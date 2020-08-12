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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler / Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 12:11,

Son dakika haberi: Yeryüzü cenneti çevre felaketi yaşıyor... Halkın inanılmaz fedakarlığı göz yaşarttı!

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Mauritius, masmavi denizi, cennet gibi kumsallarıyla dünyanın en güzel yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu güzel ada ülkesi bugünlerde çok büyük bir çevre felaketiyle savaşıyor. Bir petrol tankerinin Mauritius kıyılarında karaya oturmasından sonra okyanusa büyük miktarda petrol sızdı. Mauritius halkının çevreyi bu felaketten kurtarmak için yaptığı şey ise tüm dünyayı duygulandırdı...

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Dünyanın gözü petrol sızıntısı yüzünden büyük bir çevre felaketi yaşayan Mauritius'a çevrilmiş durumda...

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Hint Okyanusu’ndaki 1.2 milyonluk ada ülkesi Mauritius, geçtiğimiz günlerde tarihinin en korkunç çevre felaketini yaşadı.

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Japon Mitsui OSK Lines’a ait "MV Wakashio" adlı tanker, Mauritius’taki resiflerde karaya oturdu ve tonlarca petrol denize sızmaya başladı.

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Tankerden sızan binlerce ton petrol hem okyanusta hem de ülkenin güzelliğiyle ünlü cennet plajlarında büyük bir kirliliğe yol açıt.

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Tankerin mürettebatı karaya alındı, trajedinin boyutlarının büyümesi üzerine Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, ‘çevresel acil durum’ ilan etmişti.

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Mauritius halkı ise günlerdir adalarını bu korkunç felaketten kurtarmak ve kirlenen okyanusu temizlemek için büyük bir çalışma içerisindeler.

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Yüzlerce Mauritiuslu günlerdir boş varilleri kullanarak okyanusa sızan petrol temizlemek için geceli gündüzlü çalışmaya devam ediyorlar.

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Ancak Mauritiusluların yaptığı inanılmaz bir fedarkarlık daha var ki herkesi kendine hayran bırakıyor... Mauritiuslular adalarını çevre felaketinden kurtarmak için saçlarını bağışlıyorlar!

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Uzmanların insan saçının denizdeki petrolü temizlemekte etkili olduğunu açıklaması üzerine ülkede büyük bir seferberlik ve saç kestirme kampanyası başladı.

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Mauritiuslu gönüllüler kestirdikleri ya da berberlerin bağışladığı saçları balıkçı ağlarına ve naylon çorapların içine doldurup denize bırakıyor ve sızan petrolü böylelikle temizlemeye çalışıyorlar.

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Saç kestirme ve bağışlama kampanyasına ada halkından yüzlerce kişi katılmış durumda.

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Petrol sızıntısının sadece denize değil, deniz altındaki ve adanın kıyılarındaki doğal yaşama da zarar vereceğini çok iyi bilen Mauritius halkı saçlarından vazgeçmekte bir an bile tereddüt yaşamamış.

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Bölgeden gelen haberlere göre berberler Mauritius halkının fedakarlığına katkıda bulunarak saç kesimleri için hiç ücret almıyorlar.

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Halk bir yandan etraftan toparladıkları plastik şişeleri birbirine bağlayıp denize bırakarak petrolün yayılmasını bloke etmeye çalışıyor.

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Eski Mauritius milletvekili ve çevre uzmanı Sunil Dowarkasing yaptığı açıklamada 'Bu felaketin verdiği zararı iyileştirme şansımızın olmadığını biliyoruz. Ama elimizden geleni yapıp zararı en aza indirgemek için çalışmaya devam etmeliyiz açıklamasını yaptı. '

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Mauritius halkı yöneticilere yaşanan felaketle ilgili olarak kızgın.

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Ada halkı görevlilerin petrol sızıntısıyla ilgili olarak önlem almakta geciktiğini, bu gecikme yüzünden felaketin boyutlarının büyüdüğünü düşünüyor.

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Mauritius halkı canla başla çalışsa da adayı bekleyen bir büyük tehlike daha var.

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Karaya oturan petrol tankerinin ikiye bölünme ve parçalanma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

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Bu felaket de gerçekleşirse şu ana kadar sızan petrolden daha fazlasının okyanusa sızmasından endişe duyuluyor.

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Tankerde toplamda 4 bin ton petrol bulunduğu, bunun 2.5 tonunun ise bir saatli bomba gibi sızmayı beklediği iddia edilmişti.

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Ada halkının üstün çabaları sonucu okyanustan ve ada kıyılarından şimdiye kadar 500 kilo petrol toplandı.

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Devam eden petrol sızıntısının adaya has doğal yaşama ve canlılara vereceği zararın büyüklüğü ise tahmin edilemiyor...

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