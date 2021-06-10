Dünya hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER Haber Giriş: 10 Haziran 2021 - 13:09 | 10 Haziran 2021 - 19:37

Son dakika haberleri... Bu Kovid raporu dünyayı sarsacak.. Yer: Çin.. 'sızıntı teorisi'

2019 yılının aralık ayından beri tüm dünyanın kâbusu haline gelen Kovid-19'la ilgili araştırmalar devam ediyor. Benzer bir salgının yeniden görülmemesi için çalışmalarına devam eden bilim insanlarının en büyük amacı ise virüsün kökenini ve nereden yayıldığını bulmak. Oxford Üniversitesi başkanlığında yürütülen yeni bir araştırma virüsün kaynağıyla ilgili çok sarsıcı sonuçlara ulaştı.