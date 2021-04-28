Son dakika haberi: Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek? YÖK'ten tavsiye kararı... Sınavlar iptal olacak mı? İşte detaylar..
Üniversiteler uzaktan eğitim kararı öğrencilerin gündemine geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere uzaktan eğitime geçilmesi yönünde tavsiye kararında bulundu. Üniversitelerde yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs'tan sonrasına ertelenmesi bildirildi. Son açıklamanın ardından gözler Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek? sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, YÖK'ün tavsiye kararı ile ilgili bilgiler.
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde üniversitelere uzaktan eğitime geçilmesi tavsiyesinde bulundu.
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YÖK'ten rektörlüklere gönderilen yazıda, 26 Nisan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında yarın saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar devam edecek tam kapanma kararının alındığı hatırlatıldı.
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ÜNİVERSİTE SINAVLARI İPTAL OLACAK MI?
Yazıda, bu karar doğrultusunda bütün yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi, yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrim içi gerçekleştirilmesi tavsiye edildi.
Ayrıca yazıda, bu süre zarfında özellikle uygulamalı eğitim faaliyetleriyle ilgili oluşabilecek eksikliklerin yükseköğretim kurumlarının imkanları doğrultusunda, gerekirse hafta sonları da değerlendirilerek bilahare telafi edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi istendi.