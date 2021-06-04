Son dakika haberi... Türkiye nefesini tuttu müjdeyi bekliyor! Gözler Zonguldak'tan gelecek haberde...
Türkiye nefesini tuttu CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjde haberini bekliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kum saati detayıyla iki tweet atarak heyecanı doruğa çıkarttı. Açıklanacak müjdenin Karadeniz'de bulunan yeni bir rezerv ile ilgili olması bekleniyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun gündem trafiğinde önemli açılışlar ve açıklamalarda bulunacak.İlk olarak Zonguldak'ta camii açılışı gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filyos Limanı açılışı ve Doğal Gaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde doğal gaz veya petrol keşfine ilişkin müjde vermesi de bekleniyor.
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BAKAN DÖNMEZ'DEN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enerji keşfine ilişkin olarak açıklamasına saatler kala sosyal medya platformu Twitter'dan heyecan yaratan video paylaştı. Kum saati ile paylaşım yapan Bakan Dönmez, açıklama saati olarak 18:00'ı işaret etti.
Videoda açıkta bulunan Fatih Sondaj Gemisi görülüyor. Videoda bir mühendisin geçmesinin ardından "Gözümüz ufukta..." ibaresi dikkatleri çekiyor.
Bakan Dönmez dün de Fatih Sondaj Gemisi'nin gece çekilmiş videosunu "Bir adım daha..." yazarak paylaşmıştı.
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UZUN MEHMET CAMİİ AÇILIŞI
Zonguldak kent merkezinde Karakum mevkisinde 1.5 yıl önce yapımına başlanan Uzun Mehmet Camii, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.
Uzun Mehmet Camii'nde 6 bin kişi aynı namaz kılabilecek. Yapımı tamamlanan camide 200 kişilik otopark ve 5 adet asansör yer alıyor. Dört minare, 22 kubbeden oluşan cami 12 bin metrekarelik alana inşa edildi. 2 bin 500 metrekaresine cami yerleştirilirken kalan alanlar ise sosyal donatı alanı olarak kullanılacak.
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MÜJDE BEKLENİYOR
Türkiye, 3 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını sürdürürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yeni bir müjde vermesi bekleniyor.
Türkiye'nin geçen yıl Karadeniz'de 405 milyar metreküplük gaz keşfinin ardından Sakarya Gaz Sahası'nda rezerv tespiti ve yeni gaz keşfine yönelik sondajlarla yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bölgede yeni bir gaz keşfine yönelik müjde vermesi ve Kanuni sondaj gemisine canlı bağlantı gerçekleştirmesi bekleniyor.
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İLK MÜJDE FATİH'TEN
İlk müjde geçen yıl Fatih sondaj gemisinden gelmişti. Fatih'in Sakarya Gaz Sahası Tuna-1 kuyusundaki gaz keşfi, yılın dünyada derin denizlerdeki en büyük, tüm gaz keşifleri arasında ise ikinci en büyük keşfi olarak kayıtlara geçti.
Uluslararası Enerji Ajansı, keşfin potansiyel ekonomik büyüklüğünün 80 milyar doların üzerinde olduğunu hesapladı. Keşfin ardından bölgede ilk gaz üretiminin 2023'te başlayarak Türkiye'nin doğal gaz şebekesine verilmesi için çalışmalar hızla devam etti.
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TÜRKALİ-1'DE 3 BİN 920 METRE DERİNLİĞE ULAŞILDI
Keşif kuyusu olan Tuna-1'in ardından, Fatih sondaj gemisi Türkiye'nin ilk derin deniz tespit kuyusu olma özelliği taşıyan Türkali-1'de 3 bin 920 metre sondaj derinliğine ulaşarak buradaki çalışmaları 77 günde bitirdi.
İkinci derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-2'de ise yine 3 bin 950 metre sondaj derinliğine ulaşılmasının ardından rezerv tespit çalışmaları 53 günde tamamlandı. Tespit kuyuları, sahanın özellikleri, sınırları ve rezervin boyutlarının net olarak öğrenilebilmesi için önem arz ediyor.
