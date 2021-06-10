Son dakika haberi: Vize başvuruları başladı! Türkler AB'ye gidebilecek mi? İşte tüm yanıtlar
Türk vatandaşların Schengen ülkelerine turistik ziyaretler için vize başvuruları yavaş yavaş açılmaya başladı. Aylardır tartışılan ‘Dijital Aşı Sertifikası’ AB Parlamentosu’nda kabul edildi. Peki, Türkiye bunun neresinde? Türkler bu yaz AB’ye iş ya da turistik amaçlı gidebilecek mi? Aşı kartı nedir, nasıl çıkar? İşte ‘aşı pasaportu’ ve vize başvurularına dair her şey...
Yunanistan, Macaristan, Bulgaristan ve İspanya aşı olma koşulu ile başvuru kabul ediyor. Yetkililer, “İlgili ülkeye giriş yaptıktan sonra diğer AB ülkelerine geçişte o ülkenin kurallarının geçerli olacağı unutulmamalıdır” uyarısı yapıyor.
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HAYAT EVE SIĞAR AŞI KARTI
Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan dijital aşı kartını uçuş sırasında ve varış ülkesinde beyan etmek zorunlu olacak. Dışişleri Bakanlığı gibi kurumlardan belge almaya gerek olmayacak.
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PCR TESTİ ZORUNLU MU?
Gidilecek ülkenin PCR test zorunluluğu olup olmadığının araştırılması gerekiyor. Örneğin Macaristan ve Bulgaristan için PCR zorunluluğu bulunmuyor.
PCR zorunluluğu bazı ülkelerde 24 saat, bazılarında 72 saat, bazılarında ise 96 saat olarak değişebiliyor.
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İzolasyon uygulayan ya da izolasyonu yeni kaldıran ülkeler bulunuyor. Seyahat edilecek ülkenin uygulamalarının önceden araştırılması gerekiyor.
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COVID GEÇİRDİĞİNİ BELGELEYEN YARARLANABİLECEK
Macaristan gibi belli ülkelere seyahatlerde “COVID-19 Seyahat Sertifikası”ndan başka COVID-19 geçirdiğini belgeleyenler ikili anlaşmaya göre yararlanabilecek.
Seyahat edecek vatandaşın, vizesi varsa ve COVID-19 geçirdiği için aşı olamadıysa pozitif PCR test sonucundan belli bir süre geçtikten sonra, aşı sertifikası gibi aynı imkandan yararlanabilecek. Macaristan’la yapılan anlaşma bunu kapsıyor.
Türkiye AB uygunluk sürecinde bu belgeyi ilerleyen zamanda ita etmeye başlayacak.
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AŞI OLDUKTAN SONRA COVID-19 OLANLAR
İlk doz aşı olduktan sonra COVID-19 geçirenlerin, hastalığı geçirdiğine dair antijen testi ve negatif PCR testi sunması yeterli oluyor.
İki doz aşılarını da olup, COVID-19 geçirenlerin ise, aşı pasaportunu beyan etmeleri yeterli olacak.
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ALMANYA’YA SEYAHAT EDECEKLER NE YAPMALI?
Almanya 6 Haziran itibarıyla Türkiye’yi “Yüksek İnsidan Bölgesi”nden çıkardı yani karantina/izolasyon koşulunu kaldırdı.
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6 yaş ve üstü her kişinin ülkeye girişten önceki 48 saat içinde yapılmış antijen testi ya da 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarından herhangi birini veya aşılarının tamamlandığına dair aşı pasaportunu Türkiye’den çıkışta ve Almanya’ya girişte ibraz etmeleri gerekiyor.
Vize başvuruları için gidiş amacına göre randevunun alınması gerekiyor. Turistik başvuru henüz kabul edilmiyor ama ticari, aile ziyareti, özel durumlar gibi başvurular açık.
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Dijital Aşı Sertifikası ne demek? Aşı Pasaportu ile aynı şey mi?
Tam adı ‘AB CovId-19 Dijital Aşı Sertifikası’dır. Sertifika fikri ilk olarak ‘aşı pasaportu’ adı altında gündeme geldi. Ancak ‘pasaport’ tanımlaması kullanıcıların veri güvenliğinin tehlikeye atılması ve toplumda var olan eşitsizlikler ile ayrımcılığın daha da derinleşmesi riski nedeniyle yasal/etik yönden hayli eleştirilince değiştirildi/yumuşatıldı; ‘Dijital Aşı Sertifikası’na dönüştü. Yani aslında ikisi de aynı.
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Dijital Aşı Sertifikası ne işe yarayacak?
AB vatandaşları, 1 Temmuz’dan itibaren, kâğıda basılı ya da dijital ortamda oluşturulan ‘QR kodu’ ile birlik üyesi ülkeler arasında, hiçbir kısıtlama olmadan, seyahat edebilecek. 12 ay geçerli olacak.
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Hangi ülkelerde geçerli?
AB ülkeleri yanı sıra İzlanda, İsviçre, Lihtenştayn ve Norveç’te de geçerli olacak ve ücretsiz verilecek. Sertifika, İngilizce ve verilen ülkenin dilinde düzenlenecek.
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Türk vatandaşları Dijital Aşı Sertifikası alabilecek mi? İş ya da turistik amaçlı yurtdışına seyahat edebilecek mi?
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu üçüncü ülkelerden AB’ye gidecek olanlar; geçerli vizeleri bulunması, en erken 14 gün önce son doz aşısını da yaptırmış olmaları, seyahatten en fazla 72 saat önce alınmış negatif PCR testi göstermeleri veya son 6 ayda COVID-19 geçirdiğini kanıtlamaları durumunda seyahat kısıtlamalarından muaf tutulacak.
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AŞI KARTIMI NASIL ALIRIM?
2 doz aşınızı olduysanız, Sağlık Bakanlığı HES uygulaması ya da e-Nabız uygulamaları üzerinden aşı kimliği yaratabilir, yurtdışı seyahatlerinde kullanabilirsiniz.