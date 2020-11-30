Son dakika haberi: Uzmanlardan dikkat çeken uyarılar.. Bıçak kemiğe dayandı.. 21 gün önerisi..

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Sema Turan, koronavirüsün akciğerde yarattığı tahribata dikkat çekerek, "Virüsün şiddeti devam ediyor. Yarattığı akciğer hasarı inanılmaz. Bir yoğun bakım hekimi olarak söyleyebilirim ki gördüğümüz akciğer filmleri ve tomografileri olayın şiddetinin oldukça fazla olduğunu ve bu hasta gruplarının da zannedildiği gibi çok ileri yaş olmadığını; yaşamı içerisinde aktif yaşamını devam ettiren bireylerin de çok ağır klinik tablolarla bize başvurduğunu söylemek zorundayım. Hastanın akciğer tomografileri ve filmlerini gördüğünüz zaman 'Bu hastalar acaba nasıl nefes alabiliyor?' diyebileceğiniz görüntüler. Bizim halkımızdan tek beklentimiz kurallara uysunlar ve yoğun bakıma ihtiyaç duyulmasın; yoğun bakım ortamı gerçekten zor bir ortam, hastalar için de çok sıkıntılı bir yer. Kendilerinin buna ihtiyaç duymamaları için kısıtlamalara uyulmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.