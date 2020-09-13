Son dakika haberi: Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan kışkırtıcı hamle!

" Biz de tezlerimizi ortaya koyarız. Herkes o gün Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu’nda olduğu gibi kimin haklı olduğunu görür. Dolayısıyla biz ön şartsız şekilde her zaman diyalogdan yanayız. Türkiye’ye yönelik ön şart koşan olursa bizim de ön şartlarımız vardır ve bu ön şartlar da karşılanmalıdır ama ideali ön şartsız oturup, anlaşmadığın konuları bile konuşabilmektir.”