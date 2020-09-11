Son dakika haberi: Uluslararası krizde son perde! Putin, Vucic'den özür diledi
Dünya geçtiğimiz günlerde görülmemiş bir uluslararası krize sahne olmuştu. Trump’ın konuk ettiği Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’i Beyaz Saray’da daha önce görülmedik biçimde uzak mesafede bir sandalyede oturtmasının ardından Rusya Sözcüsü Zaharova'nın paylaşımı olay yaratmış, adeta sosyal medyanın da etkisiyle durum ülkeler arası büyük krize dönüşmüştü. Yaşananlara noktayı Rusya Devlet Başkanı Putin koydu.
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Dünyanın günlerdir konuştuğu uluslararası 'Temel İçgüdü' krizi en sonunda tatlıya bağlandı. Sırbistan, Rusya ve ABD arasında yaşananlar görülmemiş bir büyüklükte uluslararası kriz doğurdu.
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Rusya’nın Avrupa ve Balkanlar’da bir numaralı müttefiki Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic’in Washington’da ABD Başkanı Donald Trump’ın huzurunda, Kosova lideri Avdullah Hoti ile ticaret anlaşma imzalaması Moskova’da hoşnutsuzlukla karşılanırken, bu gelişme Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova ile Sırbistan lideri arasında atışmaya neden olmuştu.
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in, Trump tarafından uzak mesafede bir sandalyeye oturulmasını Facebook hesabından eleştiren Mariya Zaharova, “Sorguya çekilircesine, kendini üstün gören birinin karşısına oturtulduğunuzda tavsiyem ‘Temel İçgüdü’ filmindeki pozu almanızdır” diye yazdı. Zaharova bu alaycı ifadeyi kullanmakla kalmayarak adı geçen filmdeki Sharon Stone’un oturma anından bir kareyi de Vucic ile Trump görüşmesi resminin altına ekledi.
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Rusya Dışişleri Sözcüsü’nün bu çıkışı Belgrad’da deprem etkisi yarattı. Zaharova’nın paylaşımından dolayı derin üzüntü duyduğunu Sırbistan’daki “Pink TV” ekranına çıkarak dile getiren Aleksander Vucic, “Rusya’nın Sırbistan ile olan yakın ve dostane ilişkilerine gereken değeri vermemesinden çok üzgünüm. Mariya Zaharova’nın paylaşımı sadece kendisi ve onu bu göreve getiren kişiler hakkında bize ipuçları veriyor. Terbiyesiz ve ilkel ruh halini gözler önüne seriyor. Onu bu göreve kim getirdiyse onunla o uğraşsın. Ben onun çıkışı hakkında daha fazla yorum yapmayacağım” sözlerini kullandı.
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Sosyal medyada anlaşma imzalanırken Vucic'in yüz ifadesinin ve Zaharova'nın diplomasiyle bağdaşmayan sözlerinin çokça paylaşılmasından sonra olay ilerleyen günlerde giderek büyüyüp uluslararası bir politik faciaya dönüştü.
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Bu inanılmaz sözlerden sonra krizde yeni bir gelişme yaşandı. Büyüyen olayları en sonunda Putin'in hamlesi yatıştırdı.
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin'in kendisinden özür dilediğini söyledi.
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Vucic, Sırbistan Radyo ve Televizyonuna (RTS) yaptığı açıklamada, Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde ikili ilişkileri ve yeni iş birliği imkanlarını ele aldıklarını aktardı.
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Zaharova'nın, Vucic ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinden bir fotoğrafı "Temel İçgüdü" filminden bir sahneyle kıyasladığı paylaşıma da değinen Sırp lider, Putin'in de Lavrov'un da bu paylaşım nedeniyle kendisinden özür dilediğini ifade etti.
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Putin'in kendisine, Rusya'nın bu paylaşımı onaylamadığını söylediğini aktaran Vucic, Rusya'nın verdiği bu tepkinin kendisine ve Sırbistan'a gösterdiği saygının bir işareti olduğunu ifade etti.
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Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ria haber ajansına yaptığı açıklamada Putin'in Vucic'ten özür dilediği bilgisini teyit etti.
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Geçen hafta Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in ABD'de Kosova ile imzaladığı ekonomi alanında normalleşme anlaşmasının içeriği ülkedeki muhalifler tarafından eleştirilirken, Sırp liderin Beyaz Saray'daki görüntüleri de tartışmalara neden olmuştu.
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Oval Ofis'teki söz konusu görüntülerle ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da sosyal medya hesabından yorum yapmıştı.
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Zaharova, Vucic'in Trump'ın karşısında oturduğu bir fotoğraf ile "Temel İçgüdü" filminden bir sahnenin fotoğrafını paylaşarak, "Eğer Beyaz Saray'a çağrıldıysanız ve oturacağınız sandalye adeta sizi sorgulayacaklarmışçasına yerleştirildiyse kim olursanız olun 2. fotoğraftaki gibi oturun. İnanın bana." ifadelerini kullanmıştı.
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Zaharova'nın paylaşımı, Sırbistan'da tepkiye neden olmuştu.
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın Putin'in resmi özründen sonra alacağı tavır ve yapacağı açıklama ise merakla bekleniyor.