Son dakika haberi... Vuhan'da dikkat çeken görüntüler: Polis kapı kapı geziyor
Koronavirüsle ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor... Dünyayı sarsan virüste ölü ve vaka sayısı güncellendi... Virüs'ün yayılma şekliyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama... Corona virüsü hızla dünya ülkelerine yayılmaya devam ederken pek çok ülke güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı. Çin'den gelen son görüntüler dikkat çekti...
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Çin’den dünya geneline yayıldığı düşünülen ölümcül korona virüsü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Çinli uzmanlar, virüsün yarasadan insana nasıl bulaştığıyla ilgili yeni bir iddia ortaya attı.
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Alınan son verilere göre dünya genelinde 31.523 kişiye coronavirüs teşhisi konuldu. Çin’den yayılmaya başladığı düşünülen ve dünya genelinde korkuya neden olan korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 638’e yükseldi. Tedaviye olumlu cevap veren ve virüsten tamamen kurtulan kişi sayısı ise 1.764 olarak duyuruldu.
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Dünyayı sarsan virüsle ilgili son dakika haberleri geliyor. İşte yaşananlar...
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WUHAN'DA POLİS KAPI KAPI GEZİYOR
Çin’de korona virüsü salgını yayılmaya devam ederken, karantina bölgesinde bulunan Wuhan’da polis kapı kapı gezip vatandaşların ateşini ölçüyor.
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Dünya genelinde virüse yönelik çalışmalar devam ederken, Çin’in 23 Ocak tarihinde karantina altında bulunan Wuhan kentinde de önlemler giderek arttırılıyor.
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Şehirde korona virüsü şüphesi bulunan kişilerin evlerine belirli işaretler konulurken, polis bu evlere uğrayıp kontroller yapıyor.
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Yapılan kontrollere ilişkin görüntülerde polislerin sokakta yapılan anonsun ardından özel kıyafetler giyerek, işaretli evlere gidip, tek tek insanların ateşini ölçmesi dikkat çekiyor.
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DSÖ'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip korona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle tehlikeli bir durumla karşı karşıya olduklarını açıkladı.
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Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle özellikle Çin'de maskelere olan talep arttı.Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılmaya devam eden korona virüsü salgını nedeniyle özel kıyafet, maske, eldiven ve diğer koruyucu ekipmanlar giderek azalıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koruyucu ekipmanların dünya çapında azaldığını ve çözümü için çalıştıklarını duyurarak, “Dünya tahmin edebileceğiniz gibi koruyucu ekipman sıkıntısıyla karşı karşıya” ifadelerini kullandı.
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VİRÜS KARINCAYİYENDEN İNSANA BULAŞMIŞ OLABİLİR
Çinli uzmanlar, ölümcül korona virüsünün yarasalardan insanlara, karıncayiyenler aracılığıyla bulaşmış olabileceğini duyurdu.
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Çinli uzmanlar, karıncayiyenlerden alınan genlerin, korona genleriyle yüzde 99 benzerlik gösterdiğini bu nedenle yarasalardan insanlara geçtiği düşünülen virüsün taşıyıcısının karıncayiyenler olabileceğini açıkladı.
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Çin Güney Tarım Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, bu tespitin virüse karşı alınacak önlemler için önemli bir gelişme olduğu ifade edildi.
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31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı. Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.
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Nature dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, koronavirüs, yarasalardan geçen başka virüslerle yüzde 96 oranda benzerlik taşıyordu. Ancak koronavirüsün hastalığın sıfır noktası olan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda yarasa satışı yapılmadığı bilgisi paylaşılmıştı.
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Bu da, virüsün yarasan bir diğer taşıyıcı hayvana, ordan da insan geçtiği tezini doğuruyor. Ancak bunun hangi hayvan olduğu henüz kesinlik kazanmamıştı.
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Huanan pazarı, buranın yerlilerinin uğrak noktalarından biri olarak nitelendiriliyor. Özellikle etini "taze" satın almak isteyenler buraya geliyor ve satın alacağı hayvanı hemen o anda kestiriyor. Canlı hayvanlar, bu pazardaki küçük kafeslerde tutuluyor ve müşterinin talebine göre kesiliyor.
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Çin'in resmi Xinhua haber ajansı, pangolinlerinlerdeki(karıncayiyen) virüsü incelendiğini ve enfekte insanlarla yüzde 99 aynı olduğunu, bu bağlamda pangolinlerin "hastalığın bulaşmasını sağlayan arakonak" olduğunu bildirdi.
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Ancak Hong Kong Şehir Üniversitesi'nde Veteriner Hekimliği Bölümü Profesörü Dirk Pfeiffer, çalışmanın hala pangolinlerin virüsü taşıdığını kanıtlamaktan uzak olduğunu söyledi.
