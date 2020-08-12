Dünya hurriyet.com.tr/Dış Haberler / Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 12:11 , 12 Ağustos 2020 - 12:11

Son dakika haberi: Yeryüzü cenneti çevre felaketi yaşıyor... Halkın inanılmaz fedakarlığı göz yaşarttı!

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Mauritius, masmavi denizi, cennet gibi kumsallarıyla dünyanın en güzel yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu güzel ada ülkesi bugünlerde çok büyük bir çevre felaketiyle savaşıyor. Bir petrol tankerinin Mauritius kıyılarında karaya oturmasından sonra okyanusa büyük miktarda petrol sızdı. Mauritius halkının çevreyi bu felaketten kurtarmak için yaptığı şey ise tüm dünyayı duygulandırdı...