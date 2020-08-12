Son dakika haberi: Türkiye dediğini yaptı! Yunanistan'ın Oruç Reis senaryoları suya düştü
Türkiye geri adım atmadı, Akdeniz’de dediğini yaptı. Oruç Reis, sismik arama yapacağı Kıbrıs’ın güneybatı açığına ulaştı. Oruç Reis’e engel olamayan Yunanistan,Türkiye’ye en yakın kara parçası olan Meis Adası önüne bir firkateyn gönderdi. Oruç Reis gemisi, Doğu Akdeniz’deki çalışmalarını dün de sürdürürken, Yunan Genelkurmayı’nın çekmecesindeki “engelleme” senaryoları suya düştü. Yunan kurmayların hazırladıkları ve daha önce medyaya da sızan bazı senaryolar şunlardı:
- Türk sismik araştırma gemisinin ilerlemesini önlemek amacıyla Yunan savaş gemilerinin adeta “yüzer duvar” oluşturmaları.
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- Oruç Reis’in, deniz tabanına uzatması halinde, kablolarının kesilmesi ya da bir şekilde bunlara zarar verilmesi.
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- Askeri olmayan bir gemi veya teknenin ‘tesadüfen’ Oruç Reis ile çarpışması. Yani bir ‘kaza’ olması.
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Ancak Oruç Reis’in hem Yunan kurmayların beklediğinden saatler önce çalışma yapacağı bölgeye ulaşması, hem de refakatindeki Türk savaş gemilerinin kuş bile uçurtmamaları nedeniyle, bu senaryolar gerçekleşmedi.
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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’tan son durum hakkında bilgi aldı.
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Miçotakis ile görüşerek AB dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağıran Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, “Egemenliğimizi ve egemenlik haklarımızı koruyacağız” dedi.
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Dendias ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ile de bir araya geldi. Yunan kaynaklar, Yunan savaş gemilerinin Oruç Reis ve refakatindeki gemileri 5 mil mesafeden izlediklerini, her 15 dakikada bir de telsizden “Yunan kıta sahanlığı içinde bulunuyorsunuz. Bölgeyi derhal terk edin” anonsu yaptıklarını belirtti.
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Yunanlara verilen cevap her defasında, “Türk kıta sahanlığı içindeyiz” şeklinde oldu.
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Bu arada Yunan medyası, Türk ve Yunan savaş uçakları arasında dün Ege Denizi üzerinde 3 kez “it dalaşı” yaşandığını aktardı.
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Yunan hükümetinden bir yetkili “Proto Thema” haber sitesine yaptığı açıklamada, “Yunan tarafı askeri gerginliğin daha fazla tırmanmasına yol açabilecek bir adım atmak istemiyor. Deliymişiz gibi görünmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.
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TÜRK FIRKATEYNİ KAŞ AÇIKLARINDA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı firkateyn, öğle saatlerinde Kalkan Körfezi açıklarına geçti. Kaş’a 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yunanistan’ın Türkiye’ye en yakın kara parçası olan Meis Adası önündeki Yunan firkateyninin bekleyişinin ise sürdüğü görüldü.
Yine sabah saatlerinde Kaş ilçesi üzerinde devriye uçuşu yapan Ataktipi Türk askeri helikopterlerinin Doğu Akdeniz’de gerçek mermilerinkullanıldığı tatbikat bölgesine döndüğü öğrenildi.
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"TAVİZ YOK KARARLIYIZ"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarından taviz vermesinin söz konusu olmadığını belirtti. Bakan, ağustos sonunda Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin kıta sahanlığının batı sınırlarına da ruhsat verilerek sondaj çalışmalarının süreceğini vurguladı.
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ÇELİK'TEN AVRUPA'YA ÇAĞRI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan’ın diplomasiyi Yunan tiyatrosuna çevirmeye çalıştığını belirterek, “Avrupa Birliği,Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı Yunan tiyatrosuna çevirmesine izin vermemeli” çağrısı yaptı.
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"TÜM TEDBİRLERİ ALDIK"
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumak için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.
Akar, DoğuAkdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını ve bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğiniifade etti.