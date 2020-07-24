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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - TRT Haber
Haber Giriş: 24 Temmuz 2020 - 19:24,

Son dakika haberi: Yunanistan'dan skandal görüntüler! Türk Bayrağı'nı yaktılar

Dün Ayasofya'da tarihi anlar yaşandı, 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı... Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı kılınması, Yunanistan’da tepkiyle karşılandı. Cuma namazı kılındığı sırada kiliselerde matem çanları çaldı, özel ayinler düzenlendi ve bayraklar yarıya indirildi. Selanik'teki protesto gösterilerinde ise Türk Bayrağı yakıldı.

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Selanik'teki protesto gösterilerine birçok kişi katıldı. Türk Konsolosluğu'na yakın bir noktada gösteri yapanlar Türk Bayrağı'nı yaktı.

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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a tepki gösterdi. Açıklamada 'Selanik'te şanlı bayrağımızın yakılmasına izin verilmesini kınıyoruz.' ifadelerine yer verildi. Açıklamada şöyle denildi:

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"Yunanistan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam’a ve Türkiye’ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yunan Hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik’te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz.

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Ayasofya’da yeniden secdeyi içlerine sindiremeyen Avrupa’nın şımarık çocukları yine hezeyana kapılmıştır. Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı Bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege’deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir. Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır.

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Ülkesindeki Müslüman Türk Azınlığa yönelik baskıları AİHM kararlarıyla tescil edilen, topraklarındaki tarihi camilerin yıkılmasına göz yuman, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesi Yunanistan’dır. Milli egemenliğini kullanma konusunda hiçbir ülke Türkiye’ye ders veremez.

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Türk milletinin iradesi doğrultusunda ibadete açılan Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, topraklarımızdaki diğer kültür varlıklarımız gibi Türkiye’ye ait olup, sonsuza kadar mülkiyetimizde ve korumamızda olacaktır.

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Ayasofya Camii’nin ibadete açılması, 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’nin gereklerine de ruhuna da uygundur.

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Türkiye’nin tüm dini hak ve özgürlüklere bağlılığı ve hoşgörü geleneği doğrultusunda, tüm dinlere kucak açan barış dini İslam’ın mabedi Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, bundan sonra da herkese açık olmaya devam edecektir."

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı kılınması, Yunanistan’da tepkiyle karşılandı. Cuma namazının kılındığı saatlerde, tüm kiliselerde matem çanları çaldı, özel ayinler düzenlendi ve bayraklar yarıya indirildi.

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Selanik ve Patras’taki kiliselerde, Bizans ve Yunan bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen özel ayinlerde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin "kurtarılması" için Meryem Ana’ya dua edildi. Başkent Atina’da akşam saatlerinde Atina Metropol Kilisesi'nde düzenlenen özel ayinde ise Yunanistan Başpiskoposu İeronimos tarafından Bizans döneminden kalma Meryem Ana’ya ithaf edilen İstanbul ile ilgili şükran ilahileri okundu.

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San Sinot’un çağrısıyla ülkenin birçok yerindeki kiliselerde de gece ayinleri düzenlendi.

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Yunan televizyon kanalları, Ayasofya Meydanı'ndan yaptıkları canlı bağlantılarda, "Hristiyanlar için kara gün", "Erdoğan dediğini yaptı" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Televizyon kanalları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cami içerisinde namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okumasını da ekranlarına canlı olarak aktardı.

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Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesine ilk tepki gösteren ülkelerden Yunanistan’ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, "Türkiye’nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararının doğrudan Yunanların tarihsel belleğini kışkırtmaya yönelik" olduğunu ileri sürerek, Papa Franciscus'u Ayasofya tartışmasında uluslararası ağırlığını koymaya çağırmıştı.

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Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milliyetçilik yaptığını ve ülkesini 6 asır geriye götürdüğünü" ileri sürmüştü.

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Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Ayasofya’nın tekrar camiye dönüştürülme kararını, "UNESCO’ya karşı bir meydan okuma" olarak değerlendirmişti.

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Yunanistan kilisesinin lideri Atina Başpiskoposu İeronimos ise Ayasofya konusundaki gelişmelerin bir oyundan ibaret olduğunu ve Türkiye’nin Ayasofya'yı cami olarak ibadete açmaya cesaret edemeyeceğini iddia etmişti.

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Yunanistan'da birçok kilisede bayraklar yarıya indirilirken, matem çanları çalınıyor. Agrinio ve Patras kentlerindeki kiliselerden matem çanları çalınırken, akşam saatlerinde de ilahiler okunacağı duyuruldu. Şu anda Yunan televizyonlarında da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yaşananlar canlı olarak yayınlanıyor.

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Yunan Kilisesi Başpsikoposu Leronimos, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini "dine aykırı bir kirletme" diye tanımladı.

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Leronimos, "Bugün tüm Hristiyan alemi için bir yas günü" dedi. Leronimos, bu akşam özel bir ayin düzenleyeceğini ve Akathist ilahisinin söyleneceğini belirtti. Yunan geleneğine göre, aynı ilahi İstanbul'un fethinden önce de okunmuştu.

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Yunanistan Ortodoks Kilisesi’nin lideri olarak görülen, Atina ve Yunanistan Başpiskoposu İkinci Leronimos, Türkiye’nin Ayasofya’yı cami yapmaya cesaret edemeyeceğini iddia etmişti. Başpiskopos, ”Ellerine geçen her oyunu oynuyorlar. Bu da bir oyun. Bunu gerçekleştirmeye cesaret edemeyeceklerine inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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Ayasofya’da dün ilk namaz, dünya basınının da ilgi odağı oldu. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararından beri durumu yakından takip eden dünya basını bu tarihi günde de manşetlerini Türkiye'ye ayırdı.

23NEW YORK TIMES
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NEW YORK TIMES

Amerikan gazetesi, “Müslümanlar; Hıristiyanlar ve mimarı koruma uzmanlarında hayal kırıklığı yaratsa da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararını kutladı” yorumunu yaptı.

24BBC:
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BBC:

İngiliz yayın kurumu ‘Ayasofya: Eski İstanbul müzesi Müslümanlarınibadetine açıldı’ diyerek Hıristiyanlığa ait mozaiklerin perdelerle kapatıldığına işaret etti.

25AFP:
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AFP:

Fransız haber ajansı, “Uzmanlar, Erdoğan’ın dini ve milliyetçi tabanını canlandırmaya çalıştığını ve cuma namazına gelen pek çok Müslüman’ın bunu, dönüm noktası bir olay olarak gördüğünü söylüyor” yorumunu yaptı.

26CNN:
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CNN:

Amerikan televizyon kanalı, Ayasofya’nın camiye dönüştürülme kararının, UNESCO dahil uluslararası dini ve siyasi çevreler tarafından eleştirildiğini, bununla beraber Türkiye içinde önemli bir itirazla karşılaşmadığına dikkat çekti.

27WASHINGTON POST:
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WASHINGTON POST:

Amerikan gazetesi, “Cumhurbaşkanı ve kabine üyeleri dahil binlerce insan, İstanbul’un tarihi Fatih semtindeki etkinliğe katıldı” diye yazdı.

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Almanya merkezli DW`de ise Ayasofya`nın müzeden camiye dönüştürüldüğünden bu yana ilk kez Müslümanlara cuma namazında ev sahipliği yapacağına dikkat çekildi.

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Belçika`da yayın yapan AD`de ise ilk cuma namazına çok sayıda kişinin katılmasının beklendiği, ayrıca Ayasofya`nın turist ziyaretlerine de açık olacağı bilgisi yer aldı.

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Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera, “Müslümanlar, Ayasofya’da 86 yılın ardından ilk kez dualar okuyor” başlığını kullandı.

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Yunanistan merkezli Skai, Ayasofya`daki ilk cuma namazı hazırlıkları canlı yayınla verildi. Haberde Ayasofya için 3 imam 5 müezzin atandığı belirtildi.

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Bir diğer Yunan medyası Naftemporiki`de cuma namazı öncesi yapılan hazırlıkların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat incelendiği, Ayasofya girişindeki Ortodoks sembolünün dün değiştirildiği açıklandı.

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Aynı haber sitesinde yer alan bir başka haberde ise "Patras`ın çanları çaldı, Ayasofya`daki ilk Müslüman namazından iki saat önce, sabah saat 8`den beri yas tutuluyor" ifadeleri kullanıldı.

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Eleftherostypos`taki haberde Ayasofya`da fresklerin beyaz perdelerle kaptıldığı, yerlere turkuaz rengi halılar serildiği detayı paylaşıldı.

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İ247`de Ayasofya`daki namaza Katar ve Azerbaycan`dan da katılım gösterildiği bilgisi verildi.

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Newbeast`de ise sabahın erken saatlerinden itibaren Ayasofya`ya çok sayıda kişinin geldiği, koronavirüs nedeniyle çok sayıda alanın açıldığı bilgisi paylaşıldı.

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Kathimerini`de yer alan haberde ise bugün Ayasofya`ya bin ila bin 500 kişinin gelmesinin beklendiği söylenerek, yer kısmındaki alanların hasar görmemesini sağlamak için iki kat keçe kullanıldığı bilgisi verildi.

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