Son dakika haberi... Vuhan'da dikkat çeken görüntüler: Polis kapı kapı geziyor

Pekin Normal Üniversitesinde Yüksek Lisans öğrencisi olan Tanvirul İslam, üniversite tarafından gönderilen mesaj ile ilgili şunları paylaştı:“Üniversitemizden gelen mesajda artık internet üzerinden ders verileceği belirtildi. Mesajda, "Korona virüsü nedeniyle Çin’i terk eden veya Çin’in içinde herhangi bir yerde bulunan öğrenciler okul tarafından kurulan online ders sistemi üzerinde derslere katılabilecek’ denildi. Derslerimiz 24 Şubat tarihinden başlayacak. Mesajda, belirtilen saatte öğrencilere sisteme girerek hazır bulunmasının beklendiği de belirtildi. Ayrıca herhangi bir öğrenci zamanında derse giremiyorsa, görüntüsü çekilen derse daha sonra da ulaşabilecek."