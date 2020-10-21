Son dakika haberi: Yerli koronavirüs aşısında yeni gelişme! İki hafta içerisinde insan üzerinde..
Son dakika haberi... Koronavirüs aşısında yeni gelişmeler, son değerlendirmeler ile takip ediliyor. ABD, Rusya, Çin gibi ülkelerde koronavirüs aşı çalışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama geldi. Kabine toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bahar aylarına kadar aşı meselesinin tamamen çözülmesinin hedeflendiğinin altını çizerek "Yerli aşılarda insan üzerinde denemelere 2 hafta içinde ulaşılacağı görülüyor." dedi. Bakan Koca da geçen hafta coronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı son açıklamada, iki haftayı işaret etmişti. İşte, Yerli koronavirüs aşısıyla ilgili son gelişmeler.
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Koronavirüs aşı çalışmalarında son durum bilgileri gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye'deki bilim insanlarının aşı çalışması devam ederken, faz1 denemesiyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, "Gönüllülerin tespiti ve onların izalosyonu sağlanmış olacak. İki haftadan sonra gönüllülere uygulaması yapılacak. Yani faz 1 çalışması başlamış olacak." dedi. Kabine toplantısının ardından son dakika haber veren Erdoğan, korona virüs aşısında somut adımların yıl sonuna atılmış olabileceğini söyledi.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AŞI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda sağlıktan güvenliğe ve yatırımlara kadar Türkiye içinde ve dışında yaşanan pek çok gelişmeyi kapsamlı şekilde ele aldıklarını söyledi.
Erdoğan, "yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağının görüldüğünü" belirterek, şöyle devam etti:
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"Dünyadaki aşı çalışmalarının ülkemize uygulanabilirliği hususunda da önemli gelişmeler kaydettik. Bu husustaki somut adımları yıl sonuna atmış olmayı ümit ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir. Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz."
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BAKAN KOCA'DAN AŞI AÇIKLAMASI
Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Şehir Hastanesinde yaptığı değerlendirme toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalar yapmıştı.
Her şeyden önce virüsün nasıl bulaştığını ve alınması gereken önlemleri artık iyi bildiklerini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:
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"Burada aşı konusunda gelinen ve işin rengini tümüyle değiştireceğini düşündüğümüz nokta ile tedavideki gelişmeleri ayrı tutuyorum. Radikal çözüme maalesef zaman var. Bu zaman boyunca virüse geçit vermemeliyiz. Koronavirüs bildiğiniz gibi kişiden kişiye solunum yoluyla geçmektedir. Bulaşma solunum yoluyla olduğu için maske vazgeçilmez bir tedbir, hatta tedbirlerin en önemlisidir.
Aşı çalışmalarında yapılan son çalışmalarla ilgili gelen soru üzerine Bakan Koca, dünyada faz 3 çalışması aşamasına gelmiş 6 aşının bulunduğunu aktardı.
Bu aşılardan iki tanesinin Türkiye'de olduğunu anlatan Koca, şunları kaydetti:
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"Sanırım en geç bir buçuk ay içerisinde bu yapılan aşıların sonuçlarını bilebilmiş olacağız. Bu arada firmalarla da biz yakın iş birliği içindeyiz. Eğer bu anlamda koruyuculuğunu bağışıklık durumunu görmüş olursak, tatmin olursak, bu aşıları da temin ederek vatandaşımıza kullandırmayı düşünüyoruz. Bu çerçevede karşılıklı görüşmelerimiz söz konusu. Türkiye'de yapılan aşıların sadece bir tip olmadığını bilelim. Dünyadan birçok ülkeden farklı olarak geliştirilen birçok aşının Türkiye'de benzerlerinin geliştirildiğini bilelim. Bu aşılardan dört tanesi mesafe almış durumda, iki tanesi hayvan çalışması bitmiş durumda, bir tanesinin de inaktif dediğimiz aşının da dolumu bitmiş oldu, üretimi de tamamlandı. Gönüllülerin tespiti ve onların izalosyonu sağlanmış olacak. İki haftadan sonra gönüllülere uygulaması yapılacak. Yani faz 1 çalışması başlamış olacak."