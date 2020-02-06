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hurriyet.com.tr/Dış Haberler Fotoğraflar: Facebook, Twitter, Reuters, AP,AFP
Haber Giriş: 06 Şubat 2020 - 07:16, /

Son dakika haberi: Wuhan'da coronavirüsüyle mücadele eden doktorların yüzündeki fedakarlık izi

Ortaya çıkan yeni fotoğraflar, Wuhan'da coronavirüsü ile mücadele ederken yoğunluktan bitkin düşen sağlık ekiplerinin gösterdikleri fedakarlığı ve çabayı gözler önüne seriyor

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Fotoğraflar, coronavirüsünün sıfır noktası Wuhan şehrinde virüsün yayılmasını durdurmak için haftalardır gece gündüz çalışan Çinli tıbbi ekiplerin maruz kaldığı yüz yaralarını ve yorgunluklarını gözler önüne seriyor.

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Doktorların ve hemşirelerin virüsten enfekte olan hastaları iyileştirmek için yaptıkları fedakarlık görenleri derinden etkiledi.

3SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR

Sağlık ekiplerinin bu görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

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Çin'de yerel medya, virüsün ortaya çıktığı yer olan Wuhan ve virüsten en çok etkilenen bir diğer şehir olan Hubei'de sağlık ekiplerinin gece-gündüz çalıştığını ve bütün gün oturmadıklarını ifade ediyor.

5YA SANDALYE YA DA YERDE KESTİRİYORLAR

YA SANDALYE YA DA YERDE KESTİRİYORLAR

Yerel medyadan alınan bilgilere göre, birçok doktor ve hemşire günü ya hiç uyumadan ya da hastanelerde bulabildikleri bir sandalye üzerinde ya da yerde kısa süre kestirdikten sonra tekrar görevlerinin başına dönüyor.

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Sağlık ekipleri o kadar meşgul ki, ne yemek yemeye ne de tuvalete gitmeye vakit bulamıyorlar.

7YETİŞKİN BEZİ KULLANAN DOKTORLAR VAR

YETİŞKİN BEZİ KULLANAN DOKTORLAR VAR

Washington Post gazetesi, Çin'de sağlık çalışanlarının tuvalete gitmeye zamanları olmadığı için yetişkin bezi kullandıkları ifadelerine yer verdi.

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Ekiplerin virüse maruz kalmamak adına kullanmak zorunda oldukları, özel giysiler ve maskelerin ağırlığı da iş yüküne daha da zorlaştırıyor. Bütün gün yüzlerinden çıkaramadıkları maskeler çalışanların yüzlerinde derin izler bırakıyor.

9EVE GİDEMİYOR, AİLELERİNİ GÖREMİYOR

EVE GİDEMİYOR, AİLELERİNİ GÖREMİYOR

Durmadan artan sayıda hasta ile başa çıkmanın zihinsel ve duygusal stresinin yanı sıra, kalın takımlar ve sıkı maskeler, birçok hastane çalışanını yüzlerinde ve bedenlerinde kabarcıklar, yaralar ve kabuklar meydana gelmesine neden oluyor.

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Çin'de sağlık ekiplerinin haftalardır evlerine gidemediği ve ailelerini göremediği belirtiliyor. Çinli doktorların aileleri hastanenin dışına çağırdıkları sağlık çalışanı yakınlarını uzaktan görüp temas kurmadan evlerine geri dönüyor.

111 AYLIK BEBEK DE ENFEKTE OLDU

1 AYLIK BEBEK DE ENFEKTE OLDU

20 binin üzerinde insan virüse enfekte olmuş durumda. Guizhou şehrindeki 1 aylık bebek de bunların arasında...

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Coronavirüsünde toplam ölü sayısı her geçen gün artıyor. Şu ana kadar 492 kişi virüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Ülkede 60 milyona yakın insan karantina altında...

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