MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon Dakika: Yılbaşında kısıtlama olacak mı, yeni önlemler alınacak mı? Gözler Kabine toplantısından çıkacak yeni kararlarda!
GeriGündem Son Dakika: Yılbaşında kısıtlama olacak mı, yeni önlemler alınacak mı? Gözler Kabine toplantısından çıkacak yeni kararlarda!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Erdinç ÇELİKKAN/ ANKARA
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 19:46 | 

Son Dakika: Yılbaşında kısıtlama olacak mı, yeni önlemler alınacak mı? Gözler Kabine toplantısından çıkacak yeni kararlarda!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs. Gelen son dakika bilgisine göre, Sokağa çıkma yasağının 4 gün olarak uygulanması gündeme gelen yılbaşıyla ilgili kararın da salgının önümüzdeki günlerdeki seyrine bakılarak bir sonraki kabinede verilmesi bekleniyor. İşte, kritik Kabine toplantısına dair son dakika bilgileri...

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

Toplantının ana gündem maddesini son dönemde olduğu gibi koronavirüsle mücadele çalışmaları oluşturacak. Bu kapsamda başta son iki haftadır uygulanan kısıtlamaların salgının seyrine etkisi değerlendirilecek.

2
Abone Olgoogle-news

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 14 günlük tabloyla ilgili kabineye kapsamlı bir sunum yapacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin vaka ve ölüm sayılarına etkisi, büyükşehirlerdeki son durum ve yerli aşı çalışmaları da kabinede tüm ayrıntılarıyla değerlendirilecek.

3
Abone Olgoogle-news

Erdoğan’ın “vaka sayısının hedefin altına düşmesiyle kısıtlamaları kaldıracağız” açıklamasıyla gündeme gelen yasakların sahaya yansıması da il ve ilçe ölçeğinde ele alınacak.

4EK YASAK MI ESNEME Mİ
Abone Olgoogle-news

EK YASAK MI ESNEME Mİ

Buna göre, ek kısıtlama kararı alınıp alınmayacağının yanı sıra bazı yasakların esnetilmesi de kabinenin en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Alınan önlemlere rağmen vaka ve ölüm sayıları artış gösteren illere yönelik ek önlemlerin hayata geçirilebileceği de belirtiliyor.

5
Abone Olgoogle-news

Sokağa çıkma yasağının 4 gün olarak uygulanması gündeme gelen yılbaşıyla ilgili kararın da salgının önümüzdeki günlerdeki seyrine bakılarak bir sonraki kabinede verilmesi bekleniyor.

6AB VE ABD İLE YENİ DÖNEM
Abone Olgoogle-news

AB VE ABD İLE YENİ DÖNEM

Toplantıda AB ile ilişkiler, ABD ile yeni dönem, Libya ve Suriye’deki gelişmeler de ele alınacak. AB Liderler Zirvesi’nin sonuçlarının değerlendirileceği kabinede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Türkiye, ön koşulsuz görüşmelere hazırdır” mesajının ardından Yunanistan’la ilişkilerde atılacak adımlar da masaya yatırılacak.

7
Abone Olgoogle-news

Toplantıda Erdoğan’ın Dağlık Karabağ zaferi kutlamaları için gittiği Azerbaycan temasları hakkında bilgi vermesi de planlanıyor.

8
Abone Olgoogle-news

Ayrıca Erdoğan’ın Bakü’de okuduğu şiir nedeniyle İran ile yaşanan gerilimin ardından yürütülen diplomasi trafiğinin de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi