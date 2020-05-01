MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Üç kentin corona virüs yoğunluk haritasında sokak sokak son durum!
GeriGündem Son dakika haberi: Üç kentin corona virüs yoğunluk haritasında sokak sokak son durum!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 01 Mayıs 2020 - 08:53,

Son dakika haberi: Üç kentin corona virüs yoğunluk haritasında sokak sokak son durum!

Sağlık Bakanlığı 'Hayat Eve Sığar' uygulamasını güncelledi. Corona Virüsle mücadele kapsamında yayınlanan uygulama, kullanıcıların illerdeki Corona Virüsü vakalarının yoğunluğunu gösteriyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki COVID-19 vakalarının yoğunluk haritası ve son durum...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte İstanbul'un corona virüsü (koronavirüsü) vaka yoğunluk haritası...

2ZEYTİNBURNU
Abone Olgoogle-news

ZEYTİNBURNU

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında.

3ANKARA
Abone Olgoogle-news

ANKARA

Uygulama, corona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.

4ANKARA
Abone Olgoogle-news

ANKARA

Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, ‘ailem’ bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.

5İZMİR
Abone Olgoogle-news

İZMİR

Uygulama vatandaşları corona virüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.

6İZMİR
Abone Olgoogle-news

İZMİR

Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, corona virüs hastalığı ile ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.

7ANKARA
Abone Olgoogle-news

ANKARA

Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına ulaşılabiliyor.

8ANKARA
Abone Olgoogle-news

ANKARA

Corona Virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulunduğu bölgeleri gösteren 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına gelen yeni özellik ile sadece yakın çevrenizi değil, tüm illerdeki vaka yoğunluğu da görebiliyorsunuz.

9İZMİR
Abone Olgoogle-news

İZMİR

Uygulamada kırmızı renk yüksek riskli bölgeleri, sarı renk orta riskli bölgeleri ve yeşil renk ise az riskli bölgeleri gösteriyor.

10İZMİR
Abone Olgoogle-news

İZMİR

11BAĞCILAR
Abone Olgoogle-news

BAĞCILAR

12KAĞITHANE
Abone Olgoogle-news

KAĞITHANE

13KÜÇÜKÇEKMECE
Abone Olgoogle-news

KÜÇÜKÇEKMECE

14ÜMRANİYE
Abone Olgoogle-news

ÜMRANİYE

15SULTANBEYLİ
Abone Olgoogle-news

SULTANBEYLİ

16İZMİR
Abone Olgoogle-news

İZMİR

17EMİNÖNÜ
Abone Olgoogle-news

EMİNÖNÜ

18İZMİR
Abone Olgoogle-news

İZMİR

19İZMİR
Abone Olgoogle-news

İZMİR

20BAŞAKŞEHİR
Abone Olgoogle-news

BAŞAKŞEHİR

21İZMİR
Abone Olgoogle-news

İZMİR

22İZMİR
Abone Olgoogle-news

İZMİR

23İZMİR
Abone Olgoogle-news

İZMİR

24ESENYURT-AVCILAR
Abone Olgoogle-news

ESENYURT-AVCILAR

25KADIKÖY - ATAŞEHİR - ÜMRANİYE
Abone Olgoogle-news

KADIKÖY - ATAŞEHİR - ÜMRANİYE

26BEYOĞLU
Abone Olgoogle-news

BEYOĞLU

27ÜMRANİYE
Abone Olgoogle-news

ÜMRANİYE

28ARNAVUTKÖY - MASLAK
Abone Olgoogle-news

ARNAVUTKÖY - MASLAK

29BAŞAKŞEHİR
Abone Olgoogle-news

BAŞAKŞEHİR

30BEYKOZ
Abone Olgoogle-news

BEYKOZ

31ATAŞEHİR
Abone Olgoogle-news

ATAŞEHİR

32EMİNÖNÜ
Abone Olgoogle-news

EMİNÖNÜ

33ESENLER
Abone Olgoogle-news

ESENLER

34ETİLER
Abone Olgoogle-news

ETİLER

35KADIKÖY
Abone Olgoogle-news

KADIKÖY

36KARTAL
Abone Olgoogle-news

KARTAL

37KOZYATAĞI
Abone Olgoogle-news

KOZYATAĞI

38BEYKOZ
Abone Olgoogle-news

BEYKOZ

39KÜÇÜKÇEKMECE
Abone Olgoogle-news

KÜÇÜKÇEKMECE

40SARIYER
Abone Olgoogle-news

SARIYER

41ÜSKÜDAR
Abone Olgoogle-news

ÜSKÜDAR

42ÜSKÜDAR
Abone Olgoogle-news

ÜSKÜDAR

43ANKARA COVİD 19 RİSK HARİTASI
Abone Olgoogle-news

ANKARA COVİD 19 RİSK HARİTASI

Ankara Corona Virüsü ilçe ilçe dağılımı görmek için aşağıdaki linkten haritaya ulaşabilirsiniz

ANKARA CORONA VİRÜSÜ DAĞILIM HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

44İZMİR COVİD 19 RİSK HARİTASI
Abone Olgoogle-news

İZMİR COVİD 19 RİSK HARİTASI

İzmir Corona Virüsü ilçe ilçe dağılımı görmek için aşağıdaki linkten haritaya ulaşabilirsiniz

İZMİR CORONA VİRÜSÜ HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi