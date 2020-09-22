Son dakika haberi: Trump önce kadın dedi, ardından yaptığı hareket ABD'yi ayağa kaldırdı

Trump, Demokratların yeni Yüksek Mahkeme Yargıcını 3 Kasım seçimlerini kazanan kişinin belirlemesi gerektiği ve Trump'ın aksini yapması halinde kendisine zorluk çıkaracakları yönündeki açıklamalarını da değerlendirerek, "Duyduğuma göre Demokratlar, anayasal olarak yapmak zorunda olduğum bir şeyi yaptığım için bana azil davası açacaklarmış. Bunu yaparlarsa, biz bundan sonra ülkede yapılacak tüm seçimleri kazanırız." diye konuştu.