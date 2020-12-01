Son dakika haberi: Ünlü şarkıcının acı günü... Merve Özbey'in babası hayatını kaybetti

MERVE ÖZBEY KİMDİR? Aslen Erzurumlu olan Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.



İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Özbey'i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu. İlk olarak Ebru Gündeş’in vokalliğini üstlenen Merve Özbey ardından da Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı.



Demet Akalın'ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay'la tanıştı. Kınay, proje albüm yapacağını söyledi ve Özbey'e demo kaydı yaptı. 2012 yılında Kınay'ın çıkardığı Proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik etti. Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Özbey'in ilk kez duyulmasını sağladı. 2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü olan Proje 2'de "Helal Ettim" şarkısını seslendirdi. Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verildi.