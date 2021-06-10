Son dakika haberi: Vize başvuruları başladı! Türkler AB'ye gidebilecek mi? İşte tüm yanıtlar

Dijital Aşı Sertifikası ne demek? Aşı Pasaportu ile aynı şey mi? Tam adı ‘AB CovId-19 Dijital Aşı Sertifikası’dır. Sertifika fikri ilk olarak ‘aşı pasaportu’ adı altında gündeme geldi. Ancak ‘pasaport’ tanımlaması kullanıcıların veri güvenliğinin tehlikeye atılması ve toplumda var olan eşitsizlikler ile ayrımcılığın daha da derinleşmesi riski nedeniyle yasal/etik yönden hayli eleştirilince değiştirildi/yumuşatıldı; ‘Dijital Aşı Sertifikası’na dönüştü. Yani aslında ikisi de aynı.