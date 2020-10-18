Son dakika haberi: Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüz açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim için son gelişmeler

Milyonlarca öğrenciyi doğrudan ilgilendiren üniversiteler ne zaman açılacak sorusu, son gelişmelerle araştırılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın bu konudaki açıklamalarını takip eden milyonlarca kişi, konuyla ilgili alınacak kararları yakından takip ediyor. 1 Ekim itibariyle hibrit eğitim kararı alan pek çok üniversite, yüz yüze eğitim kararı alınması halinde tam kapasite açılışa yönelik hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim için alınan son kararlar ne yönde? İşte, o bilgiler



Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı ya da açılacak mı sorusu, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. Son günlerde gündemde yer alan bu konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.' ifadelerini kullanmıştı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, o hususta önemli detaylar