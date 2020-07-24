Son dakika haberi: 'Türkiye bunu yapmaya cüret edemez' demişti... Başpiskopostan yeni Ayasofya açıklaması geldi
Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibatede açılması ve kılınacak ilk Cuma namazı dünya basınında büyük ilgi görerek manşetlere yerleşti.
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AFP'nin geçtiği son dakika haberine göre Yunanistan genelindeki kiliselerde Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini protesto için çanlar çalınacak, bayraklar yarıya inecek
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Yunanistan'da birçok kilisede bayraklar yarıya indirilirken, matem çanları çalınıyor. Agrinio ve Patras kentlerindeki kiliselerden matem çanları çalınırken, akşam saatlerinde de ilahiler okunacağı duyuruldu. Şu anda Yunan televizyonlarında da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yaşananlar canlı olarak yayınlanıyor.
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Yunan Kilisesi Başpsikoposu Leronimos, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini "dine aykırı bir kirletme" diye tanımladı.
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Leronimos, "Bugün tüm Hristiyan alemi için bir yas günü" dedi. Leronimos, bu akşam özel bir ayin düzenleyeceğini ve Akathist ilahisinin söyleneceğini belirtti. Yunan geleneğine göre, aynı ilahi İstanbul'un fethinden önce de okunmuştu.
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Yunanistan Ortodoks Kilisesi’nin lideri olarak görülen, Atina ve Yunanistan Başpiskoposu İkinci Leronimos, Türkiye’nin Ayasofya’yı cami yapmaya cesaret edemeyeceğini iddia etmişti. Başpiskopos, ”Ellerine geçen her oyunu oynuyorlar. Bu da bir oyun. Bunu gerçekleştirmeye cesaret edemeyeceklerine inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.
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Dinci ve milliyetçi grupların da Atina ve Selanik'te gösteriler yapması planlanıyor.
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Kılınacak Cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tarihi bir gün yaşanıyor.
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Ayasofya'da kılınacak ilk Cuma namazının yarattığı yankı dünya basınındaki manşetlerde de yer buldu.
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Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararından beri durumu yakından takip eden dünya basını bu tarihi günde de manşetlerini Türkiye'ye ayırdı.
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Vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak ilk Cuma namazı için sabahın ilk ışıklarından beri bölgeye akın ediyor.
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Ayasofya'nın içinden dışında toplanan büyük kalabalığın yer aldığı fotoğraflar ise dünyada bir numaralı gündem.
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Haber ajansı AP'nin haberinde Hristiyanlığın en en büyük sembollerinden olan Ayasofya'da 86 yıl sonra yaşanacak tarihi gün bekleniyor ifadesi kullanıldı.
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AP, tüm dünyaya Ayasofya'da ilk Cuma namazını kılmak için toplanan vatandaşların heyecanlı bekleyişini sunan fotoğrafları servis etti.
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İngiltere merkezli BBC`deki haberde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya`nın "Müslümanlar heyecanlı, herkes açılışta olmak istiyor" açıklamasına yer verildi. Haberde koronavirüs nedeniyle alınan önlemlere dikkat çekildi.
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Almanya merkezli DW`de ise Ayasofya`nın müzeden camiye dönüştürüldüğünden bu yana ilk kez Müslümanlara cuma namazında ev sahipliği yapacağına dikkat çekildi.
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Belçika`da yayın yapan AD`de ise ilk cuma namazına çok sayıda kişinin katılmasının beklendiği, ayrıca Ayasofya`nın turist ziyaretlerine de açık olacağı bilgisi yer aldı.
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Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera, “Müslümanlar, Ayasofya’da 86 yılın ardından ilk kez dualar okuyor” başlığını kullandı.
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Yunanistan merkezli Skai, Ayasofya`daki ilk cuma namazı hazırlıkları canlı yayınla verildi. Haberde Ayasofya için 3 imam 5 müezzin atandığı belirtildi.
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Bir diğer Yunan medyası Naftemporiki`de cuma namazı öncesi yapılan hazırlıkların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat incelendiği, Ayasofya girişindeki Ortodoks sembolünün dün değiştirildiği açıklandı.
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Aynı haber sitesinde yer alan bir başka haberde ise "Patras`ın çanları çaldı, Ayasofya`daki ilk Müslüman namazından iki saat önce, sabah saat 8`den beri yas tutuluyor" ifadeleri kullanıldı.
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Eleftherostypos`taki haberde Ayasofya`da fresklerin beyaz perdelerle kaptıldığı, yerlere turkuaz rengi halılar serildiği detayı paylaşıldı.
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İ247`de Ayasofya`daki namaza Katar ve Azerbaycan`dan da katılım gösterildiği bilgisi verildi.
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Newbeast`de ise sabahın erken saatlerinden itibaren Ayasofya`ya çok sayıda kişinin geldiği, koronavirüs nedeniyle çok sayıda alanın açıldığı bilgisi paylaşıldı.
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Kathimerini`de yer alan haberde ise bugün Ayasofya`ya bin ila bin 500 kişinin gelmesinin beklendiği söylenerek, yer kısmındaki alanların hasar görmemesini sağlamak için iki kat keçe kullanıldığı bilgisi verildi.
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Dünya medyası Ayasofya kararının açıklandığı gün kararı eleştiren çok sayıda yayın yapmıştı.
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Başta Yunanistan, Rusya, ABD olmak üzere birçok ülkede Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararı eleştirilmiş, günlerce Türkiye aleyhine yayınlar yapılmıştı.