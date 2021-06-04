Son dakika haberi... Türkiye nefesini tuttu müjdeyi bekliyor! Gözler Zonguldak'tan gelecek haberde...

"FİLYOS LİMANI, BÖLGENİN KALKINMASINDA LOKOMOTİF OLACAK"



Filyos Limanı'nın sadece bir liman olarak düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Karaismailoğlu, ülkenin jeopolitik konumundan maksimum faydalanmak amacıyla uygulamaya konulan Lojistik Master Planı çerçevesinde en büyük lojistik üslerinden birinin burası olacağını anlattı.



Karaismailoğlu, limanın bölgenin kalkınması adına adeta bir lokomotif olacağına inandıklarını belirterek, 2023 ve 2053 ihracat hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:"Küresel lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması için her alanda çok yönlü yatırımlar yapıyoruz. Türkiye olarak 2023 yılında 228 milyar dolar, 2053 yılında ise 987 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca ulaştırma yatırımları sayesinde ülkemiz üzerinden gerçekleştirilen transit geçişten 2023 yılında 5 milyar dolar, 2053 yılında ise 214 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz ulaştırma yatırımlarıyla bu hedefleri yakalayacağımıza inanıyorum."