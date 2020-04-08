hurriyet.com.tr- Dış Haberler / Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 08 Nisan 2020 - 10:10,/
Son dakika haberi: Vuhan'da 76 gündür süren karantina kaldırıldı
COVID-19 salgınının sıfır noktası Vuhan'da 76 gündür devam eden karantina kaldırıldı. Vuhan'da yaşayanlara ilk kez kent dışına çıkmaya izin verildi.
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Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde karantina kaldırıldı. The Global Times'ta yer alan habere göre, Vuhan kentinde 76 gündür uygulanan karantina sona erdi.
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Corona virüs salgınının aralık ayında başladığı yer olan Çin'in Vuhan kentinde 11 haftalık karantinanın ardından ilk kez kent dışına çıkmaya izin veriliyor.
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Tren, hava yolu ve karayolları açılırken, sadece sağlıklı olduğuna dair "yeşil kod"a sahip kişilerin seyahatine izin veriliyor. Yetkililer, 11 milyon nüfuslu Vuhan'da yaşayanların kentten izin almadan çıkabileceklerini açıkladı.
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Kısıtlamaların tamamen kaldırılmadığını ifade eden yetkililer, okulların henüz açılmayacağını, bununla ilgili kararın daha sonra verileceğini belirtti.
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölümün yaşanmadığı bildirilmişti.
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Komisyon ayrıca 32 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayının 81 bin 740'a yükseldiğini, 89 kişinin daha tedavi edildiğini açıklamıştı.
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Kovid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de salgın büyük oranda kontrol altına alınmıştı.
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Sabaha karşı 5'te Vuhan'a şehir dışıdan insanları taşıyan trenler hareket etmeye başladı.
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Salgın boyunca 76 gün karantina koşullarında ayakta kalmaya çalışan Vuhan'da 50 bine yakın insan enfekte olmuş, 2 bin 571'i yaşamını yitirmişti.
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Son bir ayda her yeni gün daha az yeni vaka görüldüğü için şehirdeki kısıtlamalar da son günlerde azalmaya başlamıştı ve en sonunda tam anlamıyla kaldırıldı.
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11 milyon insanın yaşadığı Vuhan'da virüsün ortaya çıkmasının ardından 23 Ocak'ta şehir tam anlamıyla katı bir şekilde karantina altına alındı.
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Karantina kaldırıldığında konu hızla Çin'in Twitter benzeri Weibo platformunda trend olmaya başladı.
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Vuhan'da kaantina kalktı- Tekrar Hoşgeldin Vuhan hasthtagleri birinci sıraya oturdu ve yüz binlerce paylaşım yapıldı.
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İNSANLAR TREN GARINA KOŞTU
Vuhan'da insanlar tren garına koştu. İki ayı aşkın süredir katı seyahat kuralları altında yaşayan Vuhanlılar şehir dışından gelen ilk trenle birlikte yolcuları karşılamaya başladı.
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Karantinanın kalkmasaına rağmen sokağa fırlayan insanların koruyucu kıyafet ve maskeleri eksik etmediği görüldü.
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Vuhan'da son 14 günde yalnızca 2 yeni vaka doğrulanmıştı. Ancak karantinanın ardından en çok korkulan durum şehir dışından gelenlerin arasında asemptomik vakalar olabileceği gerçeği.
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Ancak Çinli yetkililer, vatandaşlara daha fazla hareket özgürlüğü vermek ve ikinci bir enfeksiyon dalgasına karşı korunmak arasında çok ince bir çizgi izlemek zorundalar.
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Sağlık görevlileri, Vuhan'daki insanları, kesinlikle gerekli olmadıkça, mahallelerini, yaşadıkları şehri ve eyaleti terk etmemeleri konusunda uyarmaya devam ediyor.
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Bu arada yetkililer sosyal mesafe kurallarının; restoran, bar gibi sosyal alanlarda 4 kişiden fazla kalabalık grup halinde durma yasağının 23 Nisan'a kadar devam edeceğini açıkladı
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Vuhan'da yetkililer sosyal mesafe sınırlamasının gerekli olduğu gerçeğini Hong Kong örneği üzerinden temellendiriyor.
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Hong Kong'da geçtiğimiz hafta yeni corona virüs vaka sayısının iki kattan fazla ciddi bir artış yaşandığını hatırlatıyor.
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Genişletilen diğer kısıtlamalar arasında spor salonları, sinemalar, karaoke salonları ve gece kulüplerinin kapatılması yer alıyor. Güzellik salonları ve masaj salonları listeye eklendi.
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Tedavi gören Kovid-19 hasta sayısı dünya genelinde 1 milyonu aştı
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif haldeki enfekte vaka sayısı 1 milyon 10 bin 193'e ulaştı.
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Şu ana dek görülen toplam 1 milyon 386 bin 771 Covid-19 vakası içinde, 79 bin 37 hasta hayatını kaybederken, 297 bin 541 kişi iyileşerek taburcu edildi.
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Vakaların büyük bölümü ise hala tedavi altında ve iyileşmeyi bekliyor.
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Tedavi edilen vakalar içinde 962 bin 500'ünün hastalık belirtileri hafif seyrederken, 47 bin 693 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.
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Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Covid-19, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.
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Salgında ölüm oranı yüzde 5,6, iyileşme oranı ise yüzde 21,4 civarında seyrediyor. Tedavi altında olanların oranı ise yaklaşık yüzde 72,9.
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Tedavi altındaki hasta sayısının giderek büyümesi ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artıyor.
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Aktif haldeki enfekte vaka sayısının 347 bin 487 olduğu ABD, tedavi altında en fazla hastanın olduğu ülke olurken, onu 94 bin 67 vakayla İtalya, 83 bin 406 ile İspanya, 71 bin 849 ile Fransa ve 67 bin 536 ile Almanya izledi.