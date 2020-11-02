Son dakika haberi: Türkiye 2 Kasım günlük Koronavirüs tablosu: Ağır hasta sayısında artış... İşte İstanbul ve il il koronavirüs (corona virus) vaka sayısı
Son dakika haberi... Korona virüs günlük Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler ile güncelleniyor. Koronavirüs salgını tüm dünyada artış gösterirken, ülkemizde de vaka artışları dikkat çekiyor. Türkiye koronavirüs tablosu günlük verileri Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Son dakika açıklamaya göre, 2 Kasım Türkiye koronavirüs tablosunda 2.302 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi de koronavirüs nedeniyle vefat etti. Bugünkü test sayısı ise 139.103 olarak kaydedildi. Diğer yandan İstanbul'da artışın devam ettiği ve geçtiğimiz haftaya göre daha da yükseldiği Türkiye tablosunda öne çıkan gelişmelerden biri.. Peki, 2 Kasım koronavirüs tablosunda son veriler nedir? İşte Türkiye koronavirüs risk haritası ve bölge bölge kovid 19 günlük vaka sayılarında son durum bilgileri..
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs salgını devam ederken Türkiye'deki son durum belli oldu. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 302 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca tedbir uyarısına dikkat çekerek "Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz. " dedi.
Diğer yandan ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 404 artarak 236 bin 505'e çıktı. Yaşamını yitirenlerin sayısının 404 artarak 236 bin 505'e ulaştığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 104 bini, toplam test sayısı 145 milyonu geçti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Kasım Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 302 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 341 oldu, son 24 saatte 1521 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 327 bin 7'ye yükseldi.
Bakan Koca şunları ifade etti;
Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341’e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz.
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Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1515 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 325 bin 486'ya yükseldi.
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Toplam test sayısı 14 milyon 125 bin 157'ye ulaştı. Hasta sayısı 377 bin 473, vefat sayısı 10 bin 326, ağır hasta sayısı 2 bin 177, aktif hasta sayısı 41 bin 661 oldu.
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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün tespit edilen 2 bin 106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağanüstü durumda olağanüstü fedakarlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun."
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Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında ve hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında artış, entübe edilen yeni hasta sayısında ise azalma görülmüştür.
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Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Ortadoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşmiştir.
En fazla artış ise Ege Bölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark 29 hastadır.25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 38,3, erkeklerde ise 37,2’dir.
Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Batı Marmara Bölgesindedir. Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yenihasta sayısındaki en fazla artış Ortadoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşmiştir (%40,0)
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"Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar virüs için elverişli hale geldi"
Bakan Koca, İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan binalarda devam eden arama kurtarma çalışmaları nedeniyle tedbirlerin unutulduğuna işaret ederek, "Hepimiz can kurtarma derdindeydik.
Koronavirüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz. Gerekli dikkati tekrar gösterelim. Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi. Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim." açıklamasında bulundu.
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Bilecik'te ev ve taziye ziyaretlerine kısıtlama
Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında, taşımalı eğitime 15 gün ara verilmesi ve berberlerin bir hafta süreyle kapatılması kararlaştırıldı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ise salgına karşı alınan tedbirler kapsamında, ev ve taziye ziyaretleri ile açık ve kapalı alanlarda takım sporu oyunlarına kaymakamlık tarafından kısıtlama getirildi.
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TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen kit Kovid-19'u 10 dakikadan kısa sürede saptayacak
Erzurum'da, TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen ve tanı için kullanılacak Viral RNA izolasyon kitleri, Kovid-19 için test yapılan hastaların tanı süresini 10 dakikanın altına düşürerek hastalığın belirlenmesinde zamandan tasarruf sağlayacak.
Erzurum'da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle geliştirilen proje ile üretilen Viral RNA izolasyon kitleri, işlem süresini 10 dakikanın altına düşürerek Kovid-19'un teşhisinde zaman kazandıracak.
