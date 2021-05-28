Son dakika haberi.. Yasaklar ne zaman bitecek? 1 Haziran'da kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kısıtlamalar için önemli gelişmeler

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK? Kontrollü normalleşme açıklamalarının ardından yasaklar ne zaman bitecek sorusu gündemde yer almaya başladı. Ülke genelinde hafta sonları tam gün, hafta içi ise akşam 21.00 itibariyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ve işletmelerin kapalı tutulması durumunun ne zaman son bulacağı, alınacak olan yeni kararlarla netlik kazanacak.



Son Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.