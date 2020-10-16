BBC Türkçe / Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP, Istock
Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 00:25 |
Son dakika haberi: Yeni araştırmalar ortaya çıkardı... Koronavirüste dikkat çeken kan grubu detayı!
Koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılmaya ve can almaya devam ederken bilim insanları da Covid-19'u daha iyi anlayabilmek ve hızlı bir şekilde yayılmasını engelleyebilmek için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Yeni yapılan iki çalışmanın sonucuna göre sahip olduğumuz kan grubuyla koronavirüse yakalanma riskimiz arasında bir bağlantı olabilir...
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Koronavirüs salgını yayılmaya, her geçen gün dünya çapında vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor.
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Öte yandan koronavirüsü daha iyi anlamak ve yayılmasına engel olmak için yapılan araştırmalar da bir bir sonuç vermeye başlıyor.
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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 39 milyona yaklaştı. Virüs nedeniyle 1 milyon 96 bin 881 kişi ise yaşamını yitirdi.
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DSÖ TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN DEDİ
DSÖ tarafından bugün yapılan korkutucu açıklamada tedbirlerin gevşetilmesi durumunda 2021 yılının ocak ayında ölüm oranlarının 4-5 kat artacağının öngörüldüğü belirtilmiş, uyarılara dikkatle uyulması hatırlatılmıştı.
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Covid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları da bir yandan devam ederken uzmanlar dünya nüfusunda yaygın aşılamanın gerçekleşmesi için önümüzde daha uzun bir süre olduğunu belirtiyor.
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Öte yandan dünyanın dört bir yanından bilim insanları da virüsün bulaşma ve yayılmasını daha iyi anlamak ve önlemekle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
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KAN GRUBUMUZ KORONAVİRÜSTE NE KADAR ÖNEMLİ?
Danimarka ve Kanada'da yapılan iki araştırma, kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskinin daha az olabileceğini gösterdi.
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Araştırmalarda, kan grubunun hastalığın seyrinde rol oynayabileceğine ilişkin yeni bulgular elde edildi.
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SEBEBİ BİLİNMİYOR
Fakat, uzmanlar gerçekten böyle bir bağ varsa bunun nedeninin bilinmediğini ve hastalar için ne tür sonuçları olabileceğine ilişkin ileri araştırmalara gerek duyulduğunu söylüyor.
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İki araştırmanın sonuçları da bilim dergisi Blood Advances'ta yayımlandı.
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Danimarka'daki araştırmada, 27 Şubat ile 30 Temmuz tarihleri arasında koronavirüs testi yapılan 473 bin 654 kişinin verileri incelendi ve pozitif çıkan sonuçlar, test yaptırmayan 2,2 milyon kişinin (Danimarka nüfusunun yüzde 38'i) kan gruplarıyla kıyaslandı.
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Buna göre testleri pozitif çıkan 7 bin 422 kişi arasında kan grubu 0 olanların oranı yüzde 38,4.
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Referans grubundaki 2,2 milyon kişi arasında kan grubu 0 olanların oranı ise yüzde 41,7.
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Virüs testi pozitif çıkanların yüzde 44'ünün kan grubu A, (Referans grubunda yüzde 42,4) yüzde 12'sinin kan grubu B (Referans grubunda yüzde 11) ve yüzde 5'inin kan grubu da AB (Referans grubunda yüzde 4).
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Yani 2,2 milyon kişilik referans grubuyla kıyaslandığında, kan grubu 0 olanların pozitif çıkma oranı, diğer kan gruplarına göre daha düşük.
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ENTÜBE OLMA VE YOĞUN BAKIMDA KALMA SÜRELERİ
Kanada'daki araştırmanın sonuçları ise kan grubu 0 olanların hastalığı ağır geçirme riskinin görece daha düşük olabileceğine işaret ediyor.
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Araştırmada 21 Şubat'la 28 Nisan arasında yoğun bakımda tedavi gören 95 hastanın verileri incelendi.
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Buna göre bu hastalardan 57'sinin kan grubu 0 ya da B. 38'inin ise A ya da AB.
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A/AB kan grubuna sahip hastaların toplam yüzde 84'ünün mekanik solunum cihazına bağlanması gerekti.
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O/B kan grubuna sahip hastalarda ise solunum cihazına bağlanma oranı yüzde 61.
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Aynı şekilde kan grubu A ya da AB olan hastaların yoğun bakımda kalma ortalaması 13,5 gün.
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0 ya da B kan grubundaki hastaların ortalaması ise dokuz gün.
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Peki bu sonuçlar ne anlama geliyor? Kan grubumuza göre koronavirüsten daha az ya da daha mı çok korkmalıyız?
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KAN GRUBU A OLANLAR PANİĞE KAPILMASIN
Vancouver Hastanesi'nde yoğun bakımda çalışan Prof. Mypinder Sekhon, sonuçlarla ilgili olarak "Bir doktor olarak hastalara bakıp onları gruplandırırken bu, aklımın bir köşesindedir. Ama kan gruplarının kesin bir "marker" (belirteç) olabilmesi için her defasında aynı şeyi gösteren, tekrar eden bulgulara ihtiyacımız var" dedi.
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Prof. Sekhon şöyle devam etti: "(Kan grubunun) hastalığın ağırlık derecesinde yaş ve diğer hastalıklar gibi risk faktörlerinin önünde olduğunu sanmıyorum. Kan grubu A olanların paniğe kapılmasına gerek yok. Bu, 0 grubunda olanların da barlara publara gitmekte özgür oldukları anlamına gelmiyor."