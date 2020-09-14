Son dakika haberler: Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan skandal sözler!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşür müsünüz” sorusunu da, “Elbette görüşebilirim. Böyle bir görüşme olasılığına olumsuz değilim. Karşıdan da iyi niyet varsa neden olmasın. Bu dönemde ben, hiçbir zaman sayın Erdoğan’ın şahsına yönelik bir şey söylemedim ve söylemeyeceğim de. İyi niyet ve güven önemli. Görüşmek, görüşmemekten iyidir” şeklinde cevaplamıştı.