MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Vahşet saniye saniye kaydedildi... İsrail'den Gazze'ye bir gecede 1000 bomba!
GeriDünya Son dakika haberi: Vahşet saniye saniye kaydedildi... İsrail'den Gazze'ye bir gecede 1000 bomba!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER Fotoğraflar: Reuters, AFP, AP, AA
Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 - 12:42 | 

Son dakika haberi: Vahşet saniye saniye kaydedildi... İsrail'den Gazze'ye bir gecede 1000 bomba!

İsrail gelen tepkilere rağmen saldırılarına devam ediyor. Gelen son bilgilere göre, Saldırılar nedeniyle sivil can kaybı 119'a çıktı. İsrail'in Gazze'ye bir gecede 1000 bomba attığı ortaya çıktı. İsrail F-16'sının hedef aldığı 14 katlı binanın yıkıldığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları dünyanın dört bir yanından gelen tepkilere rağmen hız kesmeden devam ediyor.

2

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, İsrail güçleri (IDF) Gazze'ye bir gecede bin bomba attı. Bu israil'İn en yoğun saldırısı olarak kayıtlara geçti.

3

İsrail Saldırılarının üçüncü gününde IDF'nin Gazze'de havadan bombaladığı binanın yıkıldığı anları gözler önüne seren görüntüler ortaya çıktı.

4VURULMA ANI KAMERADA

VURULMA ANI KAMERADA

New York Post'un Middle East Eye muhabirine dayandırdığı haberine göre, İsrail F-16'sı al-Rimal mahallesindeki 14 katlı binaya dokuz füze ateşledi.

5

Çeşitli medya kuruluşlarının yanı sıra mağazalar ve dairelerin bulunduğu binanın daha önce İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırı sırasında da bir füzeyle vurulduğu belirtildi.

6İSRAİLDEN SAVUNMA: ASKERİ AMAÇLA KULLANILIYORDU

İSRAİL'DEN SAVUNMA: ASKERİ AMAÇLA KULLANILIYORDU

İsrailli yetkililer ise Hamas'ın El Şaruk Kulesi'ni ve IDF'nin vurduğu diğer binaları askeri amaçlarla kullandığını iddia etti.

7UYDU GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

UYDU GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Öte yandan Maxar Technologies isimli şirket Gazze'nin uydulardan çekilen görüntülerini yayınladı. Uydu fotoğraflarında yıkımın ve saldırının boyutları tüm çıplaklığı ile yer aldı.

8İSRAİL ASKERLERİ BATI ŞERİADA BİR FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İSRAİL ASKERLERİ BATI ŞERİA'DA BİR FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınlarında araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü ettiği bildirildi.

9HAMASTAN FLAŞ ÇAĞRI

HAMAS'TAN FLAŞ ÇAĞRI

Hamas lideri İsmail Haniyeh, işgal altındaki topraklardaki ve İsrail'deki Filistin vatandaşlarını Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan Cuma günü dışarı çıkıp gösteri yapmaya çağırdı.

10

Haniyeh, Gazze'nin 2014'e benzer başka bir İsrail kara istilası olasılığıyla karşı karşıya kalması nedeniyle çağrıyı Cuma günü yaptı.

11

İsrail, Cuma sabahı itibariyle, Gazze yakınlarındaki sınırına çok sayıda asker, tank ve topçu yerleştirdi.

12TERCÜME HATASI OLDU İDDİASI

TERCÜME HATASI OLDU İDDİASI

Sabaha karşı 02.40 sıralarında İsrail ordusu ilk açıklamasının aksine Gazze'ye yönelik kara harekâtına girişilmediğini duyurdu.

13

AFP'nin aktardığı habere göre; İsrail ordusu önceki mesajına açıklık getirdi ve hatanın "iç iletişim" sorunundan kaynaklandığını duyurdu.

14

İsrail ordusunun bir diğer sözcüsü Avichay Adraee ise Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, askerlerin Gazze Şeridi'ne girip girmediğini teyit edemeyeceğini belirterek, "Sadece Gazze Şeridi’ne havadan ve karadan bir saldırı başlatıldığını söyleyebilirim" dedi.

15

Adraee, daha önce Conricust'un yaptığı açıklamalar ile ilgili "tercüme hatası" olduğunu ileri sürdü.

16GERİLİM NASIL BAŞLADI

GERİLİM NASIL BAŞLADI?

Kudüs'te Müslümanlar için kutsal olan Ramazan ayında, Nisan sonunda başlayan gerilim "Kudüs Günü" yaklaşırken daha da tırmandı.

17

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle saldırdı.

18

Bu saldırı sonucu 200'ü aşkın kişi yaralanmıştı.

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi