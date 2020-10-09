Son dakika haberi: Uzmanlardan çok tartışılacak koronavirüs çağrısı: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün!

KORKUNÇ! Bildiriye Twitter'dan tepki gösteren Yale Üniversitesi salgın hastalıklar uzmanı Gregg Gonsalves ise, virüsü kontrol altında tutmak için kısıtlamaların ve diğer önlemlerin gerekli olduğunu, nüfusun yarısının başka hastalıkları bulunduğunu, bu yüzden sürü bağışıklığı stratejisinin "sürüdeki hasta ve engellilerin itlafı" anlamına geleceğini ve "korkunç" olduğunu belirtiyor.