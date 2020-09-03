Son dakika haberi: Yeni araştırma ortaya koydu... Bu ilaçlar koronavirüs ölümlerini azaltıyor!

Bristol Üniversitesi Tıbbi İstatistik ve Epidemiyoloji Bölümünden Prof. Jonathan Sterne, "Steroidler ucuz ve kolay bulunabilen bir ilaç, Covid-19'dan en çok etkilenen insanlar arasındaki ölümleri azaltmada etkili oldu. Araştırma sonuçları tutarlıydı, yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak fayda sağladı." ifadelerini kullandı.