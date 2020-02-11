Son dakika haberi: Uydu görüntüsü gözler önüne serdi! Çin şehri Wuhan'ın üzerine ceset bulutu çöktü
Gelen son dakika bilgisine göre, yeni ortaya çıkan uydu görüntüleri coronavirüsünün sıfır noktası Wuhan'ın üzerindeki gazların gerçekte ne anlama geldiğini gözler önüne seriyor
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Coronavirüsünde kritik eşik açıldı. Çin anakarasında 2 bin 478 yeni vaka ile birlikte enfekte hasta sayısı 42 bin 638'e yükseldi. Dünya genelinde bu sayı 43 bin 90... İşte tüm detaylarıyla virüsle ilgili yaşanan son gelişmeler...
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YAKILAN CESETLER ŞEHİRLERİN ÜSTÜNDE GAZ BULUTU OLUŞTURDU
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu virüs nedeniyle ölenlerin sayısını bin 16 olarak açıkladı. Peki bu virüsten hiç kurtulan olmuyor mu? Çinli yetkililer bugüne kadar Çin anakarasında 4 bin hastanın iyileştiğini ve hastanelerden taburcu edildiğini duyurdu.
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Çin'de virüs nedeniyle ölenlerin yakıldığı kremataryumlardan gökyüzüne yükselen kükürt dioksit gazı uydu görüntülerinde ilk kez ortaya çıktı.
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Kükürt dioksit gazının en yaygın oluştuğu yerler Çin'de virüse en çok kayıp verilen şehirleri de gözler önüne seriyor.
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YETKİLİLER 'CESETLER HEMEN YAKILMALI' DEMİŞTİ
Çinli otoriteler coronavirüsü nedeniyle ölenlerin cesetlerinin "en hızlı şekilde" yakılması gerektiğini vurgulamıştı.
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Salgının sıfır noktası olan 11 milyon kişinin kilitli olduğu Wuhan şehrinin üzerinde alışılmadık derecede yüksek SO2 (kükürt dioksit gazı) seviyelerini gösteren uydu görüntüleri ortaya çıktı.
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WUHAN'DA ALARM SEVİYESİNE ÇIKTI
Haritaya göre, Wuhan şehri üzerindeki kükürt dioksit gazı alarm verici seviyed, Çin'de başka hiçbir şehirde S02 gazının bu seviyeye çıkmadığı görülüyor.
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Veriler, S02 gazı seviyesinin hafta sonu boyunca metreküp başına 1.350 mikrogram olduğunu gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, 500 ug/m küplük bir doz 10 dakikadan fazla aşılmamalı.
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Uydu görüntüleri karantina altındaki Chongqing şehrinde de verilerin alarm seviyesine geldiğini gösteriyor.
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Bununla birlikte, yüksek seviyelerde kükürt dioksit ve koronavirüs arasında doğrudan bir bağlantı olup olmadığı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
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Kükürt dioksit gazının astım ve akciğer iltihabına neden olduğu biliniyor. Virüs nedeniyle global çapta 910 kişi yaşamını yitirdi.
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Çin, yeni virüs vakalarında artış olduğunu açıklıyor ancak, hastalığın kontrolünün şehirlerin karantina altına alınması ile sağlanabileceğine dair iyimserliğin hala canlı tutulduğunu ifade ediyor.
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Hong Kong ve Filipinler'de iki ölüm de dahil olmak üzere, Çin anakarasının dışında 440'tan fazla vaka olduğu açıklandı.
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İngiltere coronavirüsü ile ilgili 'halk sağlığına yakın ve ciddi tehdit' tanımlaması yaparak karantina yerleri belirleyen ilk Avrupa ülkesi oldu.
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ÇİN ÜST DÜZEY YETKİLİLERİ GÖREVDEN ALDI
Ölüm sayısı bini aşınca Pekin hükümeti, üst düzey yetkilileri virüs salgını ile başa çıkma konusunda yetersiz kaldıkları açıklamasıyla görevden almaya başladı.
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Görevden alınanların arasında Hubei Sağlık Komisyonu parti sekreteri ve komisyon başkanı da yer alıyor. İkili hastalıkla ilgili en yetkili isimler arasındaydı...
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Pazartesi günü, yalnızca Hubei eyaletinde 103 kişi yaşamını yitirdi. Ve virüs günlük rekorunu kırmış oldu. Hubei konumu bakımında Wuhan'na en yakın eylaetler arasında yer alıyor. Hubei Wuhan'ın ardından karantinaya alınan ikinci şehir olmuştu.
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Devlet televizyonuna göre, salgın sırasında Hubei ve diğer eyaletlerde yüzlerce görevden alınma, soruşturma ve uyarılar yapıldı. Görevlerinden alınmanın yanı sıra, yetkililer iktidardaki Komünist Partisi tarafından da cezalandırılabiliyor.
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İNGİLTERE'DE BİR DOKTOR ENFEKTE OLDU, HASTANE KAPATILDI
İngiltere'de deyim yerindeyse coronavirüsü kaosu yaşanıyor. Geçen hafta Brighton şehrinde bir iş adamana virüs teşhisi konmuştu.
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Singapur'da katıldığı bir toplantıda enfekte olduğu düşünülen iş adamı ile temasa geçen biri doktor olmak üzere 3'ü erkek biri kadın olmak üzere 4 kişi daha virüs nedeniyle karantina altına alındığı bildirildi.
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Ülkede virüs nedeniyle enfekte olanların sayısı böylelikle 8'e yükselmiş oldu.