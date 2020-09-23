Son dakika haberi: Umre ziyaretleri ne zaman başlıyor? 2020 umre tarihleri açıklandı!
Umre ziyaretlerinin başlayacağı tarih belli oldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle, yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretleri Suudi Arabistan'ın kararına göre yeniden başlatılıyor. Umre ziyaretleri ile ilgili verilen karara göre, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını bildirildi. Umre ziyaretlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, son dakika açıklamanın ardından 2020 umre ziyaret tarihlerine odaklandı. Peki, Umre ziyaretleri ne zaman başlıyor? İşte, ayrıntılar.
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2020 umre ziyaretleri ile ilgili son dakika gelişmeler takip edilmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti ve umre ziyaretleri kapatılmıştı. Suudi Arabistan yetkililerinden yapılan son dakika açıklamada, 2020 umre ziyaretinin 1 Kasım'dan itibaren ise yurt içi ile yurt dışından açılacağı duyuruldu. İşte, umre ziyaretiyle ilgili yapılan açıklamanın tamamı.
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UMRE ZİYATERLERİ AÇILIYOR MU?
Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerinin açılacağını duyurdu.
1 Kasım'dan itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynak, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etti.
İçişleri Bakanlığı kaynağı, Kovid-19 riski bulunmayan ülkelerden kademeli olarak ziyaretçi kabul edileceğini söyledi.
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İLK OLARAK YURT İÇİ ZİYARETLERİ AÇILIYOR
Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre, İçişleri Bakanlığından bir kaynak, 4 Ekim'den itibaren ülke içinden umre yapmak isteyenler için Mescid-i Haram'ın kapasitesinin yüzde 30'unun (günlük 6 bin kişi) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini açıkladı.
Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.
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MART AYINDA DURDURULMUŞTU
Suudi Arabistan, 4 Mart 2020 tarihinde koronavirüs nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurmuştu.
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Yapılan açıklamada, "Sağlık otoritelerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan koruyucu tedbirler kapsamında, umre ya da Mescid-i Nebevi ziyareti için Suudi Arabistan'a girişlerin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.