Atatürk Üniversitesi Teknokent yerleşkesinde çalışma yapan Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) görevli 3 akademisyen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı TÜBİTAK ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle 2018 yılında "EcoTech Biyoteknoloji" isimli firma kurdu.
Bu firma ile 50'ye yakın ürünün üretimini yapan akademisyenler, yurt içinde 50'den fazla üniversitenin yanı sıra birçok ülkeye satışını gerçekleştirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin başlamasıyla harekete geçen akademisyenler, "Kovid-19 tanısı için Viral RNA kiti üretimi ve kapasite artırımı" başlıklı proje ile TÜBİTAK'a başvurarak gerekli desteği alıp çalışmalarını hızlandırdı.
ETÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Ömer Faruk Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Viral RNA izolasyon kiti geliştirmek için çalışmalara başladıklarını ve yakın bir zamanda bu kitin satışlarını gerçekleştireceklerini söyledi.
Yurt içi ve dışından gelecek taleplere cevap vereceklerini belirten Karataş, "Kovid-19 süreciyle TÜBİTAK'a başvuru yaptık ve 'Kovid-19 tanısı için Viral RNA izolasyon kiti üretimi ve kapasite artırımı' isimli projemize destek aldık. Şu anda bu tanı için kullanılacak kitin üretilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışından gelen taleplere cevap vermek adına oldukça hızlı şekilde çalışmaları tamamlayıp, kitin üretimini çok yakın zamanda gerçekleştirerek satışına başlayacağız." diye konuştu.
Kit sayesinde Kovid-19 tanı süresi kısalacak
Karataş, üzerinde çalıştıkları kitlerdeki izolasyon süreçlerinin az olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Kovid-19 tanısı temel olarak PCR temelli kitlerle gerçekleştiriliyor. Halihazırda satışını yaptığımız RNA izolasyon kitimiz farklı örneklerden RNA izolasyonu yapmak amacıyla yaygın şekilde kullanılıyor.
Bu kiti Kovid-19 tanısı için Viral RNA izolasyonu gerçekleştirecek şekilde yeniden dizayn ettiğimizde işlem süresi 10 dakikanın altına inecek ve tanı süresi oldukça kısalmış olacak. Yaklaşık yarım saat süren izolasyon süresini 10 dakikanın altına kadar indirerek hastalık için önemli olan tanı süresinin kısaltılmasına katkı yapacağımızı düşünüyoruz. Bu kitin, hızının yanı sıra veriminin de oldukça yüksek olduğunu düşünüyoruz."
Yapılan çalışmalarda büyük oranda başarı yakaladıklarını dile getiren Karataş, şöyle devam etti:
"Kovid-19 tanısında kullanılabilecek Viral RNA izolasyon kitine yönelik yaptığımız çalışmalarda, yüzde 90'ın üzerinde başarı oranı yakalayacağımızı söyleyebilirim. Bu kit ve diğer birçok ürünümüz ile alakalı öncelikle yurt dışından talepler aldık, benzer şekilde yurt içinden de talep alacağımızı ümit ediyoruz. Biz bu projeye sadece Kovid-19 özelinde bakmıyoruz çünkü ürettiğimiz ürünler ne kadar kaliteli olursa o kadar çok talep göreceğini bildiğimiz için Ar-Ge çalışmalarımızı, yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünler üretme odağında sürdürme gayreti içerisindeyiz."
Kovid-19 tanısı için geliştirilen kit beğeni toplayacak
Karataş, daha önce ürettikleri çeşitli ürünlerin satışını yaptıklarını belirterek, "Daha önce ürettiğimiz ürünlerin birçok üniversiteye satışını yaptık ve onlardan olumlu dönüşler aldık. Çok uygun fiyat olmasına rağmen yurt dışından ithal edilen ürünlerle karşılaştırıldığında çok yüksek kalitede ürün olduğu yönünde dönüşler aldık. Biz Kovid-19 tanısında kullanılabilecek Viral RNA izolasyon kitinin de yüksek kaliteli ürün olduğu için beğeni toplayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.