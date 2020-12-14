Son dakika haberi: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak! Esnafa kira desteği ve diğer önemli açıklamalar

ESNAFA KİRA DESTEĞİ Pek çok yerde salgının yeniden yükselişe geçmesi işimizi zorlaştırıyor. Her şeye rağmen yatırım, istihdam ve üretilebilirliği sürdürmek için tedbirlerimizi almaya hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz.



Tüm vatandaşlarımızla birlikte esnafımızın tüccarımızın yanında olduk. Verdiğimiz nakit desteklerinin tutarı, 45 milyar lirayı buldu. Biz dün olduğu gibi bugün de samimiyetle esnaflarımıza ve tüccarlarımıza destek olmayı sürdürüyoruz. Bu amaçla Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve stopaj oranlarını düşürmüştük. Son zamanlarda Türk Lirası cinsi olan varlıklara güveni arttırmak için piyasa dostu adımlar atıldı. Risk priminde düşüş, Türk lirasında değerlenme yaşandı. İktidarda bulunduğumuz 18 yıl boyunca mali disiplinin korunması hususunda özen gösterdik. Merkezi yönetim, bütçe açığının milli gelire oranını 2020 için %4,9 olarak hedeflemiştik. Gerçekleşmeler 2020 yılını %4,5 altında bütçe açığıyla kapatacağını gösteriyor. Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek, mücadelemize destek vermelerini bekliyorum. Türkiye'de toplam borçların milli gelire oranı, yüzde 167 ile yönetilebilir bir seviyededir. Ülkemiz güçlü bankacılık sistemi sayesinde yerli ve yabancı yatırımcıların ihtiyaçları olan desteğe sahiptir. Geçmişte enflasyonla nasıl baş ettik ve tek hanelere düşürdüysek şimdi de bunu sağlayacağız.



Son kabine toplantımızda ilave tedbirleri milletimizle paylaştık. Bugün de alınan sonuçları değerlendirdik. Uyguladığımız tedbirlerin olumlu etkilerini görmeye başladık. Bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak hepimiz için milli bir görevdir. Bu çerçevede bazı müjdeleri milletimizle paylaşmak istiyorum.



Yıl sonuna kadar %20'den %10'a indirdiğimiz stopaj süresini, 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz.



%18'den %8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetindeki KDV oranını, 1 Haziran'a kadar uygulamaya devam edeceğiz.



Birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerinin de 1 Haziran'a uzatıma gittik.



Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattık.



Belediyelere mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların, irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağladık.



KİRA DESTEĞİ



806 bin vatandaşımız ile kısıtlamalar ile salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişi olan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız.



Ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz.



Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.



İş yeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız.



Önümüzdeki 3 aylık süreçte esnafımıza toplam 5 milyarlık destek sağlamayı hedefliyoruz.Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aramaksızın 1 yıl erteliyoruz.