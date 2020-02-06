Son dakika haberi: Wuhan'da coronavirüsüyle mücadele eden doktorların yüzündeki fedakarlık izi

YA SANDALYE YA DA YERDE KESTİRİYORLAR Yerel medyadan alınan bilgilere göre, birçok doktor ve hemşire günü ya hiç uyumadan ya da hastanelerde bulabildikleri bir sandalye üzerinde ya da yerde kısa süre kestirdikten sonra tekrar görevlerinin başına dönüyor.