Son dakika haberi: Vahşet saniye saniye kaydedildi... İsrail'den Gazze'ye bir gecede 1000 bomba!

İsrail ordusunun bir diğer sözcüsü Avichay Adraee ise Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, askerlerin Gazze Şeridi'ne girip girmediğini teyit edemeyeceğini belirterek, "Sadece Gazze Şeridi’ne havadan ve karadan bir saldırı başlatıldığını söyleyebilirim" dedi.