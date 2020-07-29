Son dakika haberi: ‘Whatsapp’a yasak geldi’ iddialarına Dijital Dönüşüm Ofisi'nden açıklama

Rehberin sunuş bölümünde Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali. Taha Koç'un "Güçlü ekonomiler için güçlü teknolojilerin önem kazandığı çağımızda bugünden atacağımız adımlar ve alacağımız önlemler yarının dünyasında teknolojiyi takip eden değil teknolojiye yön veren bir ülke olabilmemiz için oldukça önemlidir. Bu bağlamda Rehber, yerli ve milli siber güvenlik ürün ve çözümlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlayarak üretim gücümüze destek olacak, siber güvenlik alanında dünya ile rekabet edebilecek teknoloji üretebilmenin önünü açacaktır." ifadelerine yer verildi.