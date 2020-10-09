Son dakika haberi: Uzmanlardan çok tartışılacak koronavirüs çağrısı: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün!
Koronavirüs salgını tüm şiddetiyle yalanmaya devam ediyor. Avrupa başta olmak üzere birçok ülke ikinci dalganın etkisine girerken ülkeler yeni kısıtlama tedbirlerini hayata geçiriyor. Uzmanlardan ise koronavirüs salgınıyla ilgili çok tartışılacak yeni bir öneri geldi.
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Koronavirüs etkisini azaltmadan tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 36 milyon 401 bini geçti.
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Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 60 bin 567 kişi yaşamını yitirdi.
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Uzmanlar bir yandan salgının yayılmasını önlemek bir yandan da hastalanan insanları iyileştirmek için canla başla çalışmaya devam ediyor.
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Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre aşı 2021 yılının ortalarında yaygın olarak dağıtılmaya başlanacak.
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Öte yandan bir grup uzmandan çok tartışmalı bir koronavirüs açıklaması geldi.
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Kısıtlamalara karşı olan uzmanlar, risk gruplarının korumaya alınmasını, genç ve sağlıklıların normal yaşama dönmesini öneriyor
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ÇOK TARTIŞILACAK ÇAĞRI
Dünyanın farklı ülkelerinden 6 bine yakın bilim insanı ve sağlık uzmanı, hükümetlere koronavirüs stratejilerini değiştirme çağrısında bulunarak, toplumun zayıf kesimlerinin koruma altına alınması, genç ve sağlıklı kişilerin ise normal yaşamlarına dönmesine izin verilmesini istedi.
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Covid-19'a karşı uygulanan kısıtlama politikalarıyla ilgili "büyük endişe duyduklarını" ifade eden araştırmacılar, kısıtlamaların toplum üzerinde ve bireylerin fiziksel ve ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekiyor.
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Bu uzmanlar salgında zayıfların ve kırılgan kesimlerin koruma altına alınması, sağlıklı insanların ise günlük yaşamlarını sürdürmesi çağrısı yapıyor.
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BİNLERCE KİŞİ İMZALADI
Üç araştırmacının kaleme aldığı ancak daha sonra binlerce kişi tarafından imzalanan bildiri 'Great Barrington Deklarasyonu' adıyla anılıyor
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bildiride, düşük risk gruplarında koronavirüsün yayılması ve böylece nüfusun önemli bir kesiminin virüse karşı bağışıklık kazanmasıyla salgının dindirilmesi öneriliyor.
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BİRÇOK UZMAN KARŞI ÇIKTI
Ancak diğer birçok uzman da bu önerilere önemli gerekçelerle karşı çıkıyor.
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Bu gerekçelerden ilki salgına karşı daha hedef gözeten bir yaklaşım, kırılgan kişilerin korunmasını daha da zorlaştırabilir olması.
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Koronavirüsün yol açtığı uzun dönemli komplikasyonlar, başkalarının da risk altında olduğunu gösteriyor olması da bu çağrıya karşı çıkılmasının diğer gerekçesi olarak dikkat çekiyor.
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Leeds Üniversitesi'nden Doç. Dr. Stephen Griffin, bildiriyi "iyi niyetli" bulmakla birlikte, etik ve lojistik sorunların yanı sıra bilimsel hatalar içerdiğini ve kırılgan olarak adlandırılan kişilerin birçok kesimi kapsadığını ve "eşit muamele görmeyi" hak ettiklerini söylüyor.
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Harvard Üniversitesi'nde epidemiyoloji (salgın hastalıklar) profesörü William Hanage, bildirinin kitlesel kısıtlamalara karşı olduğunu, fakat kimsenin bunu önermediğini belirterek, "Salgının dolaylı zararlarına işaret ediyorlar, ama buna doğrudan zararlarının artırılması yoluyla çözüm öneriyorlar" diyor.
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UZUN COVİD ETKİSİ
Hanage ayrıca, gençler ve sağlıklı kişiler arasında virüsün kontrolsüz bir şekilde yayılmasına göz yummanın, gençleri etkileyen ve "uzun Covid" olarak adlandırılan uzun dönemli sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
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"Uzun covid" koronavirüs hastalarının iyileştikten sonra da koronavirüten kaynaklanan sağlık şikayetlerinin uzun süre devam etmesi olarak adlandırılıyor.
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KORKUNÇ!
Bildiriye Twitter'dan tepki gösteren Yale Üniversitesi salgın hastalıklar uzmanı Gregg Gonsalves ise, virüsü kontrol altında tutmak için kısıtlamaların ve diğer önlemlerin gerekli olduğunu, nüfusun yarısının başka hastalıkları bulunduğunu, bu yüzden sürü bağışıklığı stratejisinin "sürüdeki hasta ve engellilerin itlafı" anlamına geleceğini ve "korkunç" olduğunu belirtiyor.
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GREAT BARRINGTON BİLDİRİSİ NEDİR?
ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bölgenin ismini alan bildiri, burada üç bilim insanının imzasıyla başlayıp, dünyanın farklı bölgelerinden 6000'e yakın bilim insanı ve sağlık uzmanının yanı sıra 50 bin kişinin imzasını aldı.
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İlk imzacılar, Oxford Üniversitesi'nden Sunetra Gupta, Stanford Üniversitesi'nden Jay Bhattacharya ve Harvard Üniversitesi'nden Martin Kulldorff.
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Bildiride, aşı bulununcaya dek uygulanacak kısıtlama politikalarının toplumda "tamir edilemez hasara" yol açacağı ve kısıtlı imkanlara sahip olanların bundan daha fazla etkileneceği belirtiliyor.
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Bildiride, kısıtlamalar nedeniyle çocuklarda aşılama oranlarının düşmesine, kalp ve kanser hastalarının bakımı ve tedavisinin zarar gördüğüne dikkat çekiliyor.
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Yaşlılar ve hastalık sahibi kişilerde koronavirüs riskinin bin kat daha fazla olduğu, çocuklar açısından ise gribin Covid-19'dan daha riskli olduğu ifade ediliyor.
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Bildiride, okulların ve üniversitelerin örgün eğitim için açılması, spor ve kültürel aktivitelerin başlamasına izin verilmesi, restoranların açılması da öneriliyor.