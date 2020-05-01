Son dakika haberi: Üç kentin corona virüs yoğunluk haritasında sokak sokak son durum!
Sağlık Bakanlığı 'Hayat Eve Sığar' uygulamasını güncelledi. Corona Virüsle mücadele kapsamında yayınlanan uygulama, kullanıcıların illerdeki Corona Virüsü vakalarının yoğunluğunu gösteriyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki COVID-19 vakalarının yoğunluk haritası ve son durum...
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1
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Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte İstanbul'un corona virüsü (koronavirüsü) vaka yoğunluk haritası...
2
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ZEYTİNBURNU
Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında.
3
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ANKARA
Uygulama, corona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.
4
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ANKARA
Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, ‘ailem’ bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.
Uygulama vatandaşları corona virüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.
6
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İZMİR
Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, corona virüs hastalığı ile ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.
7
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ANKARA
Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına ulaşılabiliyor.
8
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ANKARA
Corona Virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulunduğu bölgeleri gösteren 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına gelen yeni özellik ile sadece yakın çevrenizi değil, tüm illerdeki vaka yoğunluğu da görebiliyorsunuz.
9
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İZMİR
Uygulamada kırmızı renk yüksek riskli bölgeleri, sarı renk orta riskli bölgeleri ve yeşil renk ise az riskli bölgeleri gösteriyor.