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FATİH TÜRKALİ-3'TE SONDAJA BAŞLADI
Fatih sondaj gemisi bu iki tespit kuyusunun ardından yeni keşifler için Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Amasra-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 28 Mayıs'ta ise Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu olan Türkali-3'te sondaja başladığını duyurdu.
Böylece, Karadeniz'de 405 milyar metreküp gaz keşfedildiğinin açıklanmasının ardından iki tespit ve bir keşif kuyusunda sondaj gerçekleştirilirken, üçüncü tespit kuyusunda da çalışmalar sürüyor.
Ayrıca, geçen yıl TPAO envanterine katılan ve Sakarya Gaz Sahası'nda kuyu testlerini gerçekleştirmekle görevlendirilen Kanuni sondaj gemisi de halihazırda Türkali-2'de kuyu testlerini yapıyor.
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İNSANSIZ ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Karadeniz'de tam olarak ne kadar yatırım yapılacağı henüz belirlenmedi fakat TPAO'nun Sakarya Gaz Sahası Denizaltı Üretim Tesisleri, Denizaltı Nakil Hatları ve Kara Doğal Gaz İşleme Tesisi Entegre Projesi için hazırlanan ÇED başvuru dosyasına göre, doğal gazın şebekeye iletilmesi için gerekli üretim ve iletim altyapısına 780 milyon lira yatırım yapılacağı hesaplanıyor.
Bu kapsamda, gaz denizin yaklaşık 2 bin 200 metre derinliğinde ve Filyos Endüstri Bölgesi'ne 155 kilometre uzaklıkta kurulacak denizaltı üretim tesisinin bulunduğu gaz bloğunda üretilecek.
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155 KİLOMETRELİK ÇİFT BORU HATTI KURULACAK
Burada üretilen gazın karaya ulaştırılması için denizin 2 bin 200 kilometre derinliğinde 155 kilometrelik çift boru hattı kurulacak. Boru hattıyla Filyos'a gelen gaz burada kurulacak işleme tesisiyle Türkiye'nin gaz şebekesinin standartlarına uygun hale getirilecek.
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ÜRETİMDE KADEMELİ ARTIŞ
Deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilecek. Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda da olduğu gibi kademeli olarak artacak.
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Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak.
Söz konusu üretim bugünkü rakamlarla, Türkiye'nin geçen yıl 48,2 milyar metreküp olan doğal gaz tüketiminin yüzde 30'unu karşılayabilecek.
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KARADAKİ ÇALIŞMALAR DA SONUÇ VERDİ, 3 KUYUDA PETROL KEŞFEDİLDİ
Karadeniz'deki doğal gazın ardından karada yürütülen çalışmalar da sonuç verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfedildiğini duyurdu.
Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularında günlük üretime 6 bin 800 varil ilave sağlandı.
Son 3 keşifle birlikte Türkiye Petrolleri'nin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması 61 bin varilin üzerine çıktı.
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TÜRKİYE'NİN DENİZLERDEKİ ENERJİ FİLOSU
Türkiye, enerji piyasasındaki gücünü artırmak ve enerji bağımsızlığı yolunda hızla ilerlemek için 3 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle Doğu Akdeniz başta olmak üzere denizlerde Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor.
FATİH, KENDİ SINIFINDA DÜNYANIN İLK 5 GEMİSİ ARASINDA
Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, 2017'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine katıldı.
Fatih, 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığa sahip. Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen Fatih, 6. nesil denilen üst düzey bir teknolojiye sahip.
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"Upgrade (Yükseltme)" edilme sürecinde, sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilenen Fatih, kendi sınıfındaki 16 gemi arasından sıyrılarak böylesine yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi.
12 bin 200 metre derinlikte yani dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru'ndan daha derinde, çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyeti bulunan Fatih'in uzunluğu neredeyse bir Eyfel Kulesi kadar.
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Aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebilme özelliği bulunan Fatih, bu üst düzey teknolojik özellikleriyle en zor operasyon koşullarında çalışarak kendini ispatlamış bir gemi.
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YAVUZ SONDAJ GEMİSİ
Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan Yavuz da 2018'de envantere katıldı.
Fatih gibi 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olan Yavuz'un uzunluğu da 230 metre ve 36 metre genişliğe sahip. Söz konusu gemi, çift kuleli tasarımla hem asıl hem yardımcı işlerin yapılabildiği eş zamanlı operasyona imkan sağlıyor.
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Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.
Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyan Yavuz'da spor ve sinema salonu, dinlenme odaları bulunuyor. Gemide tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane de yer alıyor.
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Kanuni sondaj gemisi
Türkiye'nin hidrokarbon potansiyelini açığa çıkarmak için mavi vatanda çalışmalara devam edecek son gemi ise Kanuni.
Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni, 2020 başında filoya katıldı.
2012'de inşa edilen gemi 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip.
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ARAŞTIRMA GEMİLERİ "DENİZLERİN RÖNTGENİNİ ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR"
Türkiye'nin deniz araştırma, arama ve işletme ruhsat alanlarında sismik veri toplama projeleri sürüyor. Daha önce hizmet alımı şeklinde gerçekleşen bu faaliyet, 2012'nin sonunda TPAO envanterine katılan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi sayesinde ülke imkanlarıyla yürütülüyor.
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31 Aralık 2012'de 130 milyon dolara satın alınan, iki ve üç boyutlu sismik araştırma yapabilme özelliğine sahip Barbaros Hayreddin Paşa gemisi denizin 8 kilometre altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyor, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Brüt 4 bin 711 ton ağırlığındaki gemi, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabiliyor. Uzunluğu 84, genişliği 21,6 metre olan gemide bir helikopter pisti bulunuyor.
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Buzullarda çalışma özelliğine de sahip gemi, dizel itici gücüyle çalışıyor. Barbaros Hayreddin Paşa, sismik ses kaynağı, yüksek özellikli katalitik çeviricileri, çift gövdesi ve su temizleme sistemleriyle en çevreci gemilerden biri olarak nitelendiriliyor.
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ORUÇ REİS
Diğer sismik araştırma gemisi MTA Oruç Reis'in inşasına ise 2012'de tamamen yerli imkanlarla başlandı. 23 Haziran 2017'de geçici kabulü yapılan gemi, 2017 yılı Ağustos ayı içinde operasyon test, eğitim ve tecrübe faaliyetlerine başladı.
Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapabilecek kapasitede modern sevk ve manevra sistemleriyle donatılan Oruç Reis gemisi ile petrol ve doğal gaz araştırmalarının yanı sıra kara alanlarının deniz altındaki devamlılıklarının izlenmesi bağlamında kıta sahanlığı gibi stratejik öneme sahip bilimsel araştırmalar da etkin bir şekilde icra edilebiliyor.
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Oruç Reis ile deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapılar görüntülenebiliyor. Modern uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile 1500 metre su derinliğindeki deniz tabanı ayrıntılı olarak izlenebiliyor, deniz suyundan ve tabanından numune alınarak ölçüm ve analizler anında yapılabiliyor.
Boyu 86, genişliği 22 metre olan gemi, yakıt ve su depolarıyla erzak depoları tam dolu şekilde göreve çıktığında 35 gün boyunca denizde kalabiliyor. Ekonomik ömrü 30 yıl olan gemide, 28'i araştırmacı, 27'si gemi adamı olmak üzere 55 personel görev yapıyor. Gemide değişik açılarda aktif 35 kamera bulunuyor.
Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemileri "denizlerin röntgenini çekmeye" devam ediyor.
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FİLYOS LİMANI AÇILIYOR
Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit döneminde planlanan ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 2016'da yapımına başlanan Filyos Limanı'nda çalışmalar tamamlandı ve açılış bugün yapılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA muhabirine, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılışı planlanan Filyos Limanı'na ilişkin bilgi verdi.
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Türkiye'yi kara yolu, hava yolu, demir yolu, deniz yolu ve haberleşme altyapısıyla büyüklüğüne ve hedeflerine yaraşır olanaklara eriştirmek için çalışmaları büyük bir heyecan ve kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Karaismailoğlu, "Mavi Vatan"da güçlenen hakimiyetin bir nişanesi olan Filyos Limanı'nın da ülkenin gurur projeleri arasında yer aldığını söyledi.
Karaismailoğlu, "Sultan Abdülhamit döneminde hazırlanan "Anadolu'da Genel Üretim Raporu"nda dahi yer alan, 150 yıllık hayalimiz Filyos Limanı Projesi'ni hayata geçirmek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun liderliğindeki AK Parti hükümetlerine nasip oldu." dedi.
Karadeniz hinterlandının en önemli deniz kapısı niteliği taşıyan Filyos Limanı'nın, bölgesel deniz ticaretinin yeni merkezlerinden biri olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Zonguldak kıyılarında bulunan Filyos Limanı, sadece bir liman olmasının ötesinde, hem bölgeyi hem de ülkeyi lojistik alanda bir adım daha ileriye taşıyacak dev lojistik merkez projesidir." diye konuştu.
Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nın hizmete girdiğinde yıllık 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesiyle büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacağına işaret ederek, "Filyos Limanı, sadece Zonguldak'ın değil, başta Karabük ve Bartın olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ana ihracat merkezi haline dönüşecek." ifadelerini kullandı.
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"AYNI ANDA FARKLI BOYUTLARDA 13 GEMİ ELLEÇLEMESİ YAPILACAK"
Filyos Limanı'nın tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya'ya, Balkanlar'a hatta İskandinav ülkelerine taşıyacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Burası, Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olarak tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya'ya, Balkanlar'a hatta İskandinav ülkelerine taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.
Filyos Limanı'nın kapasitesine ilişkin teknik bilgileri de paylaşan Karaismailoğlu, burasının 14 metre derinliğindeki rıhtımı sayesinde 70 bin detveyt tonluk genel kargo gemileri ile 8 bin TEU'luk konteyner gemilerine, 19 metre derinliğindeki rıhtımla 180 bin detveyt tonluk kuru yük gemileriyle 14 bin TEU'luk konteyner gemilerine hizmet vereceğini dile getirdi.
Karaismailoğlu, "Limanda, aynı anda farklı boyutlarda 13 geminin elleçlenmesi yapılabilecektir." dedi.
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Filyos Limanı'nın önemli bir misyonu daha üstleneceğini belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:
"Bizleri milletçe sevince boğan doğal gaz keşfinden sonra Türkiye Petrolleri AO'nun Filyos Limanı ve geri sahasından yararlanması için limanımıza tahsis edilen alan da genişlemiştir. Doğal gaz çalışmaları için gereken lojistik destek limanımızdan sağlanacak. Filyos Limanı hizmete girdiği ilk günden itibaren bölgemizi kalkındıracak, ekonomiye, istihdama büyük bir katkı verecektir. Elbette sadece limanı yapmakla iş bitmiyor. Bu limanın bağlantı koridorlarını da en iyi şekilde tesis etmeniz gerekiyor. Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi İltisak Hattı Bağlantısı Projesi ile 12 kilometre demir yolu ve 4,5 kilometre kara yolu inşa edeceğiz."
Filyos Limanı'nın sadece bir liman olarak düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Karaismailoğlu, ülkenin jeopolitik konumundan maksimum faydalanmak amacıyla uygulamaya konulan Lojistik Master Planı çerçevesinde en büyük lojistik üslerinden birinin burası olacağını anlattı.
Karaismailoğlu, limanın bölgenin kalkınması adına adeta bir lokomotif olacağına inandıklarını belirterek, 2023 ve 2053 ihracat hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:"Küresel lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması için her alanda çok yönlü yatırımlar yapıyoruz. Türkiye olarak 2023 yılında 228 milyar dolar, 2053 yılında ise 987 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca ulaştırma yatırımları sayesinde ülkemiz üzerinden gerçekleştirilen transit geçişten 2023 yılında 5 milyar dolar, 2053 yılında ise 214 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz ulaştırma yatırımlarıyla bu hedefleri yakalayacağımıza inanıyorum."