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Hürriyet
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Eğitim
Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 18:21 | 

Son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca'nın açıklamaları

Üniversiteler açılacak mı? 12 Ekim Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçilirken, milyonlarca üniversite öğrencisinin gözü son dakika açıklamalara çevrildi. Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararıyla geçtiğimiz haftalarda bazı üniversitelerde uzaktan eğitim kararı verilmişti. Bilim Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin üniversiteler ne zaman açılacak şeklindeki sorusuna yanıt veren Sağlık Bakanı Koca, değerlendirmelerin ilerleyen haftalarda yapılacağını söyledi. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da üniversitelerle ilgili son dakika açıklama geldi. İşte, Bakan Koca'nın üniversitelerle ilgili açıklamaları...

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Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili gelişmeler son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. 2020 2021 eğitim öğretim yılı üniversitelerin açılacağı tarih için YÖK 1 Ekim tarihini işaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, üniversitelerde yüz yüze eğitimin kısa sürede başlanmasının hedeflendiğini duyurdu. Bazı üniversitelerde online eğitim devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama geldi. Bakan Koca, "Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak." dedi. İşte, detaylar.

2CUMHURBAŞKANI ERDOĞANDAN AÇIKLAMA
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu.

Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. "Yeni bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum: YÖK-Anadolu projesi." diyen Erdoğan, "Bu çalışma Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksikliklerin hızlıca giderilmesini hedefliyor." diye konuştu..

3ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, bir gazetecinin üniversiteler ne zaman açılacak sorusuyla ilgili şunları söyledi;

Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak.

4YÖK 1 EKİMİ İŞARET ETMİŞTİ
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YÖK 1 EKİM'İ İŞARET ETMİŞTİ

YÖK Başkanı Yekta Saraç, ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.’ demişti. Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldık Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin “uzaktan eğitim” yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.

5BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA
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BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA

Üniversitelerin açılmasının önemli olduğunu ancak bu konunun salgının seyrine göre şekilleneceğini belirten Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda uygulamalı dersler vermiş bir eğitim görevlisi olarak yüz yüze eğitimin özellikle bizim sağlık bilimlerinde olduğu gibi usta çırak ilişkisine dayalı bölümlerde son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu'na gönderdiği tavsiye kararda 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için, özellikle de güz dönemi için eğitimin uzaktan yürütülmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Ayrıca uygulamalı eğitimlerin de mümkün olduğunca ertelenmesi, ertelenemeyen durumlarda da gerekli kişisel koruyucu önlemlerin alınması neticesinde eğitimlerin başlaması tavsiye edilmişti. Bu doğrultuda üniversiteler de kendi yetkili kurullarında eğitim modellerini nasıl sürdüreceklerine dair kararlar almıştı. Dün de Yüksek Öğretim Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte üniversitelerin kampüslerinde ve yerleşkelerinde enfeksiyonun kontrolünün nasıl olması gerektiğine dair Bilim Kurulu'nun da desteği ile önemli bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuzda üniversitelerin açılması durumunda kampüs ve yerleşkelerde alınması gereken önlemler detaylı olarak yer almaktadır" şeklinde konuştu.

Sonbahar ve kış aylarının yaklaştığını ve bu aylarda sadece Covid-19 enfeksiyonunun yer almayacağını hatırlatan Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Üniversitelerde eğitimin başlayıp başlamayacağını önümüzdeki süreçte vaka artış hızı belirleyecek. Günlük yeni tanı konan hasta sayısı, ağır hasta sayısı gibi kriterler göz önünde bulundurulacaktır. Önümüz son bahar ve kış ayları, bu aylarda sadece Covid-19 değil diğer solunum yolu enfeksiyonlarının da neden olduğu hastalıkların da artış eğiliminde olduğunu biliyoruz. İnsanlar kış aylarında daha fazla kapalı ortamda vakit geçiriyor ve bu ister istemez insanlar arasında azalmasına sebep oluyor. Önümüzdeki aylardaki vaka artış hızını mutlaka üniversitelerin açılması kararından önce görmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Üniversiteleri açılması için gerekli olan en önemli şeyin vaka artış hızı olduğuna değinen Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, "Şu anda ilkokullar açıldı. Önümüzdeki haftadan sonra hazırlık ve 1'inci sınıflara 2, 3, 4 ve 8 ile 12'nci sınıflar da ilave olacak. Bu okulların açılmasının vaka sayılarında ne denli etkili olacağını önümüzdeki haftalar gösterecek bize. Tabi ki olması gereken ya da hedefimiz, yüz yüze eğitimin eskiden olduğu gibi sürdürülmesidir. Bunun yeri ve önemi tartışılmazdır. Ama vaka sayılarında bir artış olması durumu da bunun önüne geçebilecek önlemlerden biri olarak düşünülebilir. Burada üniversiteler açılsa bile öncelik yine uygulamalı bölümlerin öncelikli olması gibi düşünülebilir. Sonrasında üniversiteye yeni başlayan öğrenciler düşünülebilir. Çünkü üniversiteyi yeni kazanan gençlerimizin üniversitesi, hocaları, kampüsü ve yeni bir şehre taşınıyorsa yaşayacakları şehirle tanışması için bu önemli bir süreç. Ama yine de tedbirlere mutlaka uyulması gerekiyor. Burada da seyreltilmiş ve kademeli bir açılış üniversitelerin kendi alacakları karar doğrultusunda olabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de oldukça fazla üniversite öğrencisi olduğunu, bu durumun sevindirici olmasının yanı sıra her öğrenci, kendi şehrinde okumadığı için salgın konusunda da risk oluşturabileceğini belirten Kayıpmaz, üniversitelerin açılmasının beraberinde bazı riskleri de getirebileceğine değindi. Kayıpmaz, "Bu risklere baktığımızda birincisi şehirler arası hareketliliğin artacağı kesin. Çünkü sayısı milyonlara varan öğrencilerimiz var ve herkes kendi yaşadığı şehirde okumuyor. Mecburen de yaşadığı şehirden başka bir şehre eğitim için gitmesi gerekebiliyor öğrencilerin. Bundan dolayı da şehirler arası bir hareketliliğin olacağı kesin. İkincisi şehir içi ulaşımda da öğrencilerin barındıkları evlerden, yurtlardan, pansiyonlardan kampüslere gidişlerde şehir içi ulaşımda da bir artış olacağı kesin. Bunun yanı sıra üniversite öğrencilerinin hepsinin bireysel konaklayacağı evleri yok. Dolayısıyla ev arkadaşları ile kalıyorlar, yurtlarda konaklıyorlar, doğal olarak da bu barınma ortamlarında öğrencilerin fiziki mesafeye dikkat edip etmeme durumunu risk olarak düşünebiliriz. Bunun yanında ortak yemek yenen yemekhane gibi yerler eğer dikkat edilmezse risk içerebilir" açıklamasını yaptı.

7HANGİ ÜNİVERSİTELER ONLİNE EĞİTİME GEÇTİ
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HANGİ ÜNİVERSİTELER ONLİNE EĞİTİME GEÇTİ?

Marmara Üniversitesinde de 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerini uzaktan (çevrimiçi) gerçekleştirilecek.

Güz döneminde öğretime uzaktan devam edeceğini açıklayan üniversiteler arasına Akdeniz, Trakya ve Balıkesir üniversiteleri de katıldı.

Munzur Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi bir açıklama yaparak güz yarıyılını uzaktan eğitimle yürüteceğini bildirdi.

Konya'da Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi ortaklaşa olarak 2020-2021 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılının uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilmesi yönünde karar aldı.

Üniversitelerin resmi internet sitelerinden diğer kurumlarla ilgili açıklamaları takip edebilirsiniz.

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 2020-2021 akademik yılı güz döneminin 5 Ekim'de başlayacağı belirtilerek, hastalık tehdidinin devam etmesi nedeniyle uzaktan eğitim yöntemi uygulanacağı kaydedildi. Açıklamada, kararda, Sağlık Bakanlığının görüşleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın tavsiye kararları ve "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" ile Nevşehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarının dikkate alındığı aktarıldı.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitedeki tüm akademik birimlerin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki ders, uygulama ve sınav faaliyetlerinin dijital imkanlarla ve uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

EGE ÜNİVERSİTESİ

Ege Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, senatonun tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile fen bilimleri enstitüsü tohumluk bilimi ve teknolojisi anabilim dalı erasmus mendus plant breeding (Bitki Islahı) ortak diploma programı hariç olmak üzere eğitimin 26 Ekim'de başlamasına karar verdiği belirtildi. 2020-2021 güz yarı yılında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde tüm teorik derslerin uzaktan öğretim yoluyla, akademik birimlerin ilan edeceği program ve ders saatleri çerçevesinde Ege Üniversitesi’nin ‘Egeders’ başta olmak üzere çevrimiçi eğitim-öğretim altyapısı kullanılarak yapılacağının ifade edildiği açıklamada, şunlara yer verildi:

"Buna ilaveten Yükseköğretim Kurulunun 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi'nde tanımladığı şekilde uzaktan öğretim uygulamalarında (asenkron) etkinlik ve paylaşımlardan da yararlanılmasına, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi hariç olmak üzere 2020-2021 güz döneminde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde tüm staj, laboratuvar ve uygulama derslerinin uzaktan öğretim yoluyla yapılması ancak bu yöntemle yapılması mümkün olmayan staj, laboratuvar ve uygulama derslerinin bahar döneminde yapılacak şekilde planlanmasına karar verildi. Tıp, sağlık bilimleri, diş hekimliği ve hemşirelik fakültelerinde uygulamalı eğitimlerin nasıl yapılacağı ilgili fakülte kurullarınca belirlenecek.”

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TRAKYA ÜNİVERSİTESİTrakya Üniversitesi’nin (TÜ) 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında uygulanacak eğitim modeli belli oldu. Üniversite senatosunda Kovid-19 küresel salgın sürecinin ilerleyişi ve bunun 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılı faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkileri görüşüldü. Toplantıda yeni akademik yılın güz döneminde büyük oranda uzaktan eğitim modeli uygulanmasına karar verildi.

Karara göre, tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri (hemşirelik bölümleri) fakülteleri ile Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulunda (hemşirelik bölümü) hibrit (karma) eğitim modeli uygulanacak. Diğer fakültelerin tamamında ise güz döneminde uzaktan eğitim modeli ile eğitim yapılacak. Senato yüksek lisans ve doktora programlarında uygulanacak eğitim modeli kararını ise enstitülere bıraktı.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörlüğünce 2020-2021 akademik yılı güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alındı. KLÜ'den yapılan açıklamada, üniversite senatosunda Kovid-19 küresel salgın sürecinin ilerleyişi ve bunun 2020-2021 akademik yılı güz faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkilerinin görüşüldüğü belirtildi. Görüşmede, güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alındığı aktarılan açıklamada, şu açıklamalara yer verildi:

"Üniversitemizin 110 sayılı Senato Toplantısı'nda aldığı karar gereğince üniversitemizin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle çevrimiçi online yapılacaktır."

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BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Üniversite rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde artış gösteren vaka sayılarının 2020-2021 eğitim yılı güz dönemi için yüz yüze eğitimi imkansız hale getirdiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Üniversitemize ülkemizin 81 ilinden ve yurt dışından gelecek yaklaşık 18 bin öğrencimizin oluşturacağı etkileşim hem sizin hem de ilimiz için çok da hafife alınamayacak riskler doğuracaktır. Her ne kadar üniversitenizi çok özlemiş de olsanız sizlerin sağlığı bizim birincil unsurumuzdur. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak siz sevgili öğrencilerimizin, ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın ve tüm ulusumuzun sağlık önceliğini dikkate aldığımızda uzaktan eğitim modelinin kaçınılmaz olduğu kanaatine vardığımızı üzülerek ifade ediyoruz. Uzaktan eğitimle ilgili detaylı bilgilendirme üniversitenin web sitesinden yapılacak. Süreçle alakalı tüm soru ve sorunların, iletişim kanallarından üniversite yönetimine iletilebilecek. Hiçbir öğrencimizin sağlığında en ufak bir problem yaşamadan bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz. Bizler, sizler için sürekli olarak çalışmalarımıza devam ederken sizler de hem kendinizin hem de çevrenizdekilerin sağlığı için lütfen kurallara eksiksiz uyun ve tedbirden asla vazgeçmeyin."

MEF ÜNİVERSİTESİMEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, 2020-2021 güz yarıyılında hazırlık dahil tüm dersleri online yapacaklarını duyurdu. Rektör Prof. Dr. Şahin'in açıklamaları şöyle:

"Daha önce sizlere 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında karma bir model ile eğitim-öğretime başlayacağımızı duyurmuştuk. 11 Eylül 2020 günü detaylı ders programlarını bu modele göre ilan edecektik. Ancak, 4 Eylül 2020’de YÖK tarafından tüm üniversitelere Sağlık Bakanlığının üniversiteler için online eğitim önerisi iletildi. MEF Üniversitesi olarak, devletimizin bu önerisi doğrultusunda 2020-2021 güz yarıyılında hazırlık dahil tüm dersleri online yapacağız. Ancak, bazı uygulamalı dersler kapsamında, isteyen öğrencilerimiz, Covid-19 önlemlerini alarak kütüphane, FADA ve laboratuvarlara gelebilir. Hocalarımızla ders dışında online veya yüz yüze birebir veya küçük gruplarla ofis saati kapsamında kampüste birlikte olacak ortamlar yaratılacak. Biliyorum ki online eğitim haberine pek sevinmemiş olanlarınız var. Biz de en azından karma bir modelle sizlere kavuşmayı bekliyorduk. Ancak, ülkemizde artan vaka sayıları nedeniyle devletimiz, özellikle ulusal düzeydeki iller arası hareketliliğin getireceği riskleri de dikkate alıp sizleri ve hepimizi korumak için yükseköğretim kurumlarındaki eğitimin online yürütülmesi yönünde öneride bulundu. Burada YÖK sadece devletin aldığı bu tavsiye kararını bizlere tebliğ etmiştir. Şu anda en önemli konu sizlerin sağlığıdır. Eğitim kısmında biz zaten MEF Üniversitesi olarak online eğitimin öncüsü olmaya devam etmek için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bunların yanında sizlere güzel anılarla dolu bir üniversite hayatı yaşatmak için de çalışıyoruz. Gerek oryantasyonumuz gerekse de aktif sosyal kültürel aktivitelerimiz için planladığımız çalışmaları sizlerle kısa zaman içinde paylaşacağız."

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2020-2021 eğitim öğretim yılının güz döneminde uzaktan eğitim vereceklerini bildirdi. Rektör Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının tüm dünyayı ciddi etkilediğini belirterek, "Türkiye'deki yayılımını ve öldürücülüğünü sürdürmesi karşısında ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyelerine uygun olarak 2020-2021 akademik yılı güz döneminde eğitimin büyük ölçüde uzaktan sürdürülmesinin hepimizin sağlığının korunması bakımından gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. En kısa zamanda yerleşkelerimizde sağlıklı şartlarda eğitimi sürdürmeyi ümit ediyorum" dedi.Uygulamalı eğitimler ertelenecekÜniversitenin internet sitesinde yapılan açıklamada ise 2020-2021 güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesinde, eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunda yüz yüze ve aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılmasına karar verildiği vurgulandı. Uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel ekipmanların kullanımının sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesi önerildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:"Sağlık Bakanlığının yaptığı uyarılar, Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları ve YÖK'ün salgına dair hazırladığı raporların bize salgın dolayısıyla yüz yüze eğitim-öğretim usulünün 2020-2021 yılı güz döneminde öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, personelimiz ve diğer paydaşlarımız için önemli bir risk oluşturduğunu gösteriyor. Bütün bu değerlendirmeler sonucunda 2020-2021 güz döneminde bu aşamada yüz yüze yapılmamasına karar verilen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi salgın sürecine bağlı olarak yeniden değerlendirilecek olup, alınacak kararlar paylaşılacaktır."

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BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Balıkesir Üniversitesinin (BAÜN) 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında uygulanacak eğitim modeli belli oldu. BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, yazılı açıklamasında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK), 13 Ağustos tarihli ‘Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama’ ve ‘Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi’ çerçevesinde, Üniversite Senatosunca 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında verilecek eğitimle ilgili karar alındığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yurtlarla ilgili değerlendirmesini, ilimiz Pandemi Kurulu'nun açıklamalarını, üniversitemiz akademik birimlerinin görüşlerini, öğrencilerimizin şehirlerarası hareketlilikte ve konaklamalarında yaşayabilecekleri riskleri birlikte ve bütünlük içinde inceleyip değerlendirerek ve öğrencilerimizin en güvenli bir şekilde eğitim almalarını esas alarak, ülkemizin, şehrimizin ve öğrencilerimizin pandemi sürecini en az hasarla atlatması için elimizden geleni yapmak gerektiği bilinciyle kararlar almıştır. Buna göre tıp fakültesi, 4, 5, 6’ncı sınıf öğrencileri ile veteriner fakültesi 5’inci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitim görecek. Bunların dışında kalan önlisans, lisans ve lisansüstü bütün birimlerin bütün dersleri Uzaktan Eğitim yoluyla işlenecek.

Alınan kararın başta öğrencilerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor; öğrencilerimize sevgilerimi ve özlemlerimi sunuyorum."

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yayınladığı normalleşme rehberi ve tavsiyeleri doğrultusunda 2020-2021 güz döneminde eğitim ve öğretimi uzaktan eğitimle yürüteceklerini bildirdi. Senato toplantısında uzaktan eğitim konusunun tüm boyutlarıyla ele alındığını belirten Prof. Dr. Durmuş, Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümünde uygulamalı dersler dışında eğitimin büyük ölçüde uzaktan sürdürülmesi kararı aldıklarını söyledi. Durmuş, alınan kararla ilgili şunları söyledi:

"Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının ülke genelindeki yayılımı karşısında YÖK, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, senatomuzda yaptığımız toplantıda yüz yüze eğitimin hepimiz için risk oluşturduğu bu yüzden 2020-2021 akademik yılı güz döneminde eğitimin büyük ölçüde uzaktan sürdürülmesinin hepimizin sağlığının korunması bakımından gerekli olduğu sonucuna varıldı. Temennimiz en kısa sürede bu salgın sürecini atlatıp öğrencilerimizle, akademisyen arkadaşlarımızla, idari personellerimizle yeniden bir araya geliyor.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), rektörlüğünden yapılan açıklamada, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat başkanlığında gerçekleştirilen senato toplantısında Kovid-19) sürecini de kapsayan kararlar alındığı duyuruldu. Güz yarıyılının 5 Ekim'de başlayacağı bildirilen açıklamada, Tıp Fakültesinin 4, 5 ve 6'ncı sınıflarında sadece uygulama derslerinin yüz yüze olacağı belirtildi. Eğitim fakültesi 4'üncü sınıf ‘Öğretmenlik Uygulaması 1’ ve ‘Okul Deneyimi’ derslerinin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının kararı doğrultusunda MEB'e bağlı okullarda yüz yüze gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "İlahiyat Fakültesinin güz yarıyılındaki Arapça Hazırlık Muafiyet Sınavı'nın, Devlet Konservatuvarı 1'inci sınıf çalgı uygulama derslerinin (Ana Çalgı I ve Eşlikli Çalma I) yüz yüze olacak şekilde yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi. Ayrıca açıklamada, lisansüstü programların, ana bilim dallarının görüşleri doğrultusunda uzaktan, yüz yüze veya her ikisinin birlikte uygulanabildiği karma yöntemlerle eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştireceği bilgisi paylaşıldı.

Öğretim elemanları online dersler için üniversiteye gelecek açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Staj uygulamalarının uzaktan online veya ödev şeklinde yapılmasına, uzaktan yapılacak derslerin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının uzaktan online veya ödev şeklinde yapılmasına, uzaktan online yapılacak derslerin tüm materyallerinin ÜBYS'ye yüklenmesine, uzaktan online yapılacak her bir dersin 20 dakika süreyle gerçekleştirilmesine ve derslerin kayıtlarının alınmasına, uzaktan online dersler için derslere devam şartının aranmamasına, uzaktan online ders verecek öğretim elemanlarının (özel durumu olanlar hariç) üniversitemiz içinde bulunan bürolarını ya da derslikleri kullanarak bu dersleri yapmalarına oy birliğiyle karar verildi."

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