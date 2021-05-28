Son dakika haberi.. Yasaklar ne zaman bitecek? 1 Haziran'da kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kısıtlamalar için önemli gelişmeler
Yasaklar ne zaman bitecek sorusu son gelişmeler ile milyonlar tarafından takip ediliyor. Koronavirüs vaka sayısını azaltmak için hareketliliği önlemek adına hafta içi günlerde ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sürerken resmi açıklamalara gözler çevrildi. Kafe ve restoranların durumu, hafta sonu yasakları, düğün ve spor salonları, eğitim öğretim takvimi gibi kararlar yeniden değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni kademeli normalleşme adımları için işaret ettiği 1 Haziran yaklaşırken, normalleşme planı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kademeli normalleşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, yasaklar ne zaman bitecek ve 1 Haziran'da yasaklar kaldırılacak mı? İşte, kısıtlamalar ile ilgili ayrıntılar.
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Yasaklar ne zaman kalkacak sorusu ile sokağa çıkma yasağı ve işletmelerin tam anlamıyla açılacağı tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile kontrolleri sağlanan kısıtlamaların ne zaman kalkacağı, normalleşme sürecine ne zaman girileceği merak ediliyor. Peki, yasaklar ne zaman kalkacak ve normalleşme ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?
Kontrollü normalleşme açıklamalarının ardından yasaklar ne zaman bitecek sorusu gündemde yer almaya başladı. Ülke genelinde hafta sonları tam gün, hafta içi ise akşam 21.00 itibariyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ve işletmelerin kapalı tutulması durumunun ne zaman son bulacağı, alınacak olan yeni kararlarla netlik kazanacak.
Son Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.
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AŞI OLMA ORANI KISITLAMALARA YÖN VERECEK
Kış aylarında testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 20’lere dayanmışken, bu oran yüzde 4’e kadar geriledi. Aktif vaka sayısı 600 binden, 120 bine düştü. Uzmanlar, bunun toplumdaki virüs yükünün azalması anlamına geldiğini, virüsü bulaştıracak kişi sayısı ne kadar az olursa, yayılımın da o kadar yavaş ve düşük olduğunu anımsattı.
Vaka sayısının tam kapanmanın etkisiyle bir süre gerileyeceği, ardından duraklamaya gireceği ve sonra yükseleceği değerlendiriliyor. Yükselişin, denetimlerle kontrol altında tutulması ve 15 binin üzerine çıkmaması gerektiği ifade ediliyor.
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Türkiye, koronavirüs kısıtlamalarında kademeli normalleşme için 1 Haziran tarihini bekliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların hangilerinin kaldırılacağı merak ediliyor. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, canlı yayında yaptığı açıklamada "İnşallah hiçbir akşam, hiçbir hafta sonu, hiçbir bayram evimizde kalacağımız günler olmaz" dedi.
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Prof. Dr. İlhan, koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada ise "İnşallah bu hafta sonu son kısıtlama günü olur" ifadesini kullandı.
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İşte Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar:İyi bir noktaya doğru yol aldığımızı söylememiz mümkün. Bundan sonraki süreçte gideceğimiz yaklaşım daha çok toplumun bireysel kurallara uyması. Yani fiziksel mesafe, maske, hijyen... İnşallah hiçbir akşam, hiçbir hafta sonu, hiçbir bayram evimizde kalacağımız günler olmaz. İnşallah bu hafta sonu son kısıtlama günü olur.
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Hedeflenen grubun 5’te birini aşılamış durumdayız. Yine de aşı olsa da hasta olabilir vatandaşlarımız ama hafif atlatıyor. Sırası gelenlerin aşı olması gerekiyor.
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Endişe etmemek, tedbirli olmak lazım. Şu an geldiğimiz noktada elimizde aşı var. Bireysel kısıtlamalara devam edeceğiz, tedbirli olacağız. İnşallah bir daha toplu kısıtlamalara gerek olmayacaktır. Kapalı ortamlarda az bulunmaya dikkat edersek daha güzel zamanlarda ben Eylül-Ekim ayına yol alabileceğimize inanıyorum.
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Kısıtlamalarla çok büyük bir başarı elde ettik. Küçük esnafımız çok zorlandı, çok zor bir süreç yaşadık ancak elimizdeki en etkili yöntem buydu. Kısıtlamalar kaldırılsa bile koronavirüs tehlikesi devam ediyor. Koronavirüs tehlikesi geçmedi ama inşallah bu hafta sonu kısıtlamalarla yaşadığımız son hafta sonu olur.
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Elbette belli kurallar var. Bu kurallara uyulduğu takdirde 1 Haziran'dan sonra her şeyin açılarak gideceğini düşünüyorum.
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HANGİ NORMALLEŞME ADIMLARI BEKLENİYOR?
Peki 1 Haziran’da normalleşme için hangi adımlar atılacak. İşte Kabine toplantısı sonrası alınması beklenen kararlar:
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KAFE-RESTORANLAR AÇILIYOR
1 Haziran sonrası kafe, restoran ve lokantaların kişi sınırlamasıyla birlikte açıklaması bekleniyor.