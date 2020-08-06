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HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Gerçekler mahkemede açığa çıktı... Korkunç cinayetin detayları herkesi dehşete düşürdü!
GeriDünya Son dakika haberi: Gerçekler mahkemede açığa çıktı... Korkunç cinayetin detayları herkesi dehşete düşürdü!
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hurriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Instagram
Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 10:50,

Son dakika haberi: Gerçekler mahkemede açığa çıktı... Korkunç cinayetin detayları herkesi dehşete düşürdü!

İngiltere bir süredir henüz 20 yaşındayken tecavüze uğrayıp katledilen Keeley Bunker cinayetini konuşuyor. Gittiği bir konserden sonra ortadan kaybolan genç kadının cesedi yarı çıplak halde bulunmuş, sonrasında ise cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı. İşte korkunç cinayetin mahkemede ortaya çıkan detayları...

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Keeley Bunker'ın bu güzel gülüşü maalesef artık sadece fotoğraflarda kaldı. İngiltere'yi ayağa kaldıran korkunç cinayetin detayları mahkeme kayıtlarında ortaya çıktı. Tüm ülke talihsiz genç kadının başına gelenlere ağlıyor...

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İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşayan Keeley Bunker, eylül ayında doğum gününü kutlamak için gittiği konserden bir daha eve dönmedi.

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Ailesi ve arkadaşları onu her yerde ararken Keeley'nin cansız bedeni, Wigginton Park yakınlarındaki dere yatağında bulundu. Yarı çıplak halde bulunan genç kadının cansız bedeninin üstü, çalılarla örtülmüştü.

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Genç kızın cansız bedeni, 20 Eylül 2019'da Wigginton Park'taki dere yatağında bulundu. Polisler olay yerini inceledi ve Keeley'nin ölümünü araştırmaya başladı.

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Yapılan inceleme sonrasında genç kadının tecavüze uğradığı ve boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Polisin yaptığı araştırma cinayetin korkunç detaylarını bir bir ortaya çıkardı. Keeley Bunker, çocukluğundan beri tanıdığı ve ona çok güveniyorum dediği arkadaşı Wesley Streete tarafından öldürülmüştü!

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Cinayet zanlısı Wesley Streete, Stafford Crown Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasında, Keeley Bunker'a tecavüz ettiği ve öldürdüğü suçlamalarını reddetti.

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Streete'in yargılanmasına geçen ay başlandı. 20 yaşındaki Keeley Bunker'a önce tecavüz edip ardından öldürmekle suçlanan Wesley Streete, korkunç cinayetin bir "kaza" olduğu iddia etti.

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Keeley Bunker'ın "güvendiği" bir arkadaşı olduğu ifade edilen cinayet zanlısı, Keeley ile ilişkiye girdiklerini ve sevişme sırasında boğazını sıkarken genç kadını yanlışlıkla öldürdüğünü ileri sürdü.

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Yalnızca 1 merte 50 santimetre boyunda ve 41 kilo ağırlığında olan Keeley'nin yarı çıplak cansız bedeni, Tamworth'taki Wigginton Park'ta üzeri yapraklar ve dallarla kaplı şekilde bulunmuştu.

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Bunker'ı kasten öldürdüğünü reddeden zanlı, kurbanın ailesine ve arkadaşlarına yalan söylediğini ise kabul etti. Yalan söylemesinin sebebi olarak ise utanmış ve korkmuş olmasını gösterdi.

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Mahkemeye çıkartılarak avukatı Rachel Brand tarafından sorgulanan Wesley Streete, Brand'in "Keeley öldüğünde beraber miydiniz? Nasıl öldü?" sorusunu şöyle cevapladı:

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"Evet beraberdik. Konserden dönüşte parkta ilişkiye giriyorduk. Kollarımı boynuna dolamıştım ve yanlışlıkla onu öldürdüm."

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Wesley Streete, avukatın "Neden olanlarla ilgili yalan söyledin?" sorusuna ise "Çünkü korktum." yanıtını verdi.

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Mahkemeye sunulan yeni kanıtlar 20 yaşındaki Keeley Bunker'ın, Birmingham'da bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlendikten sonra, kendisine tecavüz edip öldüren arkadaşı Wesley Streete için sarfettiği sözleri ortaya çıkardı.

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Keeley'nin arkadaşlarına "Wesley beni eve bırakacak, merak etmenize gerek yok" dediği ortaya çıktı. Ayrıca Keeley'nin gece kulübünde başına geleceklerden habersiz bir şekilde katiliyle dans ettiği görüntüler mahkemeye delil olarak sunuldu.

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Jüri üyeleri, sekiz saat tartıştıktan sonra kararını açıkladı ve Wesley Streete'i tecavüz ve cinayetten suçlu buldu. Wesley'nin alacağı ceza Cuma günü açıklanacak.

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Keeley Bunker'ın arkadaşları ve ailesi cesedinin bulunduğu Tamworth'taki parka çiçekler ve rengarenk kağıtlara yazılmış mesajlar bırakarak arkadaşlarını anmaya ve katil Wesley'nin mahkemeden en yüksek cezayı alması için seslerini yükseltmeye devam ediyorlar...

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