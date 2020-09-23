Son dakika haberi: Yunan gazetesi alçaklığı dün de sürdürdü! Küstahlığa devam ediyorlar...

‘TÜRKİYE İŞGALCİ’ DEDİ Doğu Akdeniz’de krizin tırmandığı bir dönemde Türkiye’nin Kaş ilçesinin karşısındaki Meis Adası’na giderek gündem olan Sakelaropulu, bu kez geleneklere uygun olarak ilk yurtdışı ziyaretini Kıbrıs Rum Kesimi’ne gerçekleştirdi. Rum lider Nikos Anastasiadis başta olmak üzere siyasi parti liderleriyle görüştü, Rum meclisine seslendi. Konuşmalarını yazılı metinden okuyan Yunanistan Cumhurbaşkanı, her temasında, “İşgalci Türkiye’ye karşı mücadele ediyoruz, Türkiye Doğu Akdeniz’i işgal ediyor” dedi.