaşmasının 6 Ağustos’ta ilan edilmesinin hemen ardından Türk Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile, Yunanistan-Mısır anlaşmasının “yok hükmünde” olduğunu, iki ülke arasında deniz sınırının da olmadığını kayıt altına aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 7 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın ardından Türkiye’nin moratoryumu sona erdirdiğini, belirlenen bölgede sismik çalışmaların başlayacağını açıkladı ve 10 Ağustos sabah saatlerinde yayınlanan NAVTEX duyurusu ile Türkiye bu anlaşmaya tepkisini gösterdi. Duyuru, Oruç Reis gemisi ile ona eşlik edecek Ataman ve Cengiz Han gemilerinin 23 Ağustos’a kadar çalışacakları alanların koordinatlarını kapsamakta idi. Türkiye’nin NAVTEX ilanından sadece saatler sonra Yunanistan da karşı NAVTEX duyurusu yayımladı ve Türkiye’nin ilan ettiği alanların Yunanistan kıta sahanlığı içinde olduğunu bildirdi."

20PEKİ ŞİMDİ NELER OLACAK
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PEKİ ŞİMDİ NELER OLACAK?

Gökçen sürecin devamında neler yaşanabileceğini de şu şekilde ifade etti: "Yaşanan son NAVTEX girişimleri neticesinde Yunanistan, AB, NATO ve BM’ye Türkiye’yi şikâyet etti. Yunanistan’ın bu şikâyetleri bu defa sadece durum tespiti şeklinde değil Türkiye’ye karşı gerek siyasi gerekse ekonomik yaptırımların uygulanmasına yönelikti. Yunanistan’ın bu girişimlerinin asıl sebebi, Doğu Akdeniz’deki Kıbrıs Türkleri ve Türkiye’ye karşı oluşturduğu hak gaspı girişiminde AB’nin ve ABD’nin desteğini almaktır."

21YUNANİSTAN NE AMAÇLIYOR
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YUNANİSTAN NE AMAÇLIYOR?

"Atina bu girişimleri ile AB’nin, 27-28 Ağustos günlerinde yapılması plânlanan olağandışı dışişleri bakanları toplantısına kadar, Türkiye’ye karşı alınacak önlemler listesini hazırlamasını istemektedir. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da 7 Ağustos’ta Yunan basınına verdiği bir demeçte, hazırlanacak yaptırım listesinin Türk ekonomisine dönük olmasını ve böylece Türkiye’nin AB ile çatışmaya girmesi durumunda neleri kaybedeceğini görmesini istediklerini söyledi. Bu demeçten de anlaşılacağı üzere Yunanistan bugüne kadar kendisine destek veren ülkeleri de yanına alarak Türkiye’yi ekonomik yaptırımlar ile karşı karşıya bırakmak ya da bununla tehdit etmek istiyor."

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"Türkiye’nin sürekli diyalog ve sorunların müzakere yolu ile çözülmesi girişimlerine karşı Yunanistan’ın masadan kaçarak ortamı geren girişim ve faaliyetleri, uluslararası kamuoyunun gözleri önünde cereyan etmektedir. AB’nin 13 Temmuz toplantısında Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanmasına yönelik girişimlere, dönem başkanı Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkeler karşı çıkmıştı. Dolayısı ile Türkiye’ye karşı böyle bir ekonomik yaptırım girişimi sonuçsuz kalacak ve çözümün masada aranması yönünde telkinler gelecektir. Yine aynı şekilde Dedeağaç ve Girit’te üs kurmasına izin verdiği ABD’nin de desteğini almak isteyen Yunanistan’ın bu hukuksuz girişimlerinin ABD tarafından da karşılık bulmayacağı aşikârdır."

23YUNANİSTAN ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ ÇÖZÜM OLARAK GÖRÜYOR
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'YUNANİSTAN ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ ÇÖZÜM OLARAK GÖRÜYOR'

"Türkiye’nin bu konudaki önerisi, Akdeniz’e kıyısı olan bütün ülkelerin katılacağı bir toplantı ile sorunların çözülmesi şeklindedir. Son durum karşısında müzakere masasından kaçan Yunanistan’ın müzakerelere nasıl ikna edileceği ise tam bir soru işaretidir. "Yunanistan sürekli olarak kabul edilmesi mümkün olmayan ön şartlar öne sürerek çözümsüzlüğü bir çözüm olarak görmektedir."

24TÜRKİYE NE YAPMALI
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TÜRKİYE NE YAPMALI?

"Türkiye’nin burada yapması gereken birkaç girişim bulunmaktadır. Bunlardan birisi, Yunanistan’ın bölgede gerginliği tırmandıran girişimleri nedeni ile AB ve BM nezdinde izole edilmesinin sağlanması olmalıdır. Ayrıca Yunanistan’ın, başta Meis Adası olmak üzere daha küçük ada ve adacıkları dahi, maksimalist kıta sahanlığı kazanımı için kullanması ve bunu yaparken de Türkiye-AB ilişkilerini bir tehdit olarak ortaya koymasından duyulan rahatsızlık uluslararası platformlarda yüksek sesle dile getirilmelidir."

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"Yani Yunanistan’ın Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmaları ve Meis adası üzerinden çıkardığı gerginlik ile asıl amacının ne olduğu uluslararası kuruluşlar önünde net bir şekilde ortaya konulmalıdır."

26MÜZAKERE DENGELERİ TÜRKİYE LEHİNE DEĞİŞTİRİR
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'MÜZAKERE DENGELERİ TÜRKİYE LEHİNE DEĞİŞTİRİR'

"Bunun yanında Yunanistan’ı bu tür hukuksuzluklara iten ve cesaretlendiren unsurların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Türkiye’nin bu anlamda yapması gereken bir başka girişim de Yunanistan ile anlaşma yapan ülkelerin önüne daha gerçekçi anlaşma metinlerinin getirilmesidir. Özellikle Mısır, alan itibariyle Türkiye ile benzer bir anlaşma yapsa idi daha fazla bir sahadan faydalanabilecekken Yunanistan ile yaptığı ancak hala imzalanmamış olan anlaşmada daha sınırlı bir alandan faydalanacağı görülmektedir. Bu ve benzeri anlaşma metinlerinin diğer ülkeler ile müzakere edilmesi, Doğu Akdeniz’deki dengelerin Türkiye lehine değişmesini sağlayacaktır. "

27TÜRKİYE OLDUBİTTİYİ KABUL ETMEYECEKTİR
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'TÜRKİYE OLDUBİTTİYİ KABUL ETMEYECEKTİR!'

"Bütün bunların yanında Türkiye her şeye rağmen Doğu Akdeniz’de bir oldubittiyi kabul etmeyecek ve Oruç Reis, Barbaros Hayreddin Paşa ve Yavuz araştırma gemileri ile Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini devam ettirecektir. Türk donanması da her türlü tehdide karşı bu araştırma gemilerine eşlik edeceklerdir."

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"Sonuç olarak Türkiye’nin ulusal çıkarlarını korumak adına ve kendine düşen payı denizlerinden, Mavi Vatan’dan gereği kadar alması en doğal hakkıdır. Her ne pahasına olursa olsun bu hakkından vazgeçmeyeceğini de ilan etmiştir. Bu nedenle Yunanistan’ın oynadığı tiyatro ve oyalama taktikleri artık kabul görmemektedir."

29YUNANİSTANIN TİYATROSU ARTIK KABUL GÖRMEYECEK
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'YUNANİSTAN'IN TİYATROSU ARTIK KABUL GÖRMEYECEK'

Prof. Dr. Salim Gökçen sözlerini noktalarken: "Sonuç olarak Türkiye’nin ulusal çıkarlarını korumak adına ve kendine düşen payı denizlerinden, Mavi Vatan’dan gereği kadar alması en doğal hakkıdır."

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"Her ne pahasına olursa olsun bu hakkından vazgeçmeyeceğini de ilan etmiştir. Bu nedenle Yunanistan’ın oynadığı tiyatro ve oyalama taktikleri artık kabul görmemektedir." ifadesini kullandı...

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Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Biçer de Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliği ve Yunanistan'ın süreci çözümsüz bırakma politikasını değerlendirdi...

32AVRUPA’NIN ŞIMARIK ÇOCUĞU, YİNE BİR YERLERDEN YÜZ BULDU
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'AVRUPA’NIN ŞIMARIK ÇOCUĞU, YİNE BİR YERLERDEN YÜZ BULDU'

Doç Dr. Savaş Biçer Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki tavrı için şu ifadeleri kullandı: "Yunanistan Avrupa’nın, Ermenistan Rusya’nın şımarık çocuğudur. Ne zaman bir yerlerden azıcık yüz bulsalar, ya da uluslararası güvenlik sisteminin kendi lehlerinde bir dönüşüm içerisinde olduğunu zannetseler, bir çıkış yapmak, geçmişteki ezikliklerini, emperyalizmin, dahası diasporalarının parasının uşağı değil de ortağı olduklarını iç ve dış kamuoyuna ispat etmeyi bir siyasi manevra olarak değerlendirseler, böyle sonu olmayan maceralara atılmayı en azından şöyle bir denerler."

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"Bir de söz konusu Yunanistan olunca, manevra alanının genişliğinin ve arkada var olduğu sanılan desteğin de etki ve gücünün arttığının düşünülmesi hatası, Yunan yönetimlerinin sık olarak milli mahcubiyetlerine sebep olan gereksiz çıkışlar olmuştur."

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"Ege ve Akdeniz’de iki NATO üyesi olarak, ortak paydaları ülkelerin çıkarına kullanabilme çabası Atatürk ve Venizelos tarafından başlatıldı ama, emperyalizmin özelikle de Avrupa ayağının vekalet savaşını seve seve oynama sevdalısı Yunan yönetimleri, her defasında Ege’nin simgesi olarak Türkiye’nin uzattığı Zeytin Dal’nı geri çevirme hatasını tekrarladı."

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Biçer Yunanistan'ın çabalarının neden işe yaramadığını şu çarpıcı ifadeyle açıkladı: "Üstelik bu direncin devamını da hiç bir zaman getiremediler."

36YUNANİSTANIN AMACI NEDİR
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YUNANİSTAN'IN AMACI NEDİR?

Doç. Dr. Biçer Yunanistan'ın niyetini şu şekilde değerlendirdi: "Yunan yönetimi şimdi, yanına Mısır, İsrail, Ürdün, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi toplam üç buçuk devleti de alıp, arkasında Avrupa Birliği ülkelerinin desteğinin de olduğunu sanıp, yine üstesinden gelemeyeceği ve devamını getiremeyeceği bir maceraya atılıyor."

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"Yunanistan’ı yönetenler, bu üç buçuk devletin onları nasıl yüzüstü bırakabileceklerini, sanki hiç bir şey olmamış gibi işlerine bakabileceklerini değerlendiremiyorlar zira uluslararası düzenin yönelimi konusunda böyle bir farkındalıkları yok."

38ŞIMARIK YUNAN ÇOCUĞUNA TOKAT ATILABİLİR
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'ŞIMARIK YUNAN ÇOCUĞUNA TOKAT ATILABİLİR'

"Yarın bir gün Mısır ve İsrail ABD’den doğrudan, Ürdün ise dolaylı olarak alacağı talimatla, şımarık Yunan çocuğuna Türkiye’den önce bir tokat atabilir, bunu anlamıyorlar."

39AVRUPA BİRLİĞİ DE ARTIK BIKTI
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'AVRUPA BİRLİĞİ DE ARTIK BIKTI'

"Avrupa Birliği de bıktı artık iflas etmiş Yunanistanı finanse etmekten ve verdiği paraların AB projeleri ve otoyol ihale yolsuzlukları neyse de, Ege Denizine gömülüp durmasından."

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