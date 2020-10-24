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Hürriyet
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Dünya
AA/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 24 Ekim 2020 - 01:50 | 

Son dakika haberi: Yeni araştırma ortaya çıkardı... Koronavirüs tedavisinde korkutan gelişme

Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederken yeni yapılan bir bilimsel araştırmanın sonucu virüs tedavisinde büyük umut bağlanan plazma tedavisiyle ilgili umutları azaltan bir sonuç verdi.

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Dünya koronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken artan vaka ve ölüm sayıları endişe yaratmaya devam ediyor.

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Bugün itibarıyla dünya genelinde açıklanan vaka sayısı 42 milyonu geçmiş durumda, bu sayı her geçen gün yükselmeye devam ediyor.

3PLAZMA TEDAVİSİNDEN KÖTÜ HABER GELDİ
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PLAZMA TEDAVİSİNDEN KÖTÜ HABER GELDİ

Bilim insanları koronavirüsü yenmek için büyük bir mücadele verirken Hindistan'da yapılan yeni bir araştırma hastalığın tedavisiyle ilgili korkutan bir sonucu ortaya çıkardı.

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Koronavirüste plazma tedavisi bugüne kadar büyük umutlar bağlanmış bir yöntemken, bu yeni araştırma sonucu aksi bir durumu gösteriyor.

5ÇOK AZ FAYDA SAĞLIYOR
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ÇOK AZ FAYDA SAĞLIYOR

Hindistan'da yapılan bir araştırmaya göre, nekahet dönemindeki kişilerin bağışladığı plazmanın, hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görenlere çok az fayda sağladığı bildirildi.

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Hindistan'da yapılan ve sonuçları British Medical Journal (BMJ) dergisinde yayımlanan araştırmada koronavirüsü yenen kişilerden alınan plazmanın tedavideki etkisiyle ilgili çarpıcı sonuçlar elde edildi.

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Kovid-19'u yenen kişilerden alınarak enfekte kişilere verilen antikorların, ölüm oranlarını düşürmediği veya hastalığın ağırlaşmasını engellemediği gözlendi.

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Araştırma çerçevesinde nisan-temmuz aylarında Kovid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırılan ve hastalığı orta seviyede geçiren 464 yetişkin incelendi.

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Rastgele iki gruba ayrılan hastalardan bir bölümüne en iyi şekilde bakımın yanı sıra 24 saat arayla 2 plazma nakli yapıldı.

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Plazma tedavisi alanlarda, nefes darlığı ve yorgunluk gibi bazı semptomlarda iyileşme görüldü.

11ÖLÜM ORANLARINI ETKİLEMEDİ
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ÖLÜM ORANLARINI ETKİLEMEDİ

Ancak tedavinin ölüm oranlarına ya da hastalığın seyrinin 28 güne kadar ağırlaşmasına katkı sağlamadığı bulgusu elde edildi.

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Reading Üniversitesinde görevli Viroloji Profesörü Ian Jones, nekahat dönemindeki kişilerin plazmasının, Kovid-19 tedavisinde kullanılmasının sürdürülmesi ancak bunun yeni teşhis konulmuş kişilere uygulanması tavsiyesinde bulundu.

13AŞI DENEMELERİNDE SONA YAKLAŞILDI
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AŞI DENEMELERİNDE SONA YAKLAŞILDI

Öte yandan ABD'li şirketin geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının klinik denemeleri sonuca yaklaştı.

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ABD'de biyoteknoloji şirketi Moderna'nın Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünün (NIAD) desteğiyle geliştirdiği potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik denemelerinin sonuca yaklaştığı bildirildi.

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"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, şirket, yaptığı açıklamada, "mNRA-1273" adlı Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik denemelerinde 26 bin 650 deneğe iki doz halinde uygulandığını duyurdu.

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Açıklamada 30 bin kişinin katılması planlanan deneme için gönüllü kayıtlarının da tamamlandığı, deneklerin aşılanmasının kısa sürede bitirileceği kaydedildi. Şirket, aşılama işleminin tamamlanmasının ardından 151 vakaya odaklanacak bir etkililik analizi değerlendirmesi yapmayı planlanıyor.

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Merkezi Boston kentinde bulunan Moderna, Çin'in Kovid-19'un genetik dizilimini açıklamasından sadece iki gün sonra potansiyel bir aşı geliştirdiğini bildirmişti.

18İNSANLAR ÜZERİNDE DENENEN İLK AŞI
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İNSANLAR ÜZERİNDE DENENEN İLK AŞI

ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) onay vermesinin ardından aşının 1'inci aşama klinik denemeleri, 17 Mart'ta Washington eyaletinde başlamış; mRNA-1273, "insanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk potansiyel Kovid-19 aşısı" olmuştu.

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Aşı adayı için 27 Temmuz'da 3'üncü aşama klinik denemelerin başladığı duyurulmuştu.

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Ribo Nükleik Asit (RNA) temelli aşı, virüsün insan hücresine tutunmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimi baskılayarak vücutta bağışıklık sağlamayı hedefliyor.

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Halen ABD’de 38 merkezde sürdürülen klinik denemelerden, 2020 sonu veya 2021 başlarında sonuç alınması umuluyor.

2244 AŞI KLİNİK DENEME AŞAMASINDA
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44 AŞI KLİNİK DENEME AŞAMASINDA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 19 Ekim itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 44 aşı adayı klinik deneme, 154 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

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Klinik denemeleri yürütülen aşıların 10'u üçüncü, 14'ü ikinci, 20'si ise birinci aşamada insanlar üzerinde test ediliyor.

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