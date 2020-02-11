Son dakika haberi: Uydu görüntüsü gözler önüne serdi! Çin şehri Wuhan'ın üzerine ceset bulutu çöktü

YAKILAN CESETLER ŞEHİRLERİN ÜSTÜNDE GAZ BULUTU OLUŞTURDU Çin Ulusal Sağlık Komisyonu virüs nedeniyle ölenlerin sayısını bin 16 olarak açıkladı. Peki bu virüsten hiç kurtulan olmuyor mu? Çinli yetkililer bugüne kadar Çin anakarasında 4 bin hastanın iyileştiğini ve hastanelerden taburcu edildiğini duyurdu.