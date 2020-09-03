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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler-AA/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 03 Eylül 2020 - 22:21 | 

Son dakika haberi: Yeni araştırma ortaya koydu... Bu ilaçlar koronavirüs ölümlerini azaltıyor!

Koronavirüs salgını etkisini her geçen gün artırarak tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Vaka ve ölüm sayıları hızla artarken uzmanlar aşı geliştirme çalışmalarına devam ediyor. DSÖ ve İngiliz bilim insanlarının yaptığı ortak bir araştırma ise koronavirüs tedavisinde çığır açacak bir gelişmeyi müjdeledi.

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Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini kaybetmeden yayılmaya devam ediyor. Artan vaka ve ölüm sayıları ise korku yaratmaya devam ediyor.

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Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 26 milyonu aşmış durumda. Virüs yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı da neredeyse 900 bine yaklaşıyor.

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Bu korku dolu atmosferde gelen yeni bir haber koronavirüs savaşında dünyanın umutlarını artırdı.

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DSÖ ve İngiliz bilim insanlarınca ortak yürütülen bir araştırmada, steroid ilaçlarının yeni tip koronavirüse bağlı ölüm oranlarını yüzde 20 azalttığı açıklandı.

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Journal of American Medical Association'da yayımlanan bir makaleye göre, çalışma DSÖ ve Bristol Üniversitesi Ulusal Sağlık Çalışmaları Enstitüsünce yürütülen yürütüldü.

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12 ülkede Covid-19 hastalarında üç farklı steroid kullanımına ilişkin yedi çalışma analiz edildi.

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Çalışmada deksametazon, hidrokortizon ve metilprednizolon ilaçları incelendi.

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Düzenli olarak steroid (deksametazon, hidrokortizon ve metilprednizolon) kullanan 678 yoğun bakım ve normal bakım gören 1025 hasta 28 gün boyunca takip edildi.

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Çalışmanın sonucunda steroid ilaçlarının Covid-19'a bağlı ölüm oranını yaklaşık yüzde 20 azalttığı ortaya konuldu.

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Bristol Üniversitesi Tıbbi İstatistik ve Epidemiyoloji Bölümünden Prof. Jonathan Sterne, "Steroidler ucuz ve kolay bulunabilen bir ilaç, Covid-19'dan en çok etkilenen insanlar arasındaki ölümleri azaltmada etkili oldu. Araştırma sonuçları tutarlıydı, yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak fayda sağladı." ifadelerini kullandı.

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Bu yeni bilginin koronavirüs tedavisinde çığır açması umuluyor.

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Burada en büyük faktör hidrokortizon, metilprednizolon ve deksametazon adlı ilaçların ucuz ve kolay erişilebilen ilaçlar olması.

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Bu ilaçlar hali hazırda dünyada farklı hastalıkların tedavisinde kullanılıyor ve yaygın olarak bulundukları için ulaşılmaları da oldukça kolay.

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İngiliz uzmanlar, düşük doz steroid tedavisinde deksametazon ilacının virüsle mücadelede önemli bir atılım olduğunu ifade etti.

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İlacın solunum cihazına bağlı hastaların ölüm oranını üçte bir oranında azalttığı, oksijen alan hastalarda ise ölüm riskini beşte bir oranında düşürdüğü ortaya kondu.

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Araştırmacılar, ilacın salgının baş göstermesinden bu yana İngiltere'de kullanılmış olsa hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin daha az olacağını belirtti.

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DSÖ'den uzman Janet Diaz ise kritik Covid-19 hastalarında steroid kullamının önemine dikkat çekti.

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Diaz "Kortikosteroidler verildiğinde 1000 hasta başına 87 daha az ölüm olduğuna dair kanıtlar bulunuyor." derken bunun birçok hayat kurtarmak anlamına geleceğini aktardı.

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Koronavirüs ölümlerinin bir kısmını vücudun verdiği aşırı bağışıklık hamlesi olan "Sitokin fırtınası" oluşturuyor.

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Steroid ilaçları işte bu sitokin fırtınalarını önleyerek koronavirüs kaynaklı ölümleri azaltmayı başarıyor.

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Ancak bu yeni araştırma sonucuyla ilgili bazı detaylar dikkat çekiyor.

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Uzmanlar bu ilaçların kullanımının sadece durumu ağır ve kritik olan hastalarda olumlu sonuç verdiğini, hastalığı hafif atlatan kişilerde kullanılmasının doğru olmadığı söylüyor.

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Ancak koronavirüs hastaları arasında süreci ağır atlatan kişiler genellikle ileri yaşlarda olanlardan oluşuyor.

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Steroid ilaçları ise ileri yaştaki hastalarda kan şekerinde yükselme, başka enfeksiyonları tetikleme ya da zihinde bulanıklığa yol açma gibi sonuçlar doğurabiliyor.

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Ancak uzmanlara göre bunlar kontrol edilebilir düzeyde sorunlar ve ilaçların koronavirüste ölüm oranını düşürecek olması hastalıkla mücadele adına çok büyük bir kazanım.

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