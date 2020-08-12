Son dakika haberi: Türkiye dediğini yaptı! Yunanistan'ın Oruç Reis senaryoları suya düştü

"TÜM TEDBİRLERİ ALDIK" MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumak için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.



Akar, DoğuAkdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını ve bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğiniifade etti.