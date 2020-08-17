Son dakika haberi: Ülke bu haberle çalkalanıyor... Striptiz kulübünde koronavirüs alarmı!

Toronto Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olarak çalışan Prof. Andrew Morris yaptığı açıklamada 'Bu insanların yarısının sahte isimler ve yanlış bilgiler verdiğinden neredeyse eminim. Bu da vakaları bulmayı çok uzatacak ve neredeyse imkansız hale getirecek' dedi.