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Öte yandan karıncayiyenler, uluslararası yasalarla korunmasına rağmen yasa dışı yollarla en çok ticareti yapılan hayvan olma özelliğini taşıyor.
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Karıncayiyenler, Çin gibi birçok Asya ülkelerinde yemek olarak tüketilirken, birçok ilacın üretiminde de kullanılıyor.
Japonya’da korona virüsü riski nedeniyle karantina altına alınan gemideki 41 yolcuda daha virüs tespit edildiği açıklandı. Gemideki hasta sayısı 61'e yükseldi.
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Gemiyi terk ettikten sonra enfekte olduğu anlaşılan bir Hong Konglu yolcu nedeniyle pazartesi Japonya'da karantinaya alınan gemiden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, daha önce 20 kişinin korona virüsünden enfekte olduğu açıklanan gemideki 41 yolcuda daha virüs tespit edildiğini duyurdu.
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41 hastadan 21'inin Japon vatandaşı olduğu belirtilirken, diğer hasta yolcuların ise uyruğu açıklanmadı. Böylece gemideki hasta sayısı 61'e yükselirken, Japonya'daki toplam vaka sayısı da 86 oldu.
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Salgın durdurulamıyor
Hong Kong'da gemiden inen bir yolcunun korona virüsü taşıdığının anlaşılması üzerine Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda karantina altına alınan gemideki ilk taramada 10, daha sonraki testlerde ise 10 kişide daha Korona Virüsü'ne rastlanmıştı.
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Bunun üzerine karantinanın virüsün kuluçka süresi göz önüne alınarak en az 14 gün süreyle uygulanmaya devam edeceği açıklanmıştı. Gemideki vaka sayısının 61'e çıkmasının ardından sürenin uzatılıp uzatılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
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6 BİN ÇİFTE TOPLU DÜĞÜN
Dünyanın dört bir yanından Güney Kore’nin başkenti Seul'un Gapyeong kentine gelen 6 bin çift, düzenlenen toplu nikah töreniyle dünya evine girdi.
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Güney Kore'de Moon tarikatı, yine toplu bir düğüne imza attı. 6 bin çiftin toplu evlendirildiği düğün, başkent Seul'un Gapyeong kentinde düzenlendi. Çin’in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip korona virüsü salgının oluşturduğu korku ve endişe içerisinde gerçekleştirilen düğünde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Çiftler törenin yapılacağı yere kontrol edilerek alındı ve çiftlere maskeler dağıtıldı.
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Moon Tarikatı, 1954 yılında Kuzey Kore’den Güney Kore’ye kaçan rahip Sun Myung Moon ve eşi Hak Ja Han Moon tarafından kuruldu. Moon, İsa’nın kendisine gözükerek onu mesih seçtiğini iddia ediyordu. Toplu düğün organizasyonlarına 1960'lı yıllarda başlayan Moon, vefat ettiği 2012 yılına kadar her yıl toplu nikah törenleri düzenledi. Moon'un eşi Hak Ja Han, düğün töreni organizasyonlarını 2013 yılından bu yana sürdürüyor.
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Öte yandan Güney Kore'de dört kişide daha yeni tip korona virüsünün (2019-nCoV) görülmesiyle ülkedeki vaka sayısı 23'e yükseldi.
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Tayvanlı turistten ilginç korona önlemi
İSTANBUL’da vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turistin ilginç korona önlemi sosyal medyada gündem oldu.
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Tayvanlı turistin çantasındaki led ekranda akan "Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem" yazısı çevredekilerin ilgisini çekti. Türkçe ve İngilizce yazıyı çekenler görüntüyü sosyal medyada paylaştı.
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30 BİNİ GEÇTİ
Ayrıca koronavirüs tespit edilen vaka sayısı da 30 bin 867'ye ulaştı.
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SİNGAPUR'DA KAMU SAĞLIĞI ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ
Singapur Sağlık Bakanlığı, Çin'i ziyaret etmemiş 3 yeni Singapurluda daha yeni tip koronavirüs tespit edildiğini, ülkede vaka sayısının 33'e çıktığını bildirdi. Bakanlık, yeni vakaların ardından kamu sağlığı alarm seviyesinin yükseltilerek turuncuya çıkarıldığını duyurdu.
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Singapur'da bu çerçevede geniş katılımlı toplantılara sıkı denetim tavsiyesinde bulunuldu, çalışanların günlük sağlık kontrolünden geçirilmesi gibi takviye önlemler getirildi.
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HONG KONG'DA PANİK İÇİNDEKİ HALK MARKETLERİ BOŞALTTI
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle panik içindeki halk marketleri boşalttı.
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Hong Kong hükümetinin endişelenecek bir şey olmadığını açıklamasına rağmen marketlerde pirinç ve tuvalet kağıdı gibi ürünler tükendi.
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Hükümetten yapılan açıklamada, ürün stoklamadan "yayılan kötü niyetli söylentiler" sorumlu tutuldu.
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KONONA VİRÜSÜ ÇİN’İN EĞİTİM SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRDİ
İlk olarak Çin'de görülen korona virüsünden bu zamana kadar dünya genelinde 500'den fazla kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi ise karantinaya alındı. Çin hükümeti de dünyanın yaklaşık 28 ülkesine yayılan virüsün daha fazla yayılmaması için gereken adımları atmaya devam ederken, ülke genelinde üniversiteler bir süre kapalı kaldıktan sonra bahar döneminde internet üzerinden ders verilmesine karar verildi.
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Pekin Normal Üniversitesinde Yüksek Lisans öğrencisi olan Tanvirul İslam, üniversite tarafından gönderilen mesaj ile ilgili şunları paylaştı:“Üniversitemizden gelen mesajda artık internet üzerinden ders verileceği belirtildi. Mesajda, "Korona virüsü nedeniyle Çin’i terk eden veya Çin’in içinde herhangi bir yerde bulunan öğrenciler okul tarafından kurulan online ders sistemi üzerinde derslere katılabilecek’ denildi. Derslerimiz 24 Şubat tarihinden başlayacak. Mesajda, belirtilen saatte öğrencilere sisteme girerek hazır bulunmasının beklendiği de belirtildi. Ayrıca herhangi bir öğrenci zamanında derse giremiyorsa, görüntüsü çekilen derse daha sonra da ulaşabilecek."
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Ayrıca Tanvirul İslam, sadece Pekin Normal Üniversitesinde değil, birçok üniversitede aynı uygulama ile bahar döneminin başlayacağını da belirtti. İslam, “Bu uygulama sadece bizim okulda değil. Şimdiye kadar aldığım haberlere göre Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi, Pekin Normal Üniversitesi, Lanzhou Üniversitesi, Pekin Teknik Enstitüsü, Xidian Üniversitesi gibi birçok üniversite aynı sistemi uygulayarak bahar dönemine başlayacağını biliyorum” dedi. Öte yandan üniversiteler tarafından online ders sistemi korona virüsü nedeniyle kısa süreli uygulanacak bir sistem olduğu belirtilirken ders niteliğinde değişiklik olmayacağı belirtildi.
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KORONA VİRÜSÜ VAKASI İNGİLTERE'DE 3’E, VİETNAM’DA 12’YE YÜKSELDİ
Dünya genelinde 565 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan korona virüsü dünyada yayılmaya devam ediyor. İngiltere’de sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ülkede görülen vaka sayısının 3’e yükseldiği kaydedildi. Korona virüsü görülen hastaların tedavi gördüğü ve virüsün yayılmasının önlenmesi için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.
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Çin’de 28 bin 352, Avustralya’da 16, Tayvan’da 15, Malezya’da 16, Hong Kong’da 23, Avustralya’da 16 korona virüsü vakası kaydedildi.
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Çin’de yer alan bazı üniversiteler tarafından öğrencilere online ders ile ilgili gönderilen mesajda, korona virüsü nedeniyle öğrencilerle bir araya gelerek ders verilmesinin mümkün olmadığı, ancak öğrencilerin eğitim hayatını normal bir şekilde devam ettirmesi, dönemlerin uzatılmaması için bir sonraki duyuruyu yapılmasına kadar internet üzerinden dersler verileceği belirtti.
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TAYVAN, ÇİN UÇUŞLARINI SINIRLANDIRIYOR
Tayvan, bugünden itibaren Çin’in pek çok kentine gerçekleştirdiği uçuşlarını durdurdu. Tayvan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Pekin, Şangay, Xiamen ve Chengdu kentlerine uçuşların ise devam edeceği aktarıldı. Kararın, 29 Nisan’a kadar yürürlükte olacağı kaydedildi. Tayvan’dan Çin’e bağlı Makao ve Hong Kong sefer sayılarının ise azaltılacağı bildirildi.
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Öte yandan Tayvan’da 16 korona virüsü vakasının görüldüğü öğrenildi.
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Vietnam Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Vinh Phuc eyaletinde 2 kişide daha korona virüsü görülmesiyle vaka sayısının 12’ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, korona virüsü tespit edilenlerin Vietnamlı olduğu ve karantinaya alındığı ifade edildi.