Son dakika haberi: Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüz açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim için son gelişmeler
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde online eğitim devam ederken, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, 3 haftalık sürecin sonucuna göre değerlendirme yapılacağını bildirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ise üniversitelerin durumuyla ilgili yeni açıklama yapıldı. Erdoğan "Yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi. İşte, Üniversitelerde yüz yüze eğitim için son dakika gelişmeler ve yapılan açıklamaların detayları.
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Milyonlarca öğrenciyi doğrudan ilgilendiren üniversiteler ne zaman açılacak sorusu, son gelişmelerle araştırılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın bu konudaki açıklamalarını takip eden milyonlarca kişi, konuyla ilgili alınacak kararları yakından takip ediyor. 1 Ekim itibariyle hibrit eğitim kararı alan pek çok üniversite, yüz yüze eğitim kararı alınması halinde tam kapasite açılışa yönelik hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim için alınan son kararlar ne yönde? İşte, o bilgiler
Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı ya da açılacak mı sorusu, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. Son günlerde gündemde yer alan bu konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.' ifadelerini kullanmıştı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, o hususta önemli detaylar
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ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu.
Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
"Yeni bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum: YÖK-Anadolu projesi." diyen Erdoğan, "Bu çalışma Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksikliklerin hızlıca giderilmesini hedefliyor." diye konuştu..
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SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti;
Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak.
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.’ demişti.
Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin “uzaktan eğitim” yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.
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Son yaşanan gelişmelerin ardından, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih netleşmedi. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.