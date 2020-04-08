Son dakika haberi: Vuhan'da 76 gündür süren karantina kaldırıldı

Aktif haldeki enfekte vaka sayısının 347 bin 487 olduğu ABD, tedavi altında en fazla hastanın olduğu ülke olurken, onu 94 bin 67 vakayla İtalya, 83 bin 406 ile İspanya, 71 bin 849 ile Fransa ve 67 bin 536 ile Almanya izledi.