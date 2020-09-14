Son dakika haberler: Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan skandal sözler!

Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıracak açıklamalar gelmeye devam ediyor.
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumartesi günü Selanik'te Fransa'dan alacakları Rafale tipi savaş uçaklarıyla Mirage uçaklarının yerine yeni bir filo kuracaklarını alıma ilişkin anlaşmanın önümüzdeki aylarda imzalanacağını açıklamıştı.
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Miçotakis ayrıca, 10 yıl içinde 10 milyor euroluk savunma harcaması yapacaklarını söylemişti.
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Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu bu açıklamalar için "Hükümet bu adımların atılması gerektiğine karar verdi" dedi.
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Sakellaropulu'nun skandal açıklamaları bununla da kalmadı.
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Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, ülkesinin Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alma, donanmaya dört yeni fırkateyn katma ve 15 yeni askerle silahlı kuvvetleri güçlendirme kararı için "Eğer barış istiyorsanız, her zaman savaşa daha iyi hazırlıklı olmalısınız" dedi.
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Meis'in Yunanistan'ın parçası olmasının 77'nci yıl dönümü törenleri için gittiği adada CNN'e konuşan Sakellaropulu, "Krizin yaşandığı bir zamanda, Türkiye'nin yanı başındaki bir adaya ziyaretiniz kışkırtıcı bir mesaj değil mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:
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"Bir Yunan Cumhurbaşkanı'nın barışçıl bir ziyareti asla provokatif olamaz. Hassas zamanlardan geçiyoruz. Biz diyalogdan yanayız. Yunanistan diyaloğu desteklediğini kanıtlamıştır. Ama tehdit altında bir diyaloğu değil."
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Katerina Sakellaropulu CNN muhabirinin "Türkiye'ye mesaj göndermek için mi?" sorusunu "Sadece Türkiye'ye mesaj göndermek için değil. Barış istiyorsanız daima savaşa daha hazırlıklı olmalısınız" diye yanıtladı.
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Sakellaropulu, Oruç Reis gemisinin geri çekildiğini anımsatan muhabirin "Gaz rezervleri konusundaki gerginlik bitti mi, azalıyor mu? " sorusu ise şöyle cevapladı:
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"Ben o kadar pozitif değilim. Yunanistan, Kıbrıs ve tüm Akdeniz küçük adımlarla hareket edecek. Akdeniz'de herkesin; sadece Yunanistan'ın ve Türkiye'nin değil Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun da istikrara ihtiyacı var."
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Öte yandan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas, bir kez daha Oruç Reis araştırma gemisinin bölgeden ayrılmasının Türkiye'nin attığı olumlu bir adım olduğunu söyledi. Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Petsas, "Türkiye yeter ki bu olumlu adımların arkasında dursun. Bu olumlu işaretlerin sürekli olmasını bekliyor ve diliyoruz" dedi.
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Petsas, Yunanistan'ın, 24-25 Eylül'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulanmasında ısrar edip etmeyeceği yolundaki bir soruya ise "AB Zirvesi'ne kadar önümüzde bir zaman var. Bu zaman zarfında Türkiye'nin ne yapacağına bağlı" yanıtını verdi.
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Atina'nın, Türkiye ile Mart 2016'da kesilen istikşafi görüşmelerin kesildiği yerden devam etmesini arzuladığını belirten Petsas, "Türkiye ile aramızdaki deniz yetki alanlarının belirlenmesini arzu ediyoruz" şeklde konuştu.
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Stelyos Petsas ayrıca Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in önceki gün düzenlediği yıllık basın toplantısında açıkladığı savunma siyasetine değin soruları da yanıtladı. Petsas, 18 yaşını dolduranların 12 ay askerlik yapmasını zorunlu kılacak yeni yönetmeliğin iki nedeni olduğunu söyledi.
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Petsas, bunlardan birinin Kasım 2019'dan bu yana (Libya mutabakatının imzalandığı ay) Türk-Yunan ilişkilerinde gözlenen gerginliğin uzaması; ikincisinin ise Yunanistan'da yaşlı nüfusun artması olduğunu belirtti.
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Bu arada Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yarın Atina'yı ziyaret edecek olan Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şükrü ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile ayrı ayrı görüşeceği açıklandı. Charles Michel'in, "Doğu Akdeniz ülkeleri toplantısı" önerisine açıklık getirmesi bekleniyor.
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Yunan basını flaş gelişme olarak duyurduğu haberinde "ABD'ye ait Abrams tankları ile Yunan ordusuna ait Leopard tanklarının Batı Trakya'da İskeçe Kayalar'da ortak tatbikat yapacağını açıkladı.
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Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan, Batı Trakya'da bu kez de ABD ile ortak tatbikat yapma kararı aldı.Yunanistan basının flaş gelişme olarak duyurduğu haberde, Yunanistan ile ABD’nin Batı Trakya'da Türklerin yoğun olduğu İskeçe Kayalar'da (Petrohori) bölgesinde 14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında ortak tatbikat yapacağını açıklandı.
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Öte yandan, Batı Trakya’da ilk kez ABD ordusuna ait tankların Yunan ordusuna ile ortak tatbikat gerçekleştireceği de ifade edildi.
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Yunan medyasının haberine göre, ortak tatbikatı Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile Avrupa kanadında görev yapan ABD’li üst düzey komutanların izleyeceği ifade edildi.
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Tatbikatı ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ve Selanik Başkonsolosu’nun da takip edeceği kaydedildi. Tatbikatta ABD ordusuna ait M1A2 Abrams tankları ve Yunan ordusuna ait LEO2HEL ile LEO2A4 tankları hareket halinde sabit hedeflere yönelik atışlar gerçekleştireceği kaydedildi.
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Bu arada Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’deki araştırmaları için Türkiye’nin yeni Navtex yayınlamaması ve gemisinin Antalya’ya dönmesini “olumlu bir ilk adım” olarak değerlendirmişti.
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Miçotakis, Selanik’te telekonferansla düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili bir soru üzerine, “Olumlu bir ilk adım. Umarım bu (Oruç Reis’in Antalya’ya dönmesi) bir tesadüf değildir ve devamı gelir. Türkiye’nin niyetleri hakkında örnekler gelirse,Yunanistan, istikşafi görüşmelerin 2016’da kaldığı yerden başlamasına hazır” dedi.
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşür müsünüz” sorusunu da, “Elbette görüşebilirim. Böyle bir görüşme olasılığına olumsuz değilim. Karşıdan da iyi niyet varsa neden olmasın. Bu dönemde ben, hiçbir zaman sayın Erdoğan’ın şahsına yönelik bir şey söylemedim ve söylemeyeceğim de. İyi niyet ve güven önemli. Görüşmek, görüşmemekten iyidir” şeklinde cevaplamıştı.
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Miçotakis “Eğer Türkiye’den samimi olduğu işaretlerini alırsak ve tek taraflı eylemlerden kaçınılırsa, gerginlik döneminin geride kalması için istikşafi görüşmeler ve güven arttırıcı önlemleri konuşmak için masaya ilk ben oturmaya hazırım” diye ekledi.
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Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Türkiye’nin “Oruç Reis” gemisi için yeni Navtex (denizcilere duyuru) yayınlamamasının “olumlu bir ilk adım” olduğunu belirterek, “Herkesin gayreti sükunet ve normalleşme istikametinde olmalıdır” açıklamasını yapmıştı.
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Dün Meis adasına gelen Sakellaropulu, limanda demirli “Mikonios” savaş gemisini ziyareti sırasında, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de eşi görülmemiş bir gerginlik yarattığını iddia ederek, “Tehditlere, şantajlara boyun eğmiyoruz, Yunanistan kimseyi tehdit etmiyor. İyi komşuluk ve uluslararası hukuk kurallarına saygı şartıyla diyaloğa açığız. Mantığın ve bölge halklarının çıkarlarının üstün çıkacağını ümit ediyoruz” şeklinde konuşmuştu.
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Yunanistan Cumhurbaşkanı’nın Meis’e gittiği sırada Milli Savunma Bakanı Akar da bu adanın hemen karşısındaki Kaş’a gidip “Her şeyin barış içerisinde, istikrar içerisinde, iyi komşuluk ilişkileri içerisinde gelişmesinden yanayız” diyerek karşılıklı diyalog ve barış mesajları vermişti.
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Akar, burada gazetecilere yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi: “Türk milletinin en önemli özelliği misafirperverliğidir. Dolayısıyla misafir olarak gelen herkese ‘Hoş geldiniz’ diyoruz. Buradaki faaliyetlerimizi normal şartlarda yürütüyoruz. Burada her şeyin barış içerisinde, istikrar içerisinde, iyi komşuluk ilişkileri içerisinde gelişmesinden yanayız. Amacımız, gayretimiz bundan ibarettir."
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"Cumhurbaşkanımızın tekrar tekrar ifade ettiği gibi biz, her zaman diyalogdan ve siyasi çözümlerden yanayız. İyi komşuluk ilişkilerinin gereği neyse yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz."
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"Bu konudaki taleplerimize karşılık verildiği takdirde, bu isteklere karşılık verildiği takdirde barıştan yanayız. Bir an önce bölgenin barış, huzur ve istikrar bölgesi olmasını hep birlikte sağlarız. Bundan da memnuniyet duyarız.”
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Yunan adalarının Türkiye’ye yakınlığına dikkat çeken Akar, “İç içe bulunuyoruz” diyerek coğrafyanın “anlatılması ve anlaşılması zorluklar” içerdiğini kaydetti ve şöyle devam etti:
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“Buradaki sorunlarımızın barışçıl yöntemlerle siyasi çözümlere kavuşmasını arzu ediyoruz. Bu konuda uluslararası hukukun adil şekilde uygulanmasını istiyoruz... Gerginliğin, kışkırtıcılığın, provokasyonun hiç kimseye yararı yok. Özellikle Yunanistan’a bir yararı yok, bunun anlaşılması lazım.” Yunanistan’ın 10 millik hava sahası iddiasına da değinen Akar, bunun pratikte getirdiği zorluklara işaret ederek, “Bunların mutlaka Yunanlı dostlarımız tarafından, komşularımız tarafından değerlendirilmesini bekliyoruz ve aklı selimle davranmasını bekliyoruz” dedi. Akar, NATO çatısı altında yapılan teknik görüşmelere ilişkin de, Yunanistan’ın bazı önkoşullarının olduğunu belirterek, “Onların önkoşulları varsa bizim de var. Mesele suyu yokuşa akıtmak değil. (Problemleri) çözmekten yana tarafların irade ortaya koyması lazım. Samimiyetle oturup bunları konuşmamız lazım” ifadelerini kullandı.
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Doğu Akdeniz’de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, Navtex süresinin dolmasıyla birlikte Antalya Limanı açıklarına demirledi. 10 Ağustos’ta başlayan çalışmaları kapsamında Oruç Reis, yaklaşık 3 bin 500 kilometrekarelik alandan veri topladı. Savunma Bakanı Akar gelişmeyle ilgili, “Planlı bir faaliyet var. Bu plan çerçevesinde ileri geri hareketler olacaktır, bölgedeki hak ve hukukumuzdan vazgeçmemiz asla söz konusu değildir” dedi.