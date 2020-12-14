Son dakika haberi: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması yeni koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanmaya devam ediyor. Covid-19 salgınının yayılım hızını düşürmek amacıyla hafta sonu kesintisiz ve hafta içi belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili son dakika gelişme yaşandı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır." dedi. İşte, detaylar.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçerli olan hafta sonu sokağa çıkma yasağının ikincisi bu hafta sonu uygulandı. Yeni tedbirler gündemde yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan yaptığı açıklamada, 31 Aralık perşembe saat 21.00'dan itibaren kısıtlama uygulanacağını ifade etti.
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 4 GÜN MÜ OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu. Erdoğan açıklamasında, "Sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca esnafa kira desteğinin detaylarını açıklayarak, "İş yeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız" dedi.
Yılbaşı sokağa çıkma yasağıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti;
Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır.
Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır. Sağlık Bakanımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı bu hususun süratle neticelendirilmesi hususunda görevlendirdim.
Salgın sürecinin yönetiminde görev alan kurumların tüm çalışmalarını anlık takip ettiğini bildiren Erdoğan, mevcut uygulamalarla ilgili ihtiyaç duyulacak sıkılaştırma ya da normalleşme adımlarını istedikleri zaman atma imkanına sahip olduklarını kaydetti